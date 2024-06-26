Гендиректор «Спартака» про Соболева и «Зенит»: «У него в контракте прописана сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс»
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем форварда Александра Соболева.
Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к 27-летнему игроку красно-белых. Сообщалось, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом Александра. Позже опровергли информацию об интересе «Зенита» к Соболеву.
– Могли бы успокоить болельщиков по будущему Соболева? Около месяца обсуждается возможный переход лучшего форварда команды в «Зенит». Как обстоят дела на самом деле?
– Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти.
У Александра в контракте прописана определенная сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс.
На данный момент, как сказал Томаш [Амарал], Александр – футболист основного состава «Спартака», – сказал Олег Малышев.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Хорошая попытка, гендиректор Спартака, но нет.
Но это мое личное мнение.
Хотя климат меняется...
Шутка.
Балтийские дельфины — это морские свиньи, которые являются одними из самых мелких представителей зубатых китов...
Впрочем, у всех свои радости.
Люди искренне уверены в отсутствии спортивного принципа в РПЛ и наличии административного ресурса, но продолжают переживать за любимый клуб, расстраиваться поражениям и так далее и тому подобное.
Короче какая то зацикленность на страдании.
У Соболева зарплата высокая назначенная от Федуна 2 милл зарпл. в год до 2026г.
Зачем Сане торопиться,2 года может кайфовать
И этот Паша Андреев от тамбовских, как и этот Малышев
Позорище, что творится в Спартаке после ухода федуна
Там 100% футболисты помастеровитее будут, и, наконец, Соболев получит партнёров своего уровня...