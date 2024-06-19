Роналду – лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач – 22 из 22

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду стал лучшим в матче с Чехией по нескольким показателям.

Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

Кроме того, все передачи Роналду были точны – 22 паса из 22.

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы

Витинья признан лучшим игроком матча Португалия – Чехия

Я долго думал, почему Роналду так раздражает...

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65 комментариев
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Роналду сегодня был неплох.
+171
-13
+158
Ответ [Ingush]
Роналду сегодня был неплох.
Причем даже в конце не выпадал из игры. Физически достойно подвелся, сразу видно
+142
-11
+131
Ответ [Ingush]
Роналду сегодня был неплох.
Представляю лица людей; кто стирает кнопку диза за вполне безобидные комменты)
+98
-9
+89
Можно сколько угодно гнать на Криша
Но кто в этом матче играл на своём уровне?
Бернарду, Леау, Бруно - все были вообще нулевыми
Один Витинья носился, остальные просто будто впервые друг друга видят и вышли на выставочный матч
Про навесы в молоко молчу вообще
+69
-14
+55
Не знаю на счёт остального, но в игре головой он до сих пор один из лучших в мире!
+50
-9
+41
100 процентная точность передач это мощно
+26
-4
+22
Ответ Domian
Особенно когда твои передачи на 5 метров ближнему.
даже пяткой точно отпасовал, причем в атаку, а не просто так
+14
-1
+13
Ответ Блуждающий странник
Был неплох в первом тайме, даже был хорош можно сказать. Отличный пасс пяткой, успевал открываться, а во втором тайме сказался возраст и его на поле будто не было до момента с отменой. Если бы его можно было менять, то цены бы не было с его опытом
Ну справедливости ради он во втором тайме не по своей воле отсутствовал, просто у португальцев какая та аллергия сегодня на навесы были. То не точно, то не хотят а когда навесили точно то сразу убойный момент. Надеюсь исправятся уже, потому что против низкого блока с Роналду в воздухе играть будет намного легче чем мелкие пасы.

И прошу прощения я почему то тебя случайно блокнул) Я не знаю почему ты в блок попал, сейчас все исправил уже.
+13
-1
+12
не особо интересуюсь футболом, но один тайм посмотрел и скажу что Рон по-прежнему хорош хотя и не забил и прыгает так что многим молодым и не снилось
+16
-6
+10
Роналду опять заставляет страдать почитателей пеших прогулок в центре поля
+12
-3
+9
Такой Роналду нам нужен!
+9
-2
+7
Ответ Batitotti
Комментарий скрыт
Нет.
+6
0
+6
Ответ Batitotti
Комментарий скрыт
Чтобы 5 минут твое чавканье слушать? Нет, нахрен на надо. Голосовые - зло!
+6
0
+6
Ответ Си Эм Панк
Всего 22 передачи за весь матч? Португалия два тайма не давала выйти чехам из своей половины поля, больше 600 передач сделала. Ха))
У Кейна 2 передачи за 1 тайм)))
+8
-3
+5
Ответ King_X
Можно сколько угодно гнать на Криша Но кто в этом матче играл на своём уровне? Бернарду, Леау, Бруно - все были вообще нулевыми Один Витинья носился, остальные просто будто впервые друг друга видят и вышли на выставочный матч Про навесы в молоко молчу вообще
Бернарду и Бруну одновременно на поле - это как есть одновременно двумя ложками. Один явно лишний.
+7
-2
+5
Пятерка с плюсом по Бубнову
+4
-1
+3
Ответ belikovda.90
Это мусорная статистика. По факту чехи привезли 2 года сами себе: ошибка вратаря и автогол и ошибка защитника на перехвате. Остраты не было. У Португалии топ полузащита, но мяч ходит медленно. Не понятен замысел тренера. И Криш очень медленный. Португалия далеко не пройдет.
При насыщенной и плотной обороне соперника попытки пройти в штрафную через короткий пас бесперспективны, но стоило во втором тайме совершить два качественных кросса справа на дальнюю штангу и сразу возникли голевые моменты. Непонятно почему Леао со своего фланга не выполнял их так.
+3
0
+3
Ответ Domian
Особенно когда твои передачи на 5 метров ближнему.
Но только эти ближние были возле чужой штрафной под активным прессингом соперника.
+4
-1
+3
Ответ King_X
Можно сколько угодно гнать на Криша Но кто в этом матче играл на своём уровне? Бернарду, Леау, Бруно - все были вообще нулевыми Один Витинья носился, остальные просто будто впервые друг друга видят и вышли на выставочный матч Про навесы в молоко молчу вообще
Леау практически всегда такой в сборной, обыграть и отдать ужасный пас - вся его игра, серию А не смотрю, не понимаю откуда столько шума вокруг него. Бруну, согласен, сам не свой был. Но все таки первый матч и дождь проливной сказался на качестве футбола.
+3
0
+3
Ответ Блуждающий странник
Комментарий скрыт
Поэтому Роналду один из лучших по оценке 🤡
+8
-6
+2
Ответ [Ingush]
Роналду сегодня был неплох.
Он был неплох в статике, класс не пропьешь. Но в прессинге и более командной работе, а так же в созидательной от него сегодня было мало толку.
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+1
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Аутист отрезан от общества?

Одним постом сразу двух великих футболистов решили оскорбить? -)
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Мастер!
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Ответ Доктор Щульц
100 процентная точность передач это мощно
Каждая передача разрывала седалище Домиану )
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Ответ GoRoger
Он был неплох в статике, класс не пропьешь. Но в прессинге и более командной работе, а так же в созидательной от него сегодня было мало толку.
Да там не нужен был прессинг. Мяч всю дорогу у португальцев был )) о каком вообще прессинге речь, когда чехи на отбой играли, как только видели мяч? ) в такой игре у форварда такого плана вообще самая тяжелая задача. Кейн подтвердит. Тебя охраняют в плотном кольце 2-3 человека. Не разбежишься, за спину не откроешьс, потому что поле уже кончается )) нормально. Внимание защиты сковываешь, второй темп должен прибивать. В общем, особо и судить не о чем по этой игре.
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Ответ Доктор Щульц
100 процентная точность передач это мощно
Тем более для атакующего игрока.
Браво, Роналду! Впереди еще голы и голевые передачи
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Ответ Вальдано
По аравийской привычке 3 раза залез в офф-сайд.. "Рекорд" первого тура... Но роналдуфилы с удовольствием поменяли бы всю эту чепуху на хоть один гол в пустые или голевую с отскока от бревна.. Да, любители балласта?.. Хе.. 🤭😀🍓🪠
Да не бомбит у тебя не бомбит ) Побольше смайлов главное ляпай, ведь мы думаем, что ты насмехаешься )
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Ответ BananaMantana
Да не бомбит у тебя не бомбит ) Побольше смайлов главное ляпай, ведь мы думаем, что ты насмехаешься )
О.. Значит я правду написал.. Поменяли бы.. Или нет?.. Конечно, да.. Хе.. 🤭🤣
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Ответ Вальдано
О.. Значит я правду написал.. Поменяли бы.. Или нет?.. Конечно, да.. Хе.. 🤭🤣
Конечно бы поменяли! 🤣
Ты бы видел хлебало портка когда защитник "оформил" в свои)) Геша там уже по старинке "дежурил" чтобы при малейшей возможности подсунуть в пустые 🤭😂😂
Но защитник оказался первее... Увы, не вышло... Автогол, Авейра... Автогол.. Хе-хе 😄😄

Последний гол так это вообще золотая классика голов Авейры)) Защитник просто остановил мяч в 3 метров от ворот. Сам упал. Вратарь замер. Бей не могу! 🤭😅
Но на наконечнике оказался другой порток и справился на 10/10 😃

Дайте этому Консейсану еще 800 таких моментов и новый "Лучший игрок в Истории" по мнению авейрафилов готов! А-ха-ха-ха-ха 😂😂
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Ответ DeX
даже пяткой точно отпасовал, причем в атаку, а не просто так
Обалдеть, не может такого быть?)
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