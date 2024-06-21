Агент Антона Миранчука: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова»

Агент Антона Миранчука намекнул на сумму продления контракта с «Локомотивом».

Ранее Максим Глушенков заключил соглашение с «Зенитом» по схеме «4+1». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 млн евро.



«Сегодня « » сделает предложение Антону, которое, наверное, будет очень сильно разниться с тем, что есть на самом деле.

Просто «Локомотиву» необходимо покупать игрока , а не продлевать контракт. Это стоит денег, и боюсь, что стоит денег, которые они получат за », – сказал агент .



Срок контракта 28-летнего полузащитника с железнодорожниками истекает этим летом. В минувшем сезоне Мир РПЛ Миранчук сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистику можно увидеть – здесь.

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