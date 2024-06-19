Соболев прошел медосмотр со «Спартаком». Сообщали об интересе «Зенита» к форварду

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Р-Спорт Здоровье Футбол

Александр Соболев присутствовал на общекомандном медосмотре в «Спартаке».

Ранее появилась информация об интересе «Зенита» к форварду красно-белых. Сообщалось, что петербургский клуб провел предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже «Спорт-Экспресс» опроверг информацию об интересе «Зенита» к Соболеву

«Александр Соболев присутствовал сегодня, с ним все в порядке. Он приехал подготовленным, выполнил все наставления тренерского штаба.

Никаких отрицательных моментов по результатам углубленного медицинского обследования не выявлено», – заявил глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов.

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38 комментариев
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Пусть и "инсайдер" Карпов пройдёт медосмотр...
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+55
Только не в Зенит, только не в Зенит!!! Пожалуйста!
+36
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+29
Ответ Ndrew
Инсайды Карпова это как прогнозы Жоры Ипотека
Прогнозы Жоры хоть смешат, а бредни алкаша только испанский стыд вызывают
+22
0
+22
Слава тебе господи
+24
-5
+19
Инсайды Карпова это как прогнозы Жоры Ипотека
+18
0
+18
Сколько же трепачей в интернете...
+12
0
+12
Туда ему и дорога
+13
-2
+11
Соболев прошел медосмотр с Дельфинами в москвариуме
+16
-6
+10
До головной команды выходит не дорос. Оставили в фарм-клубе.
+14
-5
+9
Ответ Давид Agabekyan
Прогнозы Жоры хоть смешат, а бредни алкаша только испанский стыд вызывают
"Грешно смеяться над больными людьми" (с)
+7
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Ослабить Спартак,оставить в нем Соболева.
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Не смотря на старания агента Соболева Зенит не собирается ослаблять Спартак.
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Наконец написали правду, интерес к Соболеву у Зенита нулевой!
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Как не сватали невесту....
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Ответ Сергей Жарковский
Наконец написали правду, интерес к Соболеву у Зенита нулевой!
Интерес был у Соболева и его агентов, предложивших услуги Соболева Зениту. Зенит им не интересовался...
+9
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Выпью-ка я пивка за это, новость хорошая и, надеюсь, окончательная.
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После медосмотра Станкович и игроки начнут подготовку к новому сезону. И, естественно, очень важный момент - комплектование команды. успехов Спартаку.
+5
-2
+3
Вот кто "сообщали", тот пусть к доктору и сходит.
+4
-1
+3
Ну слава богу, вроде пронесло. Это я как болельщик "Зенита" говорю.
+5
-2
+3
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
а жаль....
Кому как)
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+2
Ответ Владимир Матвеев
Сколько же трепачей в интернете...
А в реала их меньше?))
+1
0
+1
Зачем Соболеву Зенит. До 2026 г зарплата действует еще от Федуна 2 милл евро. Тихонечко по мячику будет стучать, все равно какая будет у него игра. А потом в медиалигу или в Химки
+2
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+1
Ответ OldRedWhite
Привет Вам , Катя ! Начинайте печь пироги и готовиться к встрече, если Медведев сказал : У нас нет запретов ! Значит перейдет ))
Добрый вечер, Юрий.
Мы его встретим. С песнями, танцами, бубнами. Хлебом с солью. Кстати, вы не знаете, если в соль добавить мышьяк будет заметно?
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Ответ Катя СПб
Добрый вечер, Юрий. Мы его встретим. С песнями, танцами, бубнами. Хлебом с солью. Кстати, вы не знаете, если в соль добавить мышьяк будет заметно?
Лучше в пирожные - проверенная технология !
И не мышьяк, а цианид , чай не Распутин , достреливать не придётся. Хотя что это я Вам и вашу же петербургскую старину рассказываю ?
Увлекся ))
А от мышьяка уход не из легких, знал ещё в молодости из первых рук от подруг историю самоубийства нашей однокурсницы . Страшная мучительная смерть не вдаваясь в подробности!
Так что - помилосердствуйте
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Ответ OldRedWhite
Лучше в пирожные - проверенная технология ! И не мышьяк, а цианид , чай не Распутин , достреливать не придётся. Хотя что это я Вам и вашу же петербургскую старину рассказываю ? Увлекся )) А от мышьяка уход не из легких, знал ещё в молодости из первых рук от подруг историю самоубийства нашей однокурсницы . Страшная мучительная смерть не вдаваясь в подробности! Так что - помилосердствуйте
Вот еще, на пирожные тратиться. Хотя Газпром себе этот может позволить на деньги налогоплательщиков. И концы в воду. Только не в Мойку или Фонтанку - в Удельной рядом с базой пруд есть.
Кстати, П. Ф. Садырин двоих спас в этом пруду. Одного прямо во время интервью местному ТВ. Пруд слова доброго не стоит, а люди тонут.
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Фуф, показалось))
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Хорошая новость.
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Ответ Честный контроль
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Комментарий удален модератором
Вот и хорошо.
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Ответ Aat
Только не в Зенит, только не в Зенит!!! Пожалуйста!
Причем плюсуют и те и те😂
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