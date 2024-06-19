Соболев прошел медосмотр со «Спартаком». Сообщали об интересе «Зенита» к форварду
Александр Соболев присутствовал на общекомандном медосмотре в «Спартаке».
Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к форварду красно-белых. Сообщалось, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже «Спорт-Экспресс» опроверг информацию об интересе «Зенита» к Соболеву.
«Александр Соболев присутствовал сегодня, с ним все в порядке. Он приехал подготовленным, выполнил все наставления тренерского штаба.
Никаких отрицательных моментов по результатам углубленного медицинского обследования не выявлено», – заявил глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов.
Мы его встретим. С песнями, танцами, бубнами. Хлебом с солью. Кстати, вы не знаете, если в соль добавить мышьяк будет заметно?
И не мышьяк, а цианид , чай не Распутин , достреливать не придётся. Хотя что это я Вам и вашу же петербургскую старину рассказываю ?
Увлекся ))
А от мышьяка уход не из легких, знал ещё в молодости из первых рук от подруг историю самоубийства нашей однокурсницы . Страшная мучительная смерть не вдаваясь в подробности!
Так что - помилосердствуйте
Кстати, П. Ф. Садырин двоих спас в этом пруду. Одного прямо во время интервью местному ТВ. Пруд слова доброго не стоит, а люди тонут.