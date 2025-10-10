«Спартак» отклонил несколько тренерских кандидатур Кахигао из-за сомнений в их уровне (Metaratings)
«Спартак» не принял несколько тренерских вариантов от Франсиса Кахигао.
Спортивного директора «Спартака» просят в ближайшее время предоставить финальный список тренеров, готовых работать в клубе, для рассмотрения и выбора на совете директоров.
По информации Metaratings, руководство красно-белых уже отклонило несколько кандидатов, предложенных Франсисом Кахигао, из-за сомнений, что они подходят клубу по уровню и амбициям.
На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.
