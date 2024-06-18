Титов не удивился бы переходу Соболева в «Зенит»: «Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев – яркий пример, уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку» 

Егор Титов оценил вероятность перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Вы говорили, что с приходом Деяна Станковича в «Спартак» возможна полная перетряска состава. Уже ушел Джикия, возможно, продадут . Как вы к этому относитесь?

— Это нормальная ситуация. Обойма команды — 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история.

Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть. Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу.

Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что « » усилится и российскими игроками, и зарубежными.

— Вас не удивит переход Соболева в « »?

— Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал .

У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам, – сказал экс-игрок «Спартака».