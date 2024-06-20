Глава МИД Сербии: «Крики «Убей серба» говорят о плохом климате, созданном экстремистскими политиками. Давление пробудит в наших ребятах злобу и желание бороться, надеюсь»

Глава МИД Сербии высказался о криках «Убей серба» на матче Евро-2024.

Футбольный союз Сербии обратится к УЕФА с просьбой о максимально строгом наказании для Хорватии и Албании за крики «Убей серба», которые прозвучали во время матча группы B на чемпионате Европы в среду.

Сегодня сборная Сербии сыграет со Словенией в матче второго тура группы С на Евро-2024.

«Я надеюсь, что давление, которое исходит с той стороны, пробудит в наших ребятах злобу и дополнительное желание бороться. Мы очень гордимся ими.

Среди прочего, крики «Убей серба» и тому подобное говорят о плохом климате, созданном некоторыми экстремистскими политиками, в первую очередь этнонационалистическим режимом [Альбина] Курти (премьер-министр Косова – Спортс), но также и некоторыми другими в регионе, которые всячески пытаются использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, которые не заслуживают похвалы», – сказал глава МИД Сербии Марко Джурич.

Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок «Убей серба» от фанатов Албании и Хорватии