Тренер Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность. Невероятно, насколько он опасен. Один из лучших игроков в истории, потрясающий человек»

Тренер сборной Чехии восхитился Криштиану Роналду после поражения.

Во вторник сборная обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа .

«Очень обидно, что мы не довели дело до конца. Мы доставили очень много проблем Португалии, одной из лучших сборных мира.

Просто невероятно, насколько опасен в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты.

Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек.

Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч. Нам нужно будет прибавить», – сказал Иван Гашек.

Победа в лицах Роналду: устроил фальстарт, спорил с судьей и бурно праздновал камбэк