Сербский журналист о снятии сборной с Евро из-за кричалок «Убей серба»: «Это заявление для давления на УЕФА. Поведение болельщиков Хорватии и Албании – продолжение политики против Сербии»

Теги УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Сербии Политика Спорт-Экспресс Футбол

Сербский журналист не думает, что в сборной решат снять команду с Евро-2024.

Сообщалось, что после матча Хорватии и Албании (2:2) на Евро-2024 фанаты обеих команд скандировали: «Убей серба!» После этого Сербия потребовала санкций в отношении хорватской и албанской футбольных федераций, заявив, что сборная готова сняться с турнира.

В связи с этим инцидентом генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в Евро-2024.

«Это сказал генеральный секретарь нашей федерации. Не уверен, что до этого дойдет. Думаю, что данное заявление сделано для давления на УЕФА. Считаю, что будут жалобы и протесты, но снятие с чемпионата Европы – нет.

В Сербии считают, что поведение болельщиков Хорватии и Албании – это продолжение политики против нашей страны, только уже в иной форме. Теперь это проявляется в спорте. Будем смотреть, как на этот инцидент отреагируют в УЕФА», – сказал сербский журналист Иван Цветкович.

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10 комментариев
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Мне кажется, это очень убого - оскорблять людей, находясь в безопасности.
Но надо верить людям, которые угрожают тебя убить, и убить их первыми.
+4
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+4
Интересно, сербы вот такую гадость тоже скандируют на матчах?
+5
-3
+2
Ответ Archi_27
Интересно, сербы вот такую гадость тоже скандируют на матчах?
ну в целом про "шиптарей" там тоже много интересного можно услышать, на Балканах давно уже все против всех - classic
+2
0
+2
Ответ Archi_27
Интересно, сербы вот такую гадость тоже скандируют на матчах?
интересно, что будет с сербской сборной, когда их болельщики решат поскандировать такое на евро, и с их игроком, который эту кричалку поддержит - а главное, как быстро
+1
0
+1
Теперь уже то, как в далёком 2016 году болельщики Зенита спели "Убили негра", кажется детской шалостью. Куда мир катится...
+1
-1
0
Ответ Archi_27
Интересно, сербы вот такую гадость тоже скандируют на матчах?
Было и не раз.
+1
-1
0
Ответ Archi_27
Интересно, сербы вот такую гадость тоже скандируют на матчах?
такие же болельщики. В этом регионе мало кто любит сербов, а сами сербы тоже ничего хорошего про своих соседей не говорят
0
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Ответ Pavel Shumilov
интересно, что будет с сербской сборной, когда их болельщики решат поскандировать такое на евро, и с их игроком, который эту кричалку поддержит - а главное, как быстро
А против сербов то почему?
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Ответ Archi_27
Интересно, сербы вот такую гадость тоже скандируют на матчах?
съезди туда и узнай
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