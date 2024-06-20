Генсек футбольного союза Сербии о скандированиях «Убей серба»: «В спорте не место таким вещам – будем требовать самого сурового наказания для Албании и Хорватии. Мы не хотим политизации Евро»

В Футбольном союзе Сербии уверены, что УЕФА накажет Албанию и Хорватию.

Сообщалось, что после матча Хорватии и Албании (2:2) на фанаты обеих команд скандировали: «Убей серба!» После этого Сербия потребовала санкций в отношении хорватской и албанской футбольных федераций, заявив, что сборная готова сняться с турнира.

– Отреагирует ли УЕФА на ситуацию?

– Мы уверены, что реакция последует. Мы хотим поблагодарить УЕФА за реакцию на скандальное поведение журналиста из Косово и отозвал его аккредитацию.

Мы подадим апелляцию в УЕФА. Мы не хотим политизации турнира. Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас тоже наказывают из-за единичных случаев. Наши фанаты вели себя, лучше остальных – мы были наказаны из-за одного человека, хоть мы и просили, чтобы ответственность была индивидуальной.

Наши болельщики – джентльмены, мы, сербы, – джентльмены. Я хочу поблагодарить болельщиков за их великолепную поддержку в матче против Англии. Мы люди с открытым сердцем. Я призываю наших болельщиков быть джентльменами, такими, какие мы есть и какими были в матче против Англии.

Мы также будем требовать, чтобы УЕФА самым суровым образом наказал ассоциации и . Таким вещам нет места в спорте. Мы не хотим в этом участвовать. Если УЕФА не накажет нарушителей, мы подумаем, что делать дальше. Мы ожидаем строгих санкций, – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович в интервью RTS.

На Евро неспокойно: сербы подрались с англичанами (или албанцами?), в фан-зоне ударили девушку, провокаций с флагами уже несколько