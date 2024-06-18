Титов не удивился бы переходу Соболева в «Зенит»: «Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев – яркий пример, уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку» 

Теги Спартак ЦСКА Зенит Егор Титов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Егор Титов оценил вероятность перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Вы говорили, что с приходом Деяна Станковича в «Спартак» возможна полная перетряска состава. Уже ушел Джикия, возможно, продадут Соболева. Как вы к этому относитесь?

— Это нормальная ситуация. Обойма команды — 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история. 

Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть. Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу. 

Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что «Спартак» усилится и российскими игроками, и зарубежными.

— Вас не удивит переход Соболева в «Зенит»?

— Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал ЦСКА

У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам, – сказал экс-игрок «Спартака».

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54 комментария
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Так Соболев и не воспитанник Спартака, чтобы преданным быть.
+59
-6
+53
Ответ Данко Лазович
Пожалуйста, пусть эта плавниковая истеричка останется в тушинском кабаре.
Про дзюбу так же верещали а потом в ..опу целовали 👍
+62
-22
+40
А почему соболев должен быть предан спартаку? Из-за того что его из крыльев купили?
+31
-4
+27
Ответ LimonAd
Так Соболев и не воспитанник Спартака, чтобы преданным быть.
В нынешнее время, когда родители платят за все, воспитанник понятие весьма условное. Это просто платное обучение, не более.
+25
-2
+23
Пожалуйста, пусть эта плавниковая истеричка останется в тушинском кабаре.
+48
-30
+18
Ответ tolstiy
А почему соболев должен быть предан спартаку? Из-за того что его из крыльев купили?
Томь, Крылья и только потом Спартак. Причем здесь клубный патриотизм? Он не ваш воспитанник.

Дополнение. Глянул карьеру, так он вообще начинал в Динамо Барнаул
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+4
Ответ tolstiy
А почему соболев должен быть предан спартаку? Из-за того что его из крыльев купили?
У дельфина до Крыльев было ещё 3 клуба: Д(Барнаул), Томь, Енисей. 😂
+10
-6
+4
Во-первых, конкретно Соболев - не воспитанник Спартака (Динамо Барнаул), не спартаковец изначально! Во-вторых, когда в Спартак приходит такой главный тренер, как Абаскаль, например, и устраивает непонятный никому цирк (а на традиции Спартака ему глубоко фиолетово!), почему игрок из патриотизма должен терпеть это безобразие?! Сейчас поменяли Абаскаля на Станковича (не сомневаюсь, что он приехал только за деньгами и улучшить свое резюме на будущее, заодно потренировавшись на топ-клубе РПЛ, приехал учиться, как и Абаскаль). В этой ситуации, если Зенит предлагает Соболеву ЗП раза в два больше, почему он должен отказаться?! Любой на его месте согласился бы!
+7
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+3
Ответ Magico!
что с берегов невы нам доложат об истеричке клаудиньо? кстати, почему он не был на сборе национальной команды?
Клауд многократный чемпион рпл, регулярно унижавший лично Тушинское кабаре.
Доклад окончен, хорошего дня;)
+7
-4
+3
Зениту нужен фактурный дзюбоподобный столб. Сейчас таких видимо не делают, так что может и Соболев подойдет. А то сейчас сложно победить автобусы без навесов в штрафную и дальних ударов.
+3
0
+3
Если бы Соболев был патриотом , то до сих пор играл в Самаре .

Титов конечно сожалеет что в его время не было таких зарплат
+3
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+3
Ответ prus_3
Просто в литовские времена Спартак любого купить мог, а теперь - другие.
титовские (долбаный тлф)
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Ответ Адам Нинуху
Кто тебя кормит тот тебя имеет хотел сказать Титов
Странная мысль
+5
-3
+2
Ответ Снежана Цветкова
Комментарий скрыт
Какие враги вы о чем? Ладно бы клубы еще как то это соблюдали, но даже там сплошь и рядом переходы между этими клубами. Игроки это наемники и все
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Интересно, а как спортивный патриотизм относится к Соболеву? Если бы он играл за Томь, я бы понял отсылку к Акинфееву, да даже к Дзюбе (хотя Артем перешёл свободным агентом).

Аргумент не принимается.
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Титов, конечно, прав, но, с другой стороны - может, ЦСКА платит Акинфееву столько, что имеет основания заказывать музыку?
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Сравнивать Дзюбу и Соболева не корректно. Это игроки разных уровней. И для Зенита лучше, если он останется в Спартаке - он ослабляет конкурента …
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Ответ тренер с района
Фигу в свое время ты так же защищал ?
Во-первых, при чем здесь вообще Фигу?

Во-вторых, если вам так уж хочется поговорить о Фигу и о его переходе из "Барселоны" в "Реал", давайте не забывать о том, что он - португалец. Легионер. Иностранец. Почему его вообще должны волновать эти внутрииспанские разборки между Мадридом и Барселоной?
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Любой профессионал, в какой бы клуб не пришёл, он у себя дома. Новую футболку с эмблемой надел и все дела.
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Почему Соболева не впаривают ЦСКА, Динамо или Локомотиву??
Нахрена он нужен именно Зениту?? Спартак хочет его слить, но не хочет выплачивать оставшиеся деньги по контракту??
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Пусть забирают. Игроки действительно меняют клубы, как перчатки, ну а «Зениту» кто откажет?!
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Ответ Данко Лазович
Пожалуйста, пусть эта плавниковая истеричка останется в тушинском кабаре.
Да ему там сподручнее трясти.)))
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Помню, каким же горем для меня было, когда Титов ушел в Химки
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Ответ Снежана Цветкова
Про дзюбу так же верещали а потом в ..опу целовали 👍
Ну кстати нет. Кто то конечно да, но нормальные фаны так и не смирились
То что делает руководство не всегда отзывается положительными эмоциями у фанатов.
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Ответ prus_3
Просто в литовские времена Спартак любого купить мог, а теперь - другие.
И кого же покупал(любого)Спартак,за сколько, из изветсных готовых-сильных игроков?Жду фамилии.
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Ответ Николай Новиков
Почему Соболева не впаривают ЦСКА, Динамо или Локомотиву?? Нахрена он нужен именно Зениту?? Спартак хочет его слить, но не хочет выплачивать оставшиеся деньги по контракту??
потому что в Зените терпеливые фанаты, побурчат и примут как родного, а у Миллера гештальт, который сам себя не закроет
в Динамо и так норм с атакой, он там не нужен
в Локо потолок ЗП и токсичные игроки там не приживаются
а у ЦСКА... пусть будет "нет денег" в качестве причины)
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Ответ Spartakus1984
И кого же покупал(любого)Спартак,за сколько, из изветсных готовых-сильных игроков?Жду фамилии.
Тихонова из Реутова и Сычева из Тамбова
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Ответ Iakov Ryumkin
Тихонова из Реутова и Сычева из Тамбова
Точно,они же были всероссийскими звездами-известными, на момент перехода в Спартак))).
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Ответ Денис Уколов
многократно, это забил 1 гол?)
Хм. Даже не сильно напрягаясь возникло в голове шикарная девятка в памятном 7-1, и гол который Клауду подарил Селя в чемпионском матче. Ну а были ли еще какие результативные действия, лень копаться.
Спасибо за внимание, хорошего дня;)
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Ответ Данко Лазович
Клауд многократный чемпион рпл, регулярно унижавший лично Тушинское кабаре. Доклад окончен, хорошего дня;)
многократно, это забил 1 гол?)
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