Роналду – лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач – 22 из 22
Криштиану Роналду стал лучшим в матче с Чехией по нескольким показателям.
Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).
Кроме того, все передачи Роналду были точны – 22 паса из 22.
Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы
Витинья признан лучшим игроком матча Португалия – Чехия
Но кто в этом матче играл на своём уровне?
Бернарду, Леау, Бруно - все были вообще нулевыми
Один Витинья носился, остальные просто будто впервые друг друга видят и вышли на выставочный матч
Про навесы в молоко молчу вообще
И прошу прощения я почему то тебя случайно блокнул) Я не знаю почему ты в блок попал, сейчас все исправил уже.
Одним постом сразу двух великих футболистов решили оскорбить? -)
Браво, Роналду! Впереди еще голы и голевые передачи
Ты бы видел хлебало портка когда защитник "оформил" в свои)) Геша там уже по старинке "дежурил" чтобы при малейшей возможности подсунуть в пустые 🤭😂😂
Но защитник оказался первее... Увы, не вышло... Автогол, Авейра... Автогол.. Хе-хе 😄😄
Последний гол так это вообще золотая классика голов Авейры)) Защитник просто остановил мяч в 3 метров от ворот. Сам упал. Вратарь замер. Бей не могу! 🤭😅
Но на наконечнике оказался другой порток и справился на 10/10 😃
Дайте этому Консейсану еще 800 таких моментов и новый "Лучший игрок в Истории" по мнению авейрафилов готов! А-ха-ха-ха-ха 😂😂