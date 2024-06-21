Депутат Журова про «Убей серба» на Евро: «Политики подначивают фанатов. Если одним можно наезжать на Россию, то другие думают: «А почему нам нельзя?»

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Светлана Журова высказалась о выкриках «Убей серба» на матче Евро-2024.

Напомним, 19 июня на игре ХорватияАлбания (2:2) болельщики обеих команд кричали с трибун «Убей серба». Кроме того, албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку вместе с фанатами скандировал оскорбительные кричалки.

«Все мы знаем фразу про «открыли ящик Пандоры» – это и произошло на чемпионате Европы.

Если одним можно наезжать на Россию, то другие думают: «А почему нам нельзя?» Когда флаг России проносить нельзя, а кричать «Убей серба» можно, то это максимально странно и не укладывается в голове.

Мы на наших турнирах никогда никому ничего не запрещали. У нас была добродушная атмосфера изначально. Если вы делаете политические репрессии, то делайте это для всех, а не только ущемляйте Россию.

В России на крупных турнирах была атмосфера футбола, мы сразу сделали все для футбола – это был праздник.

Политики подначивают своих болельщиков на Евро в Германии. Их высказывания про «Убей серба» – это уже угроза. Людей, кричащих это, героями не прозовут.

Помните же фразу про Яшина в нашем футболе? Была большая работа проведена, разбирательства – такого в нашем футболе не было больше.

Эти угрозы нельзя говорить в спорте. Если УЕФА не примет меры, все может быть уничтожено. Если спорт хочет существовать, нужно это пресекать», – заявила  депутат Госдумы РФ.

Напомним, в 2018 году в России прошел чемпионат мира, а в 2021-м Санкт-Петербург принимал матчи чемпионата Европы.

Генсек футбольного союза Сербии о скандированиях «Убей серба»: «В спорте не место таким вещам – будем требовать самого сурового наказания для Албании и Хорватии. Мы не хотим политизации Евро»

Глава МИД Сербии: «Крики «Убей серба» говорят о плохом климате, созданном экстремистскими политиками. Давление пробудит в наших ребятах злобу и желание бороться, надеюсь»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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9 комментариев
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При чем тут Россия вообще
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Ответ Олег Акимов
При чем тут Россия вообще
Приплетает.
Это она еще не знает, что этом албанец, прокричавший эти мерзости, играет за российский Рубин и харчуется там на наши налоги.
Может, его еще отмазывать придется.
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+17
Так ты сама политик! Так же подначиваете, только на другие народы
+13
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+10
А кто сказал что можно про "убей серба" ? Расследование же ведёт УЕФА...
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А ничего что албанские политики на высшем уровне (именно албанские, не из т.н. "республики Косово") пытаются улучшать отношения с Сербией? Как-то ломается вся система Журовой
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А где ты на стадионах слышала фразу:"Убей русского."? На хрена ты лезешь в эту историю, ещё и Россию прилетаешь? Занимайся своими делами, сделай что-нибудь для простых граждан.
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Даже не вериться, что были времена когда за неё на Олимпиаде переживал. Хорошие спортсмены не всегда хорошие люди, а жаль (
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У депутата Журовой нет других дел кроме как выуживать кто там что крикнул на ЧЕ?
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