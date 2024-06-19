Из-за офсайда Роналду отменили гол Жоты на 87-й минуте в ворота Чехии
Гол Диогу Жоты в ворота Чехии отменили из-за офсайда у Криштиану Роналду.
Сборная Португалии обыграла команду Чехии (2:1) в первом туре Евро-2024.
На 87-й минуте игры Криштиану Роналду попал в каркас ворот чешской команды, а Диогу Жота сыграл на добивании и забил гол.
Главный арбитр встречи Марко Гуида не засчитал гол после помощи ВАР – из-за офсайда у Роналду.
Фото: кадр из трансляции S
Лучший в истории.
И да, любому деду хочется быть не дедом. Но опять же это не главное.