Миранчук прошел медосмотр с «Локо». Контракт хавбека – до 30 июня, его агент сказал, что «Антон не останется, 99,9 %»
Антон Миранчук прошел медосмотр с «Локомотивом».
Перед стартом сезона-2024/25 футболисты московского клуба проходят традиционный медицинский осмотр.
Атакующий полузащитник прошел процедуру вместе с другими игроками – вратарем Ильей Лантратовым, хавбеком Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым.
Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну нафиг он нужен
никому не нужен игрок с таким больничным листом и с такими запросами по личке.
искренне надеюсь, что руководство локо не сильно прогнулось по з/п и смогла утихомирить хотелки этого неадекватного агента.