Агент Миранчука: «Пока предложение «Локо» абсолютно не устраивает ни Антона, ни нас. Клуб предпринимает все шаги, чтобы игрок остался»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев деньги Футбол

Агент Антона Миранчука рассказал о переговорах с «Локомотивом» о новом контракте.

Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».

Сегодня стало известно, что «Локо» для сохранения Миранчука готов превысить потолок зарплат.

«У меня есть партнер, который ведет переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде.

На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», – заявил агент Вадим Шпинев.

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19 комментариев
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«…ни футболиста, НИ НАС» - слать куда подальше таких агентов и будет сидеть Антоша без клуба запасы проедать
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+18
Нас..
Какой важный
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Ответ Batitotti
Это как бы намек на то, что Антон очень хочет в Европу и останется в РПЛ только за оверпрайс.
Это намек на то, что Антон (и агент) хотят много денег. Ни на какую Европу тут намека нет, потому что переговоры идут с Локо, а не с Европой.
+12
-2
+10
Может кто читает в локо. Можно вообще послать этого агента и попросить всех игроков имеющий с ним дело поменять агента??? Как он вообще Миранчука в Аталанту запихнул
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0
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В РЖД, как и в Лукойле, работают жалкие, ничтожные личности, - добавил Шпинев.
+6
-2
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Пусть продают Карпукаса и Пиняева, на зарплату Миранчуку должно хватить.
+3
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Миранчуку надо растаться с этим агентом и тогда всё будет ок. А так с ним никто в рпл даже разговаривать не будет.
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Ни Антона, ни нас. А ты собственно кто такой?
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Кому нужна эта посредственность?
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А Антоша мог бы пойти своему родному по сути клубу на встречу?
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Никакой благодарности клубу, который воспитал как игрока.
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Эстонский чемпионат не прошел даром, за деньги продаст родной клуб:))
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Ответ Alex Shizoid
«…ни футболиста, НИ НАС» - слать куда подальше таких агентов и будет сидеть Антоша без клуба запасы проедать
Так это ж Шпинёв: он и аДжикию так из Спартака «вытащил». Антон пойдёт по тому же маршруту такими темпами🤓
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Очень бы не хотелось видеть Миранчука в РПЛ.
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Какая цаца этот Миранчук, в итоге останется у разбитого корыта
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и нас не устраивает))
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Интересно, это он так отчаянно блефует? Неужели кто-то готов выложить им подъемные/агентские, которые Шпинев озвучивал ранее?
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