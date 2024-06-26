Гендиректор «Спартака» про Соболева и «Зенит»: «У него в контракте прописана сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс»

Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем форварда Александра Соболева.

Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к 27-летнему игроку красно-белых. Сообщалось, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом Александра. Позже опровергли информацию об интересе « » к .

– Могли бы успокоить болельщиков по будущему ? Около месяца обсуждается возможный переход лучшего форварда команды в «Зенит». Как обстоят дела на самом деле?

– Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти.

У Александра в контракте прописана определенная сумма выкупа, и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс.

На данный момент, как сказал Томаш [ ], Александр – футболист основного состава « », – сказал .

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