Соболев прошел медосмотр со «Спартаком». Сообщали об интересе «Зенита» к форварду

Александр Соболев присутствовал на общекомандном медосмотре в «Спартаке».

Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к форварду красно-белых. Сообщалось, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже « » опроверг информацию об интересе « » к .

«Александр Соболев присутствовал сегодня, с ним все в порядке. Он приехал подготовленным, выполнил все наставления тренерского штаба.

Никаких отрицательных моментов по результатам углубленного медицинского обследования не выявлено», – заявил глава медицинского департамента « » Кирилл Козлов.