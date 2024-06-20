Глава МИД Сербии: «Крики «Убей серба» говорят о плохом климате, созданном экстремистскими политиками. Давление пробудит в наших ребятах злобу и желание бороться, надеюсь»

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Глава МИД Сербии высказался о криках «Убей серба» на матче Евро-2024.

Футбольный союз Сербии обратится к УЕФА с просьбой о максимально строгом наказании для Хорватии и Албании за крики «Убей серба», которые прозвучали во время матча группы B на чемпионате Европы в среду.

Сегодня сборная Сербии сыграет со Словенией в матче второго тура группы С на Евро-2024.

«Я надеюсь, что давление, которое исходит с той стороны, пробудит в наших ребятах злобу и дополнительное желание бороться. Мы очень гордимся ими.

Среди прочего, крики «Убей серба» и тому подобное говорят о плохом климате, созданном некоторыми экстремистскими политиками, в первую очередь этнонационалистическим режимом [Альбина] Курти (премьер-министр Косова – Спортс), но также и некоторыми другими в регионе, которые всячески пытаются использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, которые не заслуживают похвалы», – сказал глава МИД Сербии Марко Джурич.

Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии

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56 комментариев
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Хочу финал Сербия- Албания
+40
-2
+38
Ответ Budabuda
Хочу финал Сербия- Албания
Да уж, круче был бы только финал Россия-Украина
+30
-3
+27
если бы кричали убей негра, то все бы сразу начали миллион раследований, а серб подумаешь.
+31
-7
+24
Ответ Николай Бойко
Да уж, круче был бы только финал Россия-Украина
Этот финал не за горами
+22
-5
+17
Ответ Омичёв
Так вы намерены сниматься или играть со злобой?
Да
+14
-1
+13
Ответ Budabuda
Этот финал не за горами
В некотором смысле, он уже идёт, Россия достаточно успешно играет в гостях у Украины
+21
-10
+11
снимутся после третьего тура
+6
-1
+5
великие спортсовские геополитики, проясните, а чего этих добряков сербов все соседи так не любят?
+6
-1
+5
Ответ Николай Бойко
В некотором смысле, он уже идёт, Россия достаточно успешно играет в гостях у Украины
И пока ведёт 4-0
+10
-6
+4
Сказал бы кто такое про черных, то сразу бы со всеми потрохами сожрали. А про сербов можно, это же другое
+8
-5
+3
Ответ Вячеслав Смирнов
если бы кричали убей негра, то все бы сразу начали миллион раследований, а серб подумаешь.
Надо найти сербов-негров и пустить на трибуны.
+4
-1
+3
Ответ Николай Бойко
В некотором смысле, он уже идёт, Россия достаточно успешно играет в гостях у Украины
Победителю достается территория Украины.
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Кого аннексировали США?
Например Панаму
Или Техас
+5
-2
+3
Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
Грузин, ты мне так и не ответил на вопрос под другой новостью - куда же переехал Кантария, когда был вынужден уехать из Абхазии, когда там началась война?
+6
-4
+2
Ответ Николай Бойко
Да уж, круче был бы только финал Россия-Украина
Сербия - Албания сильнее по своему градусу ненависти. Россия с Украиной и рядом не стояли
+2
0
+2
Ответ Николай Бойко
Грузин, ты мне так и не ответил на вопрос под другой новостью - куда же переехал Кантария, когда был вынужден уехать из Абхазии, когда там началась война?
Это никак не отменяет его беженство, как и миллионов украинцев с юго-востока в РФ. Причинно-следственная связь.
+3
-2
+1
Ответ Вячеслав Смирнов
если бы кричали убей негра, то все бы сразу начали миллион раследований, а серб подумаешь.
Ай-я-я-яй, убили негра убили негра…
+1
0
+1
Так вы намерены сниматься или играть со злобой?
+8
-7
+1
Глава МИДа Сербии пусть приедет на стадион Райко Митича, на любой матч Црвены Звёзды. Желательно поближе к фанатской трибуне. Там он и "уби шиптара" услышит и скачки увидит "ко не скаче той шиптар" и т.д.

Конечно, что сейчас произошло - нездоровая тема. Но у тебя в стране с проявлениями нетерпимости ничем не лучше
+2
-1
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да понятно, плевать на суверенность, к черту ООН, будем жить как раньше, кто сильнее тот и прав.
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ CHELSEA_2008
Кого аннексировали США?
США аннексировали Филипинны, обещали местным дать независимость по итогам войны США и Испании в 1898 году, но в итоги сделали их своей зависимой территорией, американцы расстреливали местных партизан-мусульман патронами со свиным жиром, ушли амеры только в 1946 ибо появилась более крупная добыча, Япония
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Ответ Dr. Heisenberg
Конечно, это все омерзительно, но все-таки просто кричать "Убей серба!" это гораздо более гуманно, чем, условно, устраивать геноцид косовских албанцев.
зато геноцид сербов устраивать можно))
+3
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0
Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
Ты хоть понимаешь, какую чушь написал? Усташами сербы называют всех хорватов сегодня, а не конкретных нацистов тогда.
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0
0
Ответ Dr. Heisenberg
Конечно, это все омерзительно, но все-таки просто кричать "Убей серба!" это гораздо более гуманно, чем, условно, устраивать геноцид косовских албанцев.
Комментарий удален модератором
Ответ CHELSEA_2008
Экстремисты и террористы это те кто вводит войска в суверенные страны, аннексирует территории, и те кто их поддерживает.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
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Ответ _mountain_range_
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Ответ _mountain_range_
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