Генсек футбольного союза Сербии о скандированиях «Убей серба»: «В спорте не место таким вещам – будем требовать самого сурового наказания для Албании и Хорватии. Мы не хотим политизации Евро»

Теги УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Сербии Футбол

В Футбольном союзе Сербии уверены, что УЕФА накажет Албанию и Хорватию.

Сообщалось, что после матча Хорватии и Албании (2:2) на Евро-2024 фанаты обеих команд скандировали: «Убей серба!» После этого Сербия потребовала санкций в отношении хорватской и албанской футбольных федераций, заявив, что сборная готова сняться с турнира.

– Отреагирует ли УЕФА на ситуацию?

– Мы уверены, что реакция последует. Мы хотим поблагодарить УЕФА за реакцию на скандальное поведение журналиста из Косово и отозвал его аккредитацию.

Мы подадим апелляцию в УЕФА. Мы не хотим политизации турнира. Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас тоже наказывают из-за единичных случаев. Наши фанаты вели себя, лучше остальных – мы были наказаны из-за одного человека, хоть мы и просили, чтобы ответственность была индивидуальной.

Наши болельщики – джентльмены, мы, сербы, – джентльмены. Я хочу поблагодарить болельщиков за их великолепную поддержку в матче против Англии. Мы люди с открытым сердцем. Я призываю наших болельщиков быть джентльменами, такими, какие мы есть и какими были в матче против Англии.

Мы также будем требовать, чтобы УЕФА самым суровым образом наказал ассоциации Албании и Хорватии. Таким вещам нет места в спорте. Мы не хотим в этом участвовать. Если УЕФА не накажет нарушителей, мы подумаем, что делать дальше. Мы ожидаем строгих санкций, – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович в интервью RTS.

На Евро неспокойно: сербы подрались с англичанами (или албанцами?), в фан-зоне ударили девушку, провокаций с флагами уже несколько

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90 комментариев
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Ответ Lif Sk
Там были какие-то наказания?
да, Украина потеряла 20% территории.
+227
-29
+198
Вот если бы скандировавали: Убей негра или прищеми ЛГБТ - тут реакция от УЕФА была бы незамедлительной. А тут - сербы.
+110
-11
+99
Помнится мне полуфинал футзальный в 22 году... Прям флешбэки
+94
-10
+84
Ответ belikovda.90
Это дисквалификация Хорватии и Албании. Но УЕФА опять съест
Это же "другое", сделают вид, что ничего страшного не случилось
+50
-9
+41
Это дисквалификация Хорватии и Албании. Но УЕФА опять съест
+45
-11
+34
Сейчас нам местные эксперты расскажут, что эти кричалки фейк, как и флаги ДНР и кричалки "Путин" на матче Украина-Румыния, и вообще, сербы сами виноваты) Либералы они такие, особенно из страны с желто-синим флагом.
+54
-23
+31
Ответ Lif Sk
Там были какие-то наказания?
От ФИФА или УЕФА - нет, только от жизни
+29
-4
+25
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно будет увидеть реакцию УЕФА.
Ее не будет. Не геев же хотят убить
+26
-6
+20
Чтобы не было политизации забанили бы сборные Албании с хорватией на 1 цикл и сразу бы организованнее стали
+23
-7
+16
Ответ Александр Жердин
Вот если бы скандировавали: Убей негра или прищеми ЛГБТ - тут реакция от УЕФА была бы незамедлительной. А тут - сербы.
При чем то, что ты написал - это суровая правда, а не шутка. Вплоть до дисквы сборной.
+18
-3
+15
Ответ Vertex Fanky
Сейчас нам местные эксперты расскажут, что эти кричалки фейк, как и флаги ДНР и кричалки "Путин" на матче Украина-Румыния, и вообще, сербы сами виноваты) Либералы они такие, особенно из страны с желто-синим флагом.
Ну грузинские кричалки про Путина точно не фейк, по Матч ТВ убедились😂
+18
-4
+14
Ответ belikovda.90
Это дисквалификация Хорватии и Албании. Но УЕФА опять съест
какая еще дисква сборных, из-за выкриков отдельных фанатов, совсем🤡
+17
-4
+13
УЕФА это проглотит или накажет сербов за провокацию
+14
-2
+12
Ответ egorov.bsp
Помнится мне полуфинал футзальный в 22 году... Прям флешбэки
И это было до начала СВО, кстати. Но чиновники закрыли глаза
+16
-5
+11
Ответ Лжетрофеич
Комментарий скрыт
енто я про геноцид в стране, потерявшей свой человеческий облик
+13
-4
+9
Ответ Mitrophane
да, Украина потеряла 20% территории.
Ахахахах 👍😁😁😁
+17
-8
+9
А червь из "Рубина" - Мирлинд Доку после матча с хорватами кричащий в мегафон болельщикам - "е***ть македонцев"?
То же наверное из переизбытка чувствс (с) в ничьей?
А всякие албанские журналисты демонстрирующие албанского орла сербской трибуне - просто проявление гражданской позиции?
+9
-1
+8
Ответ DeltaForce
Просто на Балканах никто сербов не любит)они эдакие местечковые ымперцы)поэтому вы с ними и ладите
албанцев вся Европа обожает
+10
-3
+7
Где албанцы, там проблемы...
+9
-2
+7
Ответ Vertex Fanky
Сейчас нам местные эксперты расскажут, что эти кричалки фейк, как и флаги ДНР и кричалки "Путин" на матче Украина-Румыния, и вообще, сербы сами виноваты) Либералы они такие, особенно из страны с желто-синим флагом.
Но флаги ДНР действительно фейки, там отчётливо видно, что фотошоп...
+4
0
+4
Ответ kikalisters1488
Комментарий удален модератором
sports и адекватность несовместимы 💯
+6
-2
+4
Конечно этому не место на крупных турнирах. Но про сербских "джентльменов" загнули конечно))) Кричала та изначально придумана не для сербов была, а сербами же про албанцев ("уби шиптара"). И использовалась она на ЧМ 2018 в матче Сербия Швейцария.

Поправьте если я не прав. Сербию люблю сам. Но кричалку подобную в основном про албанцев слышал. Ну и про хорватов тоже кричат "уби усташа"
+8
-4
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно будет увидеть реакцию УЕФА.
Символический штраф и условная дисквалификация максимум что будет
+4
0
+4
Словенцы сегодня присоединятся, многим Сербия напакостила
+9
-5
+4
Ответ Фанат Ференцвароша
Украина слизала очень многие тренды от болельщиков бывшей Югославии. Сербы даже скакать начали до того, как это стало мейнстримом https://youtu.be/iZulyPuIkqw?si=bX78r5nZCyjC6ghQ Интересно, этих будут называть "скакунами", "кастрюлеголовыми" и тд? Или это другое?
будешь сравнивать футбольных фанатов одной страны(и скачут, кстати, не только в Сербии, но и в западной Европе и в России тоже) с хулиганами, которые начали захватывать областные областные администрации, а по итогу и администрацию президента ?
+3
0
+3
Ответ Vertex Fanky
Сейчас нам местные эксперты расскажут, что эти кричалки фейк, как и флаги ДНР и кричалки "Путин" на матче Украина-Румыния, и вообще, сербы сами виноваты) Либералы они такие, особенно из страны с желто-синим флагом.
Кричалки "Путин" могли быть троллингом, чтобы вывести украинцев из себя, не стоит ожидать симпатий от румын, они считают, что их с Молдавией разделил "монстр с Востока". Также как от венгров и от кого-либо еще
+9
-6
+3
Ответ Mitrophane
да, Украина потеряла 20% территории.
Хорошо, но мало.
+5
-2
+3
Интересно будет увидеть реакцию УЕФА.
+4
-2
+2
Ответ Vertex Fanky
Сейчас нам местные эксперты расскажут, что эти кричалки фейк, как и флаги ДНР и кричалки "Путин" на матче Украина-Румыния, и вообще, сербы сами виноваты) Либералы они такие, особенно из страны с желто-синим флагом.
Там после слова "Путин" еще одно скандировали.
+3
-1
+2
Требовать наказание можно только для России, а остальное из серии "это другое"
+4
-2
+2
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