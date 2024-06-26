Гендиректор «Спартака» про Соболева и «Зенит»: «У него в контракте прописана сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем форварда Александра Соболева.

Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к 27-летнему игроку красно-белых. Сообщалось, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом Александра. Позже опровергли информацию об интересе «Зенита» к Соболеву

– Могли бы успокоить болельщиков по будущему Соболева? Около месяца обсуждается возможный переход лучшего форварда команды в «Зенит». Как обстоят дела на самом деле?

– Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти.

У Александра в контракте прописана определенная сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс.

На данный момент, как сказал Томаш [Амарал], Александр – футболист основного состава «Спартака», – сказал Олег Малышев.

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52 комментария
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>У него в контракте прописана сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс

Хорошая попытка, гендиректор Спартака, но нет.
+35
-18
+17
Ну, прямо навязывают этого дельфина Зениту... А он и даром не нужен.
+20
-7
+13
Не нужен нам ни тикнизян, ни, тем более, соболев.Я бы их даром не взял, особенно соболева, очень неприятный он.
Но это мое личное мнение.
+14
-2
+12
Не, в Финском заливе дельфины не живут.
Хотя климат меняется...
Шутка.
+14
-4
+10
Ответ Alex1104
Не, в Финском заливе дельфины не живут. Хотя климат меняется... Шутка.
Загуглил тут:
Балтийские дельфины — это морские свиньи, которые являются одними из самых мелких представителей зубатых китов...
+11
-1
+10
Ответ Spartakus1984
Жду как ты будешь наяривать на Соболева, если он станет вашим игроком))
Куколдизм какой-то. Ты разве не должен ждать, что он будет долго и успешно играть за Спартак?
Впрочем, у всех свои радости.
+14
-7
+7
Хватит пытаться впарить его в Зенит, он там совершенно не нужен ;)
+7
-1
+6
Ответ arspurs9
Попытка чего?
Попытка впарить неликвид.
+8
-4
+4
Ответ Owen_the_Simple
>У него в контракте прописана сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс Хорошая попытка, гендиректор Спартака, но нет.
Попытка чего?
+9
-5
+4
Прозвучало как "ну заплатите за него отступные хоть кто-нибудь" ))
+4
-1
+3
Ответ Николай Новиков
Дзюба пришёл свободным агентом
Я и не писал что Зенит купил Дзюбу.
+3
0
+3
Ответ Owen_the_Simple
Куколдизм какой-то. Ты разве не должен ждать, что он будет долго и успешно играть за Спартак? Впрочем, у всех свои радости.
Буду следить за твоими комментариями про Соболева,если он перейдет в зенит)),
+3
-1
+2
Ответ -DF-
Загуглил тут: Балтийские дельфины — это морские свиньи, которые являются одними из самых мелких представителей зубатых китов...
Про Тушинских дельфинов есть инфа??
+4
-3
+1
Ответ Alex1104
Не, в Финском заливе дельфины не живут. Хотя климат меняется... Шутка.
И корюшку, большую часть, выловили(
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
Куколдизм какой-то. Ты разве не должен ждать, что он будет долго и успешно играть за Спартак? Впрочем, у всех свои радости.
К сожалению, их взгляд на жизнь сильно деформировала болезнь за Спартак.
Люди искренне уверены в отсутствии спортивного принципа в РПЛ и наличии административного ресурса, но продолжают переживать за любимый клуб, расстраиваться поражениям и так далее и тому подобное.
Короче какая то зацикленность на страдании.
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Ответ Spartakus1984
Буду следить за твоими комментариями про Соболева,если он перейдет в зенит)),
Да чего за ним следить, уже не раз и не два, переобувался чувачек
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Ответ natetinain
коля, не надо глупости болтать.
Это не глупости - это суровая реальность.
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Ответ artem saribekyan
Думаю, что чем быстрее команда избавится от Соболева, тем лучше будет команде. От него в Спартаке меняется сама аура, большой неготив исходит от него, огромное количество отрицательных моментов вливается в коллектив именно от Соболева. Огромное эго, самолюбование собой, контракт большой, непонятно за какие заслуги.... Уверен в том, что именно Соболев вливает в коллектив некую отрицательную энергию неудач и нестабильности в игре. Вот такое у меня ощущение по Соболеву.
Самый сильный форвард Спартака прямо сейчас, даже в таком состоянии. Его продажа без замены (хотя бы равноценной) - ослабление команды. "Отрицательная энергия неудач"... Дружище, надеюсь, это очень тонкая шутка.
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Ответ Spartakus1984
Жду как ты будешь наяривать на Соболева, если он станет вашим игроком))
Питерским не привыкать переобуваться в прыжке)) как медведев им скажет - так и повторят хором
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Такое впечатление, что Соболева хотят ,, впихнуть ’’ в Зенит
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У Соболева большие отступные. Для клубов РПЛ 30 милл. Для клубов из Европы 20 милл евро. У Глушенкова было 6 милл отступные и зарплата была 500.тыс евро в год.
У Соболева зарплата высокая назначенная от Федуна 2 милл зарпл. в год до 2026г.
Зачем Сане торопиться,2 года может кайфовать
+2
-1
+1
Ответ artem saribekyan
Думаю, что чем быстрее команда избавится от Соболева, тем лучше будет команде. От него в Спартаке меняется сама аура, большой неготив исходит от него, огромное количество отрицательных моментов вливается в коллектив именно от Соболева. Огромное эго, самолюбование собой, контракт большой, непонятно за какие заслуги.... Уверен в том, что именно Соболев вливает в коллектив некую отрицательную энергию неудач и нестабильности в игре. Вот такое у меня ощущение по Соболеву.
Палка о двух концах, с одной стороны про негатив, верно, с другой, замену найти не так то просто.
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Поджопники бы Малышеву, Соболеву и всем агентам от бандитов

И этот Паша Андреев от тамбовских, как и этот Малышев

Позорище, что творится в Спартаке после ухода федуна
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болельщиков от чего успокоить? от того, что токсичного, инфантильного лодыря продадут за 20 мульенов евро?
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Ответ FunyaFun
Даже если прописана сумма отступных, то клуб да, препятствовать не может, а вот сам игрок может отказаться от перехода. И тут уже вопрос к Сашке… но по этим ответам может показаться, что интерес к Соболю действительно есть. За 30 млн евро, конечно, надо сливать…)
Он и бесплатно (как и Джикия) никому не нужен.
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Ответ Борис Борисович
Не нужен нам ни тикнизян, ни, тем более, соболев.Я бы их даром не взял, особенно соболева, очень неприятный он. Но это мое личное мнение.
думаю Тикнизян улучшит атаку на левом фланге. В схеме с 5 защитниками он не так уж и плох. И в Зените за ним подчищать в защите лучше будут, чем в Локо.
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Ответ arspurs9
Кому впаривают какой неликвид?
Можно Тоттенхэму сплавить.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В футболе всë возможно. Пример есть, спартаковец Дзюба перешëл в Зенит и начал много забивать. И с Соболевым то же может произойти, сравните коллег по команде в Зените и Спартаке.
Тогда уж сразу в Реал.
Там 100% футболисты помастеровитее будут, и, наконец, Соболев получит партнёров своего уровня...
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В футболе всë возможно. Пример есть, спартаковец Дзюба перешëл в Зенит и начал много забивать. И с Соболевым то же может произойти, сравните коллег по команде в Зените и Спартаке.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В футболе всë возможно. Пример есть, спартаковец Дзюба перешëл в Зенит и начал много забивать. И с Соболевым то же может произойти, сравните коллег по команде в Зените и Спартаке.
Дзюба пришёл свободным агентом
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