Генсек футбольного союза Сербии о скандированиях «Убей серба»: «В спорте не место таким вещам – будем требовать самого сурового наказания для Албании и Хорватии. Мы не хотим политизации Евро»
В Футбольном союзе Сербии уверены, что УЕФА накажет Албанию и Хорватию.
Сообщалось, что после матча Хорватии и Албании (2:2) на Евро-2024 фанаты обеих команд скандировали: «Убей серба!» После этого Сербия потребовала санкций в отношении хорватской и албанской футбольных федераций, заявив, что сборная готова сняться с турнира.
– Отреагирует ли УЕФА на ситуацию?
– Мы уверены, что реакция последует. Мы хотим поблагодарить УЕФА за реакцию на скандальное поведение журналиста из Косово и отозвал его аккредитацию.
Мы подадим апелляцию в УЕФА. Мы не хотим политизации турнира. Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас тоже наказывают из-за единичных случаев. Наши фанаты вели себя, лучше остальных – мы были наказаны из-за одного человека, хоть мы и просили, чтобы ответственность была индивидуальной.
Наши болельщики – джентльмены, мы, сербы, – джентльмены. Я хочу поблагодарить болельщиков за их великолепную поддержку в матче против Англии. Мы люди с открытым сердцем. Я призываю наших болельщиков быть джентльменами, такими, какие мы есть и какими были в матче против Англии.
Мы также будем требовать, чтобы УЕФА самым суровым образом наказал ассоциации Албании и Хорватии. Таким вещам нет места в спорте. Мы не хотим в этом участвовать. Если УЕФА не накажет нарушителей, мы подумаем, что делать дальше. Мы ожидаем строгих санкций, – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович в интервью RTS.
На Евро неспокойно: сербы подрались с англичанами (или албанцами?), в фан-зоне ударили девушку, провокаций с флагами уже несколько
То же наверное из переизбытка чувствс (с) в ничьей?
А всякие албанские журналисты демонстрирующие албанского орла сербской трибуне - просто проявление гражданской позиции?
Поправьте если я не прав. Сербию люблю сам. Но кричалку подобную в основном про албанцев слышал. Ну и про хорватов тоже кричат "уби усташа"