«Локо» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат. Решение могут принять во вторник

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Локомотив» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат.

Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».

По данным «Спорт-Экспресса», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения 28-летнего полузащитника в команде.

В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров между московским клубом и представителями игрока. С высокой долей вероятности во вторник будет принято решение относительно будущего Миранчука.

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33 комментария
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Понимаю если бы это сделали для Глушенкова, но для Миранчука это весьма странно
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Ответ selso99
Комментарий скрыт
Воспитанник, который вертит родной клуб на одном месте)) а точно Глушенков Иуда?
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Объективно - не заслужил, вместе с его агентом
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В половине матчей просто растворялся на поле, игрок эпизода. Это делать надо было для Глушенкова, а так всё выглядит будто руководство просто хоть как-то пытается скрасить свой провал в это трансферное окно.
+16
-2
+14
Ответ Милдронат Бромантанов
В половине матчей просто растворялся на поле, игрок эпизода. Это делать надо было для Глушенкова, а так всё выглядит будто руководство просто хоть как-то пытается скрасить свой провал в это трансферное окно.
Да делали тоже самое с Глушенковым, но предложение Зенита не перебить было. Плюс опция выкупа была, или как там это называется с отступными
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Антошка и слова не сказал пока агент пытался выцыганить у клуба всё на свете, а теперь ещё и какие то правила ради него менять..пусть валит
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Ответ selso99
Чем он вертит? Хочет продления на тех же условиях в 28лет. Нормальное желание. Локомотиву надо было раньше договариваться, а не ждать до последнего.
Те условия были под другую его игру и для (по российским меркам) молодого перспективного. Сейчас он играет так себе и не перспективный
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Ответ Локомотивище
Рифата бы еще вернули, раз такое дело.
Ну какой Рифат. Откуда вы берётесь. Он вообще ничего не показал
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Ответ Никита Новосельцев
Да делали тоже самое с Глушенковым, но предложение Зенита не перебить было. Плюс опция выкупа была, или как там это называется с отступными
И агентские в 4 млн евро предлагали по Глушенкову?)
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Ответ Hardy
Воспитанник, который вертит родной клуб на одном месте)) а точно Глушенков Иуда?
Чем он вертит? Хочет продления на тех же условиях в 28лет. Нормальное желание. Локомотиву надо было раньше договариваться, а не ждать до последнего.
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А какому -нибудь клубу этот Миранчук нужен? Как-то сомнительно. Разве что Балтике.
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Отпустите вы его уже
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Может ну его, Миранчука - пусть идет в любую команду...
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Рифата бы еще вернули, раз такое дело.
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Отпустить с богом и все

Антон уже давно не как раньше, а уж про "быть незаменимым" разговор вообще не идет

+клуб не ставит задач бороться за чемпионство - брать молодежь и наигрывать
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Зенит:’Антон,номер есть, если что набирай"
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Странное решение у клуба . Ждать ,когда у игрока закончится контракт , зная ,что Глушенков точно перейдет в Зенит. Теперь нужно платить ещё агенту процент .
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А Антон не хочет аппетиты поубавить?
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Ответ Никита Новосельцев
Что значит ждали?) ему делали предложения несколько раз, он их со своим агентом отвергал. Как еще нужно было делать предложения?
Значит предлагали мало , а теперь готовы предложить больше ? Наверное ещё Сильянова придется продать .
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Ответ goodie
Боюсь для Глушенкова надо было давать 2+ при борьбе с зеней (что сильно выше потолка). Антон же вполне на 1.7 подпишется (что будет адекватно его стажу, опыту и роли в команде уже в отсутствии Глуша). Терять обоих нельзя, а Глушу зеня положила овердофига.
1,7 адекватно? у Локо нет проблем с лимитом, можно поискать лега или даже свободного агента найти не хуже за меньшую зп. Миранчук в этом сезоне ничего выдающегося не показал и сомневаюсь, что ему больше ляма где-то в России дадут.
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Ответ goodie
Боюсь для Глушенкова надо было давать 2+ при борьбе с зеней (что сильно выше потолка). Антон же вполне на 1.7 подпишется (что будет адекватно его стажу, опыту и роли в команде уже в отсутствии Глуша). Терять обоих нельзя, а Глушу зеня положила овердофига.
1.4)
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Понимаю если бы это сделали для Глушенкова, но для Миранчука это весьма странно
Боюсь для Глушенкова надо было давать 2+ при борьбе с зеней (что сильно выше потолка). Антон же вполне на 1.7 подпишется (что будет адекватно его стажу, опыту и роли в команде уже в отсутствии Глуша). Терять обоих нельзя, а Глушу зеня положила овердофига.
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Ответ selso99
Чем он вертит? Хочет продления на тех же условиях в 28лет. Нормальное желание. Локомотиву надо было раньше договариваться, а не ждать до последнего.
Он разве приносит ту же пользу, что и тогда, когда заключал последний контракт? Нет.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Понимаю если бы это сделали для Глушенкова, но для Миранчука это весьма странно
Понимаю если Глушакову
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Понимаю если бы это сделали для Глушенкова, но для Миранчука это весьма странно
Предложение по зарплате Зенита все равно не перебить было. А Миранчук так же ключевой игрок, и за однл межсезонье потерять двух это катастрофа.
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В любом правиле есть исключение, получается
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Ждём подорожания ж/д билетов во вторник.
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Бабки бабки бабки (с)
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Нееееет. Ему достаточно лет уже. Играет так себе. После всей этой Санта Барбары у него вообще ноль мотивации будет. Глуша отдали, хоть с Мирой не лохонитесь
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Доить до последнего, сразу видно, истинного воспитанника. Правильно агент сказал, пусть отдают все бабки от продажи Глушенкова!
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