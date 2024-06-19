Тренер Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность. Невероятно, насколько он опасен. Один из лучших игроков в истории, потрясающий человек»
Тренер сборной Чехии восхитился Криштиану Роналду после поражения.
Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
«Очень обидно, что мы не довели дело до конца. Мы доставили очень много проблем Португалии, одной из лучших сборных мира.
Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты.
Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек.
Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч. Нам нужно будет прибавить», – сказал Иван Гашек.
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