Агент Антона Миранчука: «Локо» осознает, что это будет полноценная покупка. Она не может быть даром, пусть думают и готовят предложение, решение примет футболист»
Агент Вадим Шпинев высказался о ситуации с контрактом Антона Миранчука.
«Антон находится в отпуске за границей. «Локомотив» провел сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чем тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.
«Локомотив» осознает сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги. Пусть думают и готовят предложение.
Завтра мой партнер встретится с Ульяновым (спортивным директором «Локо» – Спортс) и заслушает предложение. Обменяются советами. Послушаем и решим. Решение примет футболист», – сказал Вадим Шпинев.
«Локо» увеличит предложение Миранчуку до 15 млн рублей в месяц. 10 млн Антона не устроили (Иван Карпов)
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Миранчук игрок неплохой конечно, но платить ему огромные деньги, а уж тем более его агенту. Так пускай в Европу переезжает в таком случае. Сказать спасибо и попрощаться.
Не думает о карьере а о бабках
Нахер они нужны
Тупо портят жизнь
У Сафонова нет агента , спокойно в ПСЖ перешел
Чего он ждет? Просто тебя в жопу пошлют в один раз и после очередного гениального высказывания агента)