  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, в самых лучших клубах, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»
1

Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, в самых лучших клубах, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»

Матвей Кисляк высказался о карьерных планах на будущее.

– Всем известно, что Стефано Пьоли из «Фиорентины» тебя высоко котирует, за тобой следит, смотрит.

– Это, безусловно, приятно, честно. Есть люди, которые скажут, что он может зазнаться, у него расфокусирование, но мне наоборот, это как мотивация работать дальше, это результат моей работы. Кого-то я заинтересовал, значит, мне еще нужно. И в любом случае, я везде говорил, что моя цель – играть в одних из лучших команд Европы и участвовать в еврокубках.

– Все говорили, естественно, про Моуринью.

– Столько вбросов было. Не очень такая правильная информация, что Моуринью. Может быть, да, там был какой-то интерес у «Фенербахче», но, чтобы сам Моуринью меня хотел, это просто как заголовок красивый. Я думаю, вряд ли Моуринью сказал: «Возьмите его». Тренер очень хороший, мне кажется, любой бы человек хотел поработать с Моуринью.

– Почему не сложилось c «Фенербахче»? Ты получил предложение?

– Да, было предложение. Там была сумма, которая не устроила ЦСКА.

– А когда пишут в прессе, что ЦСКА за тебя хочет 35 миллионов евро, как ты реагируешь?

– С одной стороны, значит, ЦСКА меня ценит. С другой стороны, мы мыслим адекватно, думаю, это просто для того, чтобы отогнать ненужные клуб. А если будет конкретный интерес, и конкретно выйдут на ЦСКА, хороший клуб, потому что мы это с ЦСКА тоже обсуждали, и хорошее предложение для ЦСКА, не будет такого, что 60 миллионов давайте.

– Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» давал тебе 30 миллионов евро. Туда бы поехал? И почему не поехал в этот раз?

– Я не знаю. Там до предложения дело вроде не дошло. Не знаю, честно. Может быть, дошло. Я, честно, не особо разбирался.

– Ты вообще не рассматриваешь Саудовскую Аравию?

– Почему? Я не такой, чтобы не рассматривать. Я в любом случае, если есть предложение, все рассмотрю. Нет такого, что я точно куда-то не поеду. Нельзя так зарекаться, ты не знаешь, что в жизни произойдет. С самого детства я смотрел Лигу чемпионов. Ты хочешь там играть, и всегда хочешь играть в самых лучших клубах – «Барселона». Ты хочешь вписать свое имя в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч». Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты.

– То есть ты ставишь цель попасть в номинанты на «Золотой мяч»?

– Я ставлю цель выиграть его (смеется). А там как пойдет уже. Это, безусловно, топовый уровень – провести всю жизнь в ЦСКА. Я не буду плакать, грустить, потому что это топовый уровень, если я буду каждый год проводить на хорошем уровне. Но самая главная цель, которая выше всех стоит, – это, безусловно, уехать в Европу. Ну и хочется выиграть чемпионство в ЦСКА.

Вот люди говорят, когда ЦСКА в 2005-м выигрывал еврокубки, тогда вопросов нет. Если ты играешь в конкурентоспособной команде, которая в финале Кубка УЕФА, конечно, ты можешь сказать, зачем я поеду в топ-6, допустим, Италии, если у меня клуб борется за Кубок УЕФА финале или каждый год участник Лиги чемпионов и выходит из группы? А сейчас, когда ты играешь в Кубке России, в чемпионате России и все – это, конечно, неплохой уровень, но у тебя есть цели, ты все детство наблюдал за этим, ты хочешь уехать. Я мыслю оптимистично, думаю, если найдется клуб который захочет реально меня, то ЦСКА, мне кажется, наоборот, будет за то, чтобы отпустить меня, потому что для них это тоже своеобразный плюс, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.

Как вам дерби?21598 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Кисляк
logoФиорентина
деньги
возможные трансферы
logoФенербахче
logoАль-Кадисия
logoвысшая лига Турция
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗолотой мяч
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк – лучший игрок ЦСКА в сентябре. Хавбек победил в голосовании болельщиков второй раз подряд
28 октября, 16:27
Кисляк – самый разносторонний полузащитник в возрасте до 21 года по версии CIES
3730 сентября, 13:03
Главные новости
«Спартак» отклонил несколько тренерских кандидатур Кахигао из-за сомнений в их уровне (Metaratings)
818 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии
1019 минут назад
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
2819 минут назад
Футбольный морской бой – кто точней?
30 минут назадТесты и игры
«Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и директорами клуба в декабре. Красно-зеленые идут вторыми в РПЛ («Чемпионат»)
41сегодня, 07:28
«Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей
25сегодня, 07:13
Далич о 100 матчах во главе сборной Хорватии: «Даже не задумывался, что доберусь до такой отметки. Очень горжусь нашей командой»
19сегодня, 06:15
Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, победа 10:0 в отборе к ЧМ-2026, суды Аршавина, Малкин зажигает на старте сезона НХЛ и другие новости
10сегодня, 06:10
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
сегодня, 06:00Тесты и игры
Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Южной Кореи, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
2сегодня, 05:11
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о паспорте РФ для Мойзеса: «Историю Дугласа не хотим повторять. Это имеет смысл, если он готов помогать сборной России, а не только клубу обходить лимит на легионеров»
3 минуты назад
Черданцев не считает «Динамо» претендентом на чемпионство: «Можно тешить надеждами, что 9 очков отыгрываются. Но у нас нет ни одного матча, где фаворит выходит и забирает 3 очка»
46 минут назад
Гнабри о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется. Он преуспеет, уверен»
434 минуты назад
Бельгия – Северная Македония. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
52 минуты назад
Игонин о товарищеских играх «Зенита» с зарубежными командами: «Один из передовых клубов, который монетизирует имя. Эти матчи приносят прибыль»
7сегодня, 06:59
Гришин о лидерстве ЦСКА: «Челестини убрал мешавший ромб Николича и дал молодым играть так, как они умеют – зрелищнее, с обилием фланговых атак»
15сегодня, 06:42
Франция – Азербайджан. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 06:27
Германия – Люксембург. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:51
Батраков назвал Ракова самым талантливым, с кем играл: «Надеюсь, Вадим будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив»
6сегодня, 04:52
Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии с 45 голами, обойдя Польстера
3сегодня, 03:58