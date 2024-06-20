Агент Антона Миранчука: «Локо» осознает, что это будет полноценная покупка. Она не может быть даром, пусть думают и готовят предложение, решение примет футболист»

Агент Вадим Шпинев высказался о ситуации с контрактом Антона Миранчука.

«Антон находится в отпуске за границей. «Локомотив» провел сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чем тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.

«Локомотив» осознает сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги. Пусть думают и готовят предложение.

Завтра мой партнер встретится с Ульяновым (спортивным директором «Локо» – Спортс) и заслушает предложение. Обменяются советами. Послушаем и решим. Решение примет футболист», – сказал Вадим Шпинев.

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