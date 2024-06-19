Хавбек Чехии Провод о Роналду: «Он мой кумир с детства. Его уровень невероятен, сегодня у меня сбылась мечта»
Хавбек сборной Чехии Лукаш Провод высказался об игре против Криштиану Роналду.
Чехия уступила Португалии (1:2) в 1-м туре Евро-2024. Провод открыл счет на 62-й минуте.
– Очень больно. На поле мы оставили все. К сожалению, этого не хватило даже для очка.
Этот гол – главный в моей карьере. Это Евро, матч против Португалии и против кумира, которым Роналду с детства для меня был. Запомню этот момент до смерти.
Но сейчас, сразу после игры, мне очень больно. Наверное, после карьеры я буду вспоминать этот момент более положительно.
– Что вы чувствовали, играя против Роналду?
– Это было очень странно. Ты смотришь на него по телевизору, следишь за ним с детства...
Он бывал здесь уже много раз. Невероятно, как долго он играет. Уровень, который он демонстрирует в таком возрасте, невероятен.
Сегодня у меня сбылась мечта. И не только у меня, – передает слова игрока «Славии» корреспондент Sports Любовь Курчавова.
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Другое дело, что остальные игроки высокого класса не показали этот самый класс. Будто вообще сборов и контрольных матчей команда не проводила. Как-то хаотично игра выглядела, бнз взаимопонимания.
Но они хотя бы старались в атаку, а не как англичане. Криво, мимо, но старались.
Глядишь раскочегарятся ещё.