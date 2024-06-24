Агент Миранчука: «Пока предложение «Локо» абсолютно не устраивает ни Антона, ни нас. Клуб предпринимает все шаги, чтобы игрок остался»

Агент Антона Миранчука рассказал о переговорах с «Локомотивом» о новом контракте.

Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: « » нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».

Сегодня стало известно, что « » для сохранения Миранчука готов превысить потолок зарплат.

«У меня есть партнер, который ведет переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде.

На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», – заявил агент .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?