«Спартак» отклонил несколько тренерских кандидатур Кахигао из-за сомнений в их уровне (Metaratings)

«Спартак» не принял несколько тренерских вариантов от Франсиса Кахигао.

Спортивного директора «Спартака » просят в ближайшее время предоставить финальный список тренеров, готовых работать в клубе, для рассмотрения и выбора на совете директоров.

По информации Metaratings, руководство красно-белых уже отклонило несколько кандидатов, предложенных Франсисом Кахигао , из-за сомнений, что они подходят клубу по уровню и амбициям.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.