«Локо» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат. Решение могут принять во вторник
«Локомотив» для сохранения Антона Миранчука готов превысить потолок зарплат.
Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».
По данным «Спорт-Экспресса», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения 28-летнего полузащитника в команде.
В ближайшее время состоится очередной раунд переговоров между московским клубом и представителями игрока. С высокой долей вероятности во вторник будет принято решение относительно будущего Миранчука.
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Антон уже давно не как раньше, а уж про "быть незаменимым" разговор вообще не идет
+клуб не ставит задач бороться за чемпионство - брать молодежь и наигрывать