Титов не удивился бы переходу Соболева в «Зенит»: «Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев – яркий пример, уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку»
Егор Титов оценил вероятность перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
— Вы говорили, что с приходом Деяна Станковича в «Спартак» возможна полная перетряска состава. Уже ушел Джикия, возможно, продадут Соболева. Как вы к этому относитесь?
— Это нормальная ситуация. Обойма команды — 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история.
Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть. Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу.
Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что «Спартак» усилится и российскими игроками, и зарубежными.
— Вас не удивит переход Соболева в «Зенит»?
— Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал ЦСКА.
У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам, – сказал экс-игрок «Спартака».
Дополнение. Глянул карьеру, так он вообще начинал в Динамо Барнаул
Доклад окончен, хорошего дня;)
Титов конечно сожалеет что в его время не было таких зарплат
Аргумент не принимается.
Во-вторых, если вам так уж хочется поговорить о Фигу и о его переходе из "Барселоны" в "Реал", давайте не забывать о том, что он - португалец. Легионер. Иностранец. Почему его вообще должны волновать эти внутрииспанские разборки между Мадридом и Барселоной?
Нахрена он нужен именно Зениту?? Спартак хочет его слить, но не хочет выплачивать оставшиеся деньги по контракту??
То что делает руководство не всегда отзывается положительными эмоциями у фанатов.
в Динамо и так норм с атакой, он там не нужен
в Локо потолок ЗП и токсичные игроки там не приживаются
а у ЦСКА... пусть будет "нет денег" в качестве причины)
Спасибо за внимание, хорошего дня;)