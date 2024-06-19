Из-за офсайда Роналду отменили гол Жоты на 87-й минуте в ворота Чехии

Гол Диогу Жоты в ворота Чехии отменили из-за офсайда у Криштиану Роналду.

обыграла команду (2:1) в первом туре .

На 87-й минуте игры попал в каркас ворот чешской команды, а сыграл на добивании и забил гол.

Главный арбитр встречи Марко Гуида не засчитал гол после помощи ВАР – из-за офсайда у Роналду.

Фото: кадр из трансляции S