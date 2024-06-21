Агент Антона Миранчука: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев Р-Спорт Максим Глушенков деньги Футбол

Агент Антона Миранчука намекнул на сумму продления контракта с «Локомотивом».

Ранее Максим Глушенков заключил соглашение с «Зенитом» по схеме «4+1». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,3 млн евро.

«Сегодня «Локомотив» сделает предложение Антону, которое, наверное, будет очень сильно разниться с тем, что есть на самом деле.

Просто «Локомотиву» необходимо покупать игрока Антона Миранчука, а не продлевать контракт. Это стоит денег, и боюсь, что стоит денег, которые они получат за Максима Глушенкова», – сказал агент Вадим Шпинев.
 
Срок контракта 28-летнего полузащитника с железнодорожниками истекает этим летом. В минувшем сезоне Мир РПЛ Миранчук сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистику можно увидеть – здесь.

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103 комментария
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Совсем охренели. Покупать то есть подъёмные. Мдэ. Рос. Футбол в своем стиле.
+147
-4
+143
Ответ Mark Semenyuk
Так везде, не только у нас. Агенты не просто так свой хлеб едят.
Пример Сафонова наглядно показал, что абсолютно ненужные люди в футболе.
+80
-5
+75
Ну Антон не стоит этих денег🤪
+52
-4
+48
ХРЕНЕЛИ.
ГНАТЬ ОБОИХ - и зажравшегося Миранчука, и совсем охреневшего агента.
А по агенту провести проверку всех последних сделок с привлечением Следственного Комитета.
+47
-8
+39
Этот аферист за одно трансферное окно угробил карьеры Миранчука, Джикии и Жемалетдинова. Красавец.
+34
-2
+32
Я уважаю Антона, но чисто из-за принципа и деловой репутации послал бы подальше такого агента
+20
-1
+19
Началось..))

А так хотели в Европу)
+20
-2
+18
Локо сами виноваты. Нужно было либо нормально заранее продлевать Миранчука, либо заранее переподписывать Глушенкова. А так, когда из трёх Апз в команде(ещё Рифат был) осталось ноль, конечно агент будет руки выкручивать
+25
-8
+17
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
ХРЕНЕЛИ. ГНАТЬ ОБОИХ - и зажравшегося Миранчука, и совсем охреневшего агента. А по агенту провести проверку всех последних сделок с привлечением Следственного Комитета.
Поддерживаю, а всем остальным клубам договорится и поставить в бан агента и Миранчука, пусть будет уроком.
+15
-1
+14
Ответ Toainika
Локо сами виноваты. Нужно было либо нормально заранее продлевать Миранчука, либо заранее переподписывать Глушенкова. А так, когда из трёх Апз в команде(ещё Рифат был) осталось ноль, конечно агент будет руки выкручивать
Локо бы и рад, но денег нема, не у всех есть доступ к газовой трубе.
+23
-10
+13
А не офигел ли агент со своими условиями?
+14
-3
+11
Ответ Goodison
Локо бы и рад, но денег нема, не у всех есть доступ к газовой трубе.
ничего себе, а кто пару лет назад хотел из паровозика сделать флагманский поезд и потратил кучу бабок на Рангника и компанию, ещё не поняли почему с бабками проблема?
+19
-9
+10
Да пошёл он на 8===э
И Антоша и его агент.
Антон оооочень много косячил, часто не попадал в игру, он пасажир
+12
-3
+9
Ответ SMART789
Ну так просто не платите и все В чем проблема то? Кто делает рынок таким?
Кто делает рынок таким? )
Клуб, чья эмблема у тебя на аватаре )
+13
-4
+9
Надеюсь, Локо не пойдет на это.
+10
-2
+8
покупать у кого ?
у тебя ?
совсем охренели агенты.
лучше на эти деньги искать нового игрока.а шпинев лесом пускай идёт .
пускай Антона в европу устраивает ближе к брату .
+8
-2
+6
Ответ Утя Ваткин
Совсем охренели. Покупать то есть подъёмные. Мдэ. Рос. Футбол в своем стиле.
Так везде, не только у нас. Агенты не просто так свой хлеб едят.
+18
-12
+6
Ответ SMART789
Ну так просто не платите и все В чем проблема то? Кто делает рынок таким?
Халявные деньги делают рынок таким. По хорошему всем клубам договорится не кормить баснословными зарплатами лимитчиков и агентов но этого не произойдет.
+8
-3
+5
Шпинев сначала загубил карьеру Джикии, теперь на Миранчука перешёл
+3
0
+3
Ответ ezheloko
а что такое "нормально заранее продлевать Миранчука", если он получает вдвое больше чем "Локомотив" готов давать? И зачем переподписывать Глушенкова, если у него был длительный контракт, и зимой за ним никто бы не пришёл с 6-ю миллионами евро на зарплату превышающую локомотивскую вдвое.
А, ну то есть всё классно и по уму сделано. А по ситуации к руководству претензий нет?)

Это нормально, когда одновременно у двух игроков на одну позицию заканчиваются контракты, а третий уходит так, что ты ничего сделать не можешь?

Если не зимой, то два-три месяца назад эту ситуацию можно было предвидеть, и решить заранее
+4
-2
+2
Ответ selso99
Пример Сафонова наглядно показал, что абсолютно ненужные люди в футболе.
Начинающему игроку агент нужен как воздух, у того обширные связи и знание рынка. Пример Сафоновым, это исключение.
+4
-2
+2
Спасибо, конечно, Антону, но с таким наглым агентом… Пускай в Греции устраивается. Антон в тепличных условиях совсем стагнировал и не стоит таких денег.
+4
-2
+2
Локомотиву надо отойти в сторону, и пусть Миранчук со Шпиневым сами доведут ситуация до абсурда.
Очевидно, что для игрока приоритет - Европа, для агента - комиссионные.
Пойдут ли евроклубы на условия Шпинева? Очень маловероятно, Антон не того калибра игрок, чтобы ввязываться в эту авантюру. Интерес может быть разве что от турков, но нужно ли это уже самому Миранчуку-вопрос.
Кузяев в своё время тоже ломал комедию с отъездом в Европу, но получил ноль устраивающих по финансам предложений и вернулся, поумерив пыл, обратно.
Так же будет и тут. А Локомотиву надо двигаться дальше, Миранчук - пройденный этап.
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+1
Ответ ne4sp
ничего себе, а кто пару лет назад хотел из паровозика сделать флагманский поезд и потратил кучу бабок на Рангника и компанию, ещё не поняли почему с бабками проблема?
До сих пор кредит клуб выплачивает за эту авантюру. Собственно, поэтому денег и нет.
+2
-1
+1
Ответ ne4sp
ничего себе, а кто пару лет назад хотел из паровозика сделать флагманский поезд и потратил кучу бабок на Рангника и компанию, ещё не поняли почему с бабками проблема?
фанаты от этого не в восторге были, если чё.
Да и Рангник не покупал дорогих футболистов
+1
0
+1
а не пошёл бы ты HA*** ?
+3
-2
+1
У кого покупать то? У агента? Или Локо сам у себя должен его купить? Он пьяный что ли? Игрок после 30 июня станет свободным агентом, если не продлит контракт. Объясните мне пожалуйста, у кого локо должен купить Антона по версии Шпинева?
+3
-2
+1
Ахреневший агентишка. Открытым текстом вымогает откат от клуба
+3
-2
+1
Ответ VintDV
Ну Антон не стоит этих денег🤪
может и не стоит, но в таком случае в Локо совсем играть некому будет. Сардельки всякие останутся перспективные в 27 лет
+1
0
+1
🤡🤡🤡 удачи с такими запросами
+3
-2
+1
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