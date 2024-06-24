Миранчук прошел медосмотр с «Локо». Контракт хавбека – до 30 июня, его агент сказал, что «Антон не останется, 99,9 %»

Антон Миранчук прошел медосмотр с «Локомотивом».

Перед стартом сезона-2024/25 футболисты московского клуба проходят традиционный медицинский осмотр.

Атакующий полузащитник прошел процедуру вместе с другими игроками – вратарем Ильей Лантратовым, хавбеком и защитником .

Контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до 30 июня. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что «Локо» сделал предложение, но Антон не останется, 99,9 %». Он также сказал: « » нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова».

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