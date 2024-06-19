Хавбек Чехии Провод о Роналду: «Он мой кумир с детства. Его уровень невероятен, сегодня у меня сбылась мечта»

Хавбек сборной Чехии Лукаш Провод высказался об игре против Криштиану Роналду.

Чехия уступила Португалии (1:2) в 1-м туре . Провод открыл счет на 62-й минуте.

– Очень больно. На поле мы оставили все. К сожалению, этого не хватило даже для очка.

Этот гол – главный в моей карьере. Это Евро, матч против и против кумира, которым Роналду с детства для меня был. Запомню этот момент до смерти.

Но сейчас, сразу после игры, мне очень больно. Наверное, после карьеры я буду вспоминать этот момент более положительно.

– Что вы чувствовали, играя против Роналду?

– Это было очень странно. Ты смотришь на него по телевизору, следишь за ним с детства...

Он бывал здесь уже много раз. Невероятно, как долго он играет. Уровень, который он демонстрирует в таком возрасте, невероятен.

Сегодня у меня сбылась мечта. И не только у меня, – передает слова игрока « » корреспондент Sports Любовь Курчавова.

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