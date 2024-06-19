Тренер Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность. Невероятно, насколько он опасен. Один из лучших игроков в истории, потрясающий человек»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Иван Гашек Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Тренер сборной Чехии восхитился Криштиану Роналду после поражения.

Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

«Очень обидно, что мы не довели дело до конца. Мы доставили очень много проблем Португалии, одной из лучших сборных мира.

Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты.

Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек.

Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч. Нам нужно будет прибавить», – сказал Иван Гашек.

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43 комментария
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Бичи со спортса сейчас ему пояснят
+70
-14
+56
Погоди, тебе сейчас в комментах фанаты святого пешехода пояснят, как он выглядел на самом деле и что он вообще не игрок😂😂
+57
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+41
у мессибоев пожар начался 😁✌️
+32
-11
+21
Ответ Никита Воронин
Комментарий скрыт
Поавиоритетнее местных юзеров)
+13
-1
+12
Ответ Андрей Белоусов
Давно у чехов главный тренер бывший хоккейный вратарь?
Это родной брат Доминика Гашека
+9
0
+9
когда тренер команды, которая вела по ходу матча и в итоге проиграла, говорит о лидере победившей команды с таким уважением, это немало означает. И о самом тренере можно сделать вывод, что настоящий профессионал - не истерит, не обвиняет судей и и т.п., а снимает шляпу перед соперником, признавая его силу, а не слабость своей команды. Респект обоим
+14
-5
+9
Ответ Роман
капибабер похоже женаклимова. Что не новость о Роналду он(а) всегда под ней.
Это ригоберка в ночных «стрингах» под прикрытием 🕵️ работает тут
+13
-6
+7
Роналду о Гашеке: «я снимаю перед ним шляпу. Потрясающе красивый человек!»
+16
-9
+7
Ответ Vitor Dia
Роналду о Гашеке: «я снимаю перед ним шляпу. Потрясающе красивый человек!»
Роналду о Гашеке: отличный был вратарь, пока не стал функционером. Надеюсь вернет зарплату спартаку
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Ответ маринованный огурчик
тренер Чехии заслужил пожизненный абонемент в бар "голубая устрица"
а ты владелец этого бара.
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-4
+4
«Муму» Тургенев написал, а памятник Пушкину поставили.
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+2
Рон и правда сыграл неплохо. Вот чем занимался на поле Бернардо Силва? Все таки он очень специфический игрок, индивидуально ничего решить не может. Леао старался хоть но он явно не в лучшей форме.
+2
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Давно у чехов главный тренер бывший хоккейный вратарь?
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Дело говорит
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Похождения бравого солдата Роналду.
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Ох бедная паства допингиста, уже ночь, а они моментально слетаются в каждую ветку. Какой слабый задок у ребят оказался… а это Роналду еще даже сам не забил, хочется чтобы он кому-нибудь пенку на 90+ воткнул, весело будет
0
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Ответ madaev
Бичи со спортса сейчас ему пояснят
Пирс Морган и тренер Чехии на зарплате у Рона
+4
-4
0
Ответ Aleksandr Dubovik
Погоди, тебе сейчас в комментах фанаты святого пешехода пояснят, как он выглядел на самом деле и что он вообще не игрок😂😂
щас найдут у него португальские корни или связи с Реалом
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Ответ qiqe
гениальность на уровне Коллера и Венегор оф Хесселинга
Там совершенно другая лига по количеству поднятий руки
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капибабер похоже женаклимова. Что не новость о Роналду он(а) всегда под ней.
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-11
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