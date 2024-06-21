Агент Антона Миранчука: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова»
Агент Антона Миранчука намекнул на сумму продления контракта с «Локомотивом».
Ранее Максим Глушенков заключил соглашение с «Зенитом» по схеме «4+1». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 млн евро.
«Сегодня «Локомотив» сделает предложение Антону, которое, наверное, будет очень сильно разниться с тем, что есть на самом деле.
Просто «Локомотиву» необходимо покупать игрока Антона Миранчука, а не продлевать контракт. Это стоит денег, и боюсь, что стоит денег, которые они получат за Максима Глушенкова», – сказал агент Вадим Шпинев.
Срок контракта 28-летнего полузащитника с железнодорожниками истекает этим летом. В минувшем сезоне Мир РПЛ Миранчук сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистику можно увидеть – здесь.
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ГНАТЬ ОБОИХ - и зажравшегося Миранчука, и совсем охреневшего агента.
А по агенту провести проверку всех последних сделок с привлечением Следственного Комитета.
А так хотели в Европу)
И Антоша и его агент.
Антон оооочень много косячил, часто не попадал в игру, он пасажир
Клуб, чья эмблема у тебя на аватаре )
у тебя ?
совсем охренели агенты.
лучше на эти деньги искать нового игрока.а шпинев лесом пускай идёт .
пускай Антона в европу устраивает ближе к брату .
Это нормально, когда одновременно у двух игроков на одну позицию заканчиваются контракты, а третий уходит так, что ты ничего сделать не можешь?
Если не зимой, то два-три месяца назад эту ситуацию можно было предвидеть, и решить заранее
Очевидно, что для игрока приоритет - Европа, для агента - комиссионные.
Пойдут ли евроклубы на условия Шпинева? Очень маловероятно, Антон не того калибра игрок, чтобы ввязываться в эту авантюру. Интерес может быть разве что от турков, но нужно ли это уже самому Миранчуку-вопрос.
Кузяев в своё время тоже ломал комедию с отъездом в Европу, но получил ноль устраивающих по финансам предложений и вернулся, поумерив пыл, обратно.
Так же будет и тут. А Локомотиву надо двигаться дальше, Миранчук - пройденный этап.
Да и Рангник не покупал дорогих футболистов