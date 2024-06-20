Агент Антона Миранчука: «Локо» осознает, что это будет полноценная покупка. Она не может быть даром, пусть думают и готовят предложение, решение примет футболист»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев Чемпионат.com деньги Футбол

Агент Вадим Шпинев высказался о ситуации с контрактом Антона Миранчука.

«Антон находится в отпуске за границей. «Локомотив» провел сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чем тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.

«Локомотив» осознает сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги. Пусть думают и готовят предложение.

Завтра мой партнер встретится с Ульяновым (спортивным директором «Локо» – Спортс) и заслушает предложение. Обменяются советами. Послушаем и решим. Решение примет футболист», – сказал Вадим Шпинев.

«Локо» увеличит предложение Миранчуку до 15 млн рублей в месяц. 10 млн Антона не устроили (Иван Карпов)

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41 комментарий
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Ответ BaronSandro
А у кого Локо должен купить Антона?
Видимо, у Шпинева…
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А у кого Локо должен купить Антона?
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Локо давно надо послать нафиг это чучело и Миранчука!
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+58
То есть смысл такой: Антон свободный агент, но подъёмные должны быть как за полноценный трансфер.
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Ответ WelcomeBackPURE
Локо давно надо послать нафиг это чучело и Миранчука!
Чучело послать, а Миранчука оставить
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Я считаю, что руководство должно принципиально послать шпинева на 3 буквы.
+26
0
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Всегда смешно за этим вымогательством со стороны агента смотреть.

Миранчук игрок неплохой конечно, но платить ему огромные деньги, а уж тем более его агенту. Так пускай в Европу переезжает в таком случае. Сказать спасибо и попрощаться.
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Шпинев делает все чтобы его игроки уходили из клуба. Миранчук, Джикия, Жемалетдинов все теперь без клуба сидят. И дружно все отправятся в Химки
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Ответ Pertinax Gandi
То есть смысл такой: Антон свободный агент, но подъёмные должны быть как за полноценный трансфер.
Не подъёмные - агентские)
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Какая-то жалкая попытка вымогательства
+12
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Ответ Railway/
Видимо, у Шпинева…
Попахивает даже не крепостным правом, а настоящим рабством 🤭
+10
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+9
Пусть ищет клуб. Никому эта посредственность не нужна. Было бы ему 22-24 года, может и появились желающие. А тут всё идёт к закату.
+9
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+8
Новый уровень наглости открыт😏
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+7
Ответ tikhen
Не подъёмные - агентские)
Очень неподъёмные агентские
+6
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Агент черт
Не думает о карьере а о бабках
Нахер они нужны
Тупо портят жизнь
У Сафонова нет агента , спокойно в ПСЖ перешел
+6
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+6
Ответ Ildar Izmailov
Прям никому?игрок сборной.Не неси ерунду.
Цена-качество,не совпадают.
+6
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+6
Какая покупка,если он их воспитанник)).
+5
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Тут уже все высказались примерно в том же ключе, но я тоже скажу. Никакого разговора не должно быть с этим быдлом. Через прессу надо сказать Антону либо он меняет агента, либо никакого предлодения не будет. А комиссия по этике должна заниматься не только футболистами и должностными лицами от футбола, но и агентами. Они тоже часть современного футбола.
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Вадик с отрывом самый мерзкий агент в российском футболе
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Ответ BaronSandro
Попахивает даже не крепостным правом, а настоящим рабством 🤭
Так давно уже не клубы а агенты хозяева футболистов. Клубы могут договориться между собой и игрока устраивать зарплата, но пока, агент не получит свои комиссионные, игрок никуда не перейдёт. А агентские договоры составлены таким образом, что игрок при разрыве должен выплатить агенту астрономическую неустойку.
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не стоит он этих денег, лучше легионера поищите толкового
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Шпинёв торгует людьми?
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Торгую бананами, футболистами. Шучу, не бананами)
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Ответ Роман Грожан
матом только про этого персонажа можно писать, может если бы воду не мутил и джикия смог бы еще попылить за спартак, вместо рамса с главным тренером. Чего он ждет? Просто тебя в жопу пошлют в один раз и после очередного гениального высказывания агента)
Так судя по всему его уже послали. На встречу с руководством пойдёт не он, а какой-то партнёр. Руководство Локо с ним не желает общаться.
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Вот потому у Краснодара всё строго с агентами, молодых игроков подписывает лично клуб а переподписыаают на схожих условиях либо поднимают оклады если игрок заслужил (да там есть аффилированный агент но он не ломит комиссионные). А то потом вот такие оборзевшие рожи требуют покупать у них игроков... Миранчук если остаётся то контракт продлевается, зарплату можно пересматривать само собой с учётом возраста, качества игры и условий предложенных другими клубами, а подъемное то за что платить и агенту отваливать миллионы? За юридические услуги отстегнуть в пределах шестизначнойсуммы и достаточно! А то условия ещё ставит, тут СК проверить бы этого дельца
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Видно никому не нужен Антон с его запросами.
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Ответ Amalfitano
Так судя по всему его уже послали. На встречу с руководством пойдёт не он, а какой-то партнёр. Руководство Локо с ним не желает общаться.
В БЛЕК ЛИСТ, ЧТО Б НА РЖД НЕ МОГ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ))
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Ответ Amalfitano
Тут уже все высказались примерно в том же ключе, но я тоже скажу. Никакого разговора не должно быть с этим быдлом. Через прессу надо сказать Антону либо он меняет агента, либо никакого предлодения не будет. А комиссия по этике должна заниматься не только футболистами и должностными лицами от футбола, но и агентами. Они тоже часть современного футбола.
матом только про этого персонажа можно писать, может если бы воду не мутил и джикия смог бы еще попылить за спартак, вместо рамса с главным тренером.
Чего он ждет? Просто тебя в жопу пошлют в один раз и после очередного гениального высказывания агента)
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Ответ Ираклий Керимов
Агент черт Не думает о карьере а о бабках Нахер они нужны Тупо портят жизнь У Сафонова нет агента , спокойно в ПСЖ перешел
Потому что Сафонов поиграть в Европе хотел, а у героя новости цель - доить Локомотив
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Агент намекает на смягчение своей позиции - за хорошие деньги Миранчук может продолжить работу в «Локо»
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