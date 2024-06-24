Миранчук прошел медосмотр с «Локо». Контракт хавбека – до 30 июня, его агент сказал, что «Антон не останется, 99,9 %»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Илья Лантратов Антон Миранчук Евгений Морозов Артем Карпукас Футбол

Антон Миранчук прошел медосмотр с «Локомотивом».

Перед стартом сезона-2024/25 футболисты московского клуба проходят традиционный медицинский осмотр.

Атакующий полузащитник прошел процедуру вместе с другими игроками – вратарем Ильей Лантратовым, хавбеком Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым.

Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».

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20 комментариев
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Не получилось агенту выбить сливки из клуба. А другие столько не платят. Что ж, придётся переобуваться. Где-то ухмыляется один безагентный Киммих
+28
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По договору он должен был прибыть на мед осмотр, так как еще является игроком клуба.Что тут такого?Какие то интриги придумываете.
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+24
На халяву еще диспансеризацию за счет клуба проходит. А в клубной столовой до 30 числа еще харчеваться будет.
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+13
Ответ a2wai
Агент все-таки свои бабки у клуба отжал. Печально.
После 1го июля увидим...
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Да уж...ну и пусть идёт своей дорогой
+5
0
+5
Агент все-таки свои бабки у клуба отжал. Печально.
+5
-2
+3
Ответ thesuperdrum
Не получилось агенту выбить сливки из клуба. А другие столько не платят. Что ж, придётся переобуваться. Где-то ухмыляется один безагентный Киммих
Привет лунатикам)))) у него контракт ,действующий, алё алё
+3
0
+3
Локомотив сделал выгодное предложение Миранчуку, зарплата 15 милл руб в месяц и ничего Шпиневу. Но обычно любого игрока покупают клубы. 6 милл евро никто не даст.Турецкие клубы могут наверняка купить у Шпинева за 3-4 милл евро,но уменьшат зарплату Миранчуку ,меньше предложений Локомлтива. Еще Антон играет в небыстрый прагматичный футбол. Сложно влиться в европейский клуб.
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Увольте вы этого Шпинева
Ну нафиг он нужен
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ну так рыночек порешал.
никому не нужен игрок с таким больничным листом и с такими запросами по личке.
искренне надеюсь, что руководство локо не сильно прогнулось по з/п и смогла утихомирить хотелки этого неадекватного агента.
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+++ и сказочник работает!
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У Шпинева явно что то не срастается....
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Ну пусть валит
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Ответ thesuperdrum
Не получилось агенту выбить сливки из клуба. А другие столько не платят. Что ж, придётся переобуваться. Где-то ухмыляется один безагентный Киммих
у него контракт до 30 июня действует, после 30 июня покинет команду
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Ответ Spartakus1984
По договору он должен был прибыть на мед осмотр, так как еще является игроком клуба.Что тут такого?Какие то интриги придумываете.
На сколько знаю Антон хотел играть в одном Клубе с Братом
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Ответ Spartakus1984
По договору он должен был прибыть на мед осмотр, так как еще является игроком клуба.Что тут такого?Какие то интриги придумываете.
Вообще не факт. Даже если это прописано в договоре, то по обоюдному согласию игрок мог быть хоть в отпуске, хоть на переговорах с другим клубом. Зачем оплачивать и проходить никому не нужный мо?
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Ответ Чётко_как_чечётка
Вообще не факт. Даже если это прописано в договоре, то по обоюдному согласию игрок мог быть хоть в отпуске, хоть на переговорах с другим клубом. Зачем оплачивать и проходить никому не нужный мо?
Значит никто ни с кем не договривался а следовали действующему договоры.Прошел медкомиссию,показал тем самым,потенциальным работодателям,что он впорядке,здоров.
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Ответ Чётко_как_чечётка
Вообще не факт. Даже если это прописано в договоре, то по обоюдному согласию игрок мог быть хоть в отпуске, хоть на переговорах с другим клубом. Зачем оплачивать и проходить никому не нужный мо?
Посмотр 21 июля Локомотив будет играть с Командой Акрон кто будет в Составе
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Ответ Саша Котляров
Посмотр 21 июля Локомотив будет играть с Командой Акрон кто будет в Составе
Раньше будет понятно.
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