Из-за офсайда Роналду отменили гол Жоты на 87-й минуте в ворота Чехии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу судьи Евро-2024 Марко Гуида видеоповторы Диогу Жота Футбол

Гол Диогу Жоты в ворота Чехии отменили из-за офсайда у Криштиану Роналду.

Сборная Португалии обыграла команду Чехии (2:1) в первом туре Евро-2024

На 87-й минуте игры Криштиану Роналду попал в каркас ворот чешской команды, а Диогу Жота сыграл на добивании и забил гол. 

Главный арбитр встречи Марко Гуида не засчитал гол после помощи ВАР – из-за офсайда у Роналду. 

Фото: кадр из трансляции S

27 комментариев
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Так новость составлена, что будто Роналду виноват в отмене гола (хотя после его удара у Жоты появился момент)
+108
-6
+102
Ответ Serkan_Ballboy
Так новость составлена, что будто Роналду виноват в отмене гола (хотя после его удара у Жоты появился момент)
Да принято просто уже хейтить Роналду на всем)
+52
-4
+48
Рон хорош. Так отбегать в 39, это мощно. Игроки которые начинали карьеру во время пикового Роналду уже заканчивают карьеру, а этот 90 минут на ЧЕ бегает 💪
+41
-4
+37
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
И ещё раз лови минус
+21
-7
+14
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Скоро пора удалять будет
+13
-1
+12
Такие офсайды,это против футбола.
+10
-3
+7
Ответ Александр Северный
Комментарий скрыт
Забавно. Это пишет человек, у которого в любимых командах Реал и Барса, Сити и Юнайтед, Спартак и Динамо... очень принципиальный просто)
+5
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+5
Мастера наброса в заголовках ))
+3
0
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Говоришь так, будто не видел игру Хвичи и Харри Кейна
+5
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Играет полный матч в 39.
Лучший в истории.
+9
-7
+2
Вины Роналду в этом нет
+6
-4
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Ответ Капибарбер
Сынка УЕФА протащили 💯
Ну денег требовали у Чеферина Месси с Пике - оба на турнире не играют 💯%☝🏻
+3
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Ответ Железный Манк
Тут пишут что он не виноват. Как это возможно? Просто деду очень хочется личной славы и штамповать голы, а годы не те, боится проспать рывок, вот и залазит за линию
Причем тут возраст? Любой центр так играет на линии офсайда. В переходном сезоне пока Бензема еще не выбил золотой мяч, его точно также хейтили за слишком частые офсайды.
И да, любому деду хочется быть не дедом. Но опять же это не главное.
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Ответ shakhrookh
Рон хорош. Так отбегать в 39, это мощно. Игроки которые начинали карьеру во время пикового Роналду уже заканчивают карьеру, а этот 90 минут на ЧЕ бегает 💪
Именно бегает ещё, а не ходит, что самое удивительное.
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Ответ Папа Футбола
Судья конечно поднасрал чехам в конце, там чистая блокировка и штрафной, вместо этого португальцы пошли в атаку и забили. Видно что игрок лежит на газоне и держится за лицо, почему бы не посмотреть VAR, но как ни в чем не бывало дает играть и Португалия сразу забивает. Плохое судейство.
Так там после "не фола" мяч вышел за лицевую, удар от ворот. Всё, эпизод закончился.
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Рон хорош. Так отбегать в 39, это мощно. Игроки которые начинали карьеру во время пикового Роналду уже заканчивают карьеру, а этот 90 минут на ЧЕ бегает 💪
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Теперь каждый промах со штрафного, каждый офсайд будут делать отдельной новостью
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У Спортса теперь новостей про Роналду будет как минимум на весь групповой этап))) Только Лукаку может с ним посоревноваться в этом, да и то с натяжкой))) Про Мбаппе и Кейна информационный вакуум.
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Комментарий удален пользователем
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