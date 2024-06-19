Роналду – лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач – 22 из 22

Криштиану Роналду стал лучшим в матче с Чехией по нескольким показателям.

Во вторник сборная обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа .

39-летний португальский нападающий « » стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

Кроме того, все передачи Роналду были точны – 22 паса из 22.

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы

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