Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, в самых лучших клубах, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»

Матвей Кисляк высказался о карьерных планах на будущее.

– Всем известно, что Стефано Пьоли из «Фиорентины» тебя высоко котирует, за тобой следит, смотрит.

– Это, безусловно, приятно, честно. Есть люди, которые скажут, что он может зазнаться, у него расфокусирование, но мне наоборот, это как мотивация работать дальше, это результат моей работы. Кого-то я заинтересовал, значит, мне еще нужно. И в любом случае, я везде говорил, что моя цель – играть в одних из лучших команд Европы и участвовать в еврокубках.

– Все говорили, естественно, про Моуринью.

– Столько вбросов было. Не очень такая правильная информация, что Моуринью. Может быть, да, там был какой-то интерес у «Фенербахче », но, чтобы сам Моуринью меня хотел, это просто как заголовок красивый. Я думаю, вряд ли Моуринью сказал: «Возьмите его». Тренер очень хороший, мне кажется, любой бы человек хотел поработать с Моуринью.

– Почему не сложилось c «Фенербахче»? Ты получил предложение?

– Да, было предложение. Там была сумма, которая не устроила ЦСКА.

– А когда пишут в прессе, что ЦСКА за тебя хочет 35 миллионов евро, как ты реагируешь?

– С одной стороны, значит, ЦСКА меня ценит. С другой стороны, мы мыслим адекватно, думаю, это просто для того, чтобы отогнать ненужные клуб. А если будет конкретный интерес, и конкретно выйдут на ЦСКА, хороший клуб, потому что мы это с ЦСКА тоже обсуждали, и хорошее предложение для ЦСКА, не будет такого, что 60 миллионов давайте.

– Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» давал тебе 30 миллионов евро. Туда бы поехал? И почему не поехал в этот раз?

– Я не знаю. Там до предложения дело вроде не дошло. Не знаю, честно. Может быть, дошло. Я, честно, не особо разбирался.

– Ты вообще не рассматриваешь Саудовскую Аравию?

– Почему? Я не такой, чтобы не рассматривать. Я в любом случае, если есть предложение, все рассмотрю. Нет такого, что я точно куда-то не поеду. Нельзя так зарекаться, ты не знаешь, что в жизни произойдет. С самого детства я смотрел Лигу чемпионов. Ты хочешь там играть, и всегда хочешь играть в самых лучших клубах – «Барселона». Ты хочешь вписать свое имя в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч ». Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты.

– То есть ты ставишь цель попасть в номинанты на «Золотой мяч»?

– Я ставлю цель выиграть его (смеется). А там как пойдет уже. Это, безусловно, топовый уровень – провести всю жизнь в ЦСКА. Я не буду плакать, грустить, потому что это топовый уровень, если я буду каждый год проводить на хорошем уровне. Но самая главная цель, которая выше всех стоит, – это, безусловно, уехать в Европу. Ну и хочется выиграть чемпионство в ЦСКА.

Вот люди говорят, когда ЦСКА в 2005-м выигрывал еврокубки, тогда вопросов нет. Если ты играешь в конкурентоспособной команде, которая в финале Кубка УЕФА, конечно, ты можешь сказать, зачем я поеду в топ-6, допустим, Италии, если у меня клуб борется за Кубок УЕФА финале или каждый год участник Лиги чемпионов и выходит из группы? А сейчас, когда ты играешь в Кубке России, в чемпионате России и все – это, конечно, неплохой уровень, но у тебя есть цели, ты все детство наблюдал за этим, ты хочешь уехать. Я мыслю оптимистично, думаю, если найдется клуб который захочет реально меня, то ЦСКА, мне кажется, наоборот, будет за то, чтобы отпустить меня, потому что для них это тоже своеобразный плюс, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.