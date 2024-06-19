Хавбек Чехии Провод о Роналду: «Он мой кумир с детства. Его уровень невероятен, сегодня у меня сбылась мечта»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу высшая лига Чехия Славия Прага Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лукаш Провод Футбол

Хавбек сборной Чехии Лукаш Провод высказался об игре против Криштиану Роналду.

Чехия уступила Португалии (1:2) в 1-м туре Евро-2024. Провод открыл счет на 62-й минуте.

– Очень больно. На поле мы оставили все. К сожалению, этого не хватило даже для очка.

Этот гол – главный в моей карьере. Это Евро, матч против Португалии и против кумира, которым Роналду с детства для меня был. Запомню этот момент до смерти.

Но сейчас, сразу после игры, мне очень больно. Наверное, после карьеры я буду вспоминать этот момент более положительно.

– Что вы чувствовали, играя против Роналду?

– Это было очень странно. Ты смотришь на него по телевизору, следишь за ним с детства...

Он бывал здесь уже много раз. Невероятно, как долго он играет. Уровень, который он демонстрирует в таком возрасте, невероятен.

Сегодня у меня сбылась мечта. И не только у меня, – передает слова игрока «Славии» корреспондент Sports Любовь Курчавова.

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32 комментария
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Поскольку Криш и Месси выпали у меня из виду, я с трудом представляю их уровень на данный момент, но Роналду меня удивил, так бегать и двигаться в 39 лет - чума. 👏 Жду Копу, чтобы посмотреть на Лео, надеюсь, тоже не растерял форму. Хватит хэйтить старичков, для своих годов они, возможно, на фантастическом уровне.
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Величина Рона. Его соперники - его же фанаты.
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Пас пяткой сегодня Криш выдал конечно офигеннский
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Ответ tzasasa
Всё понятно. Чехи весь матч пялились на памятник.
Памятник ? Ты явно не смотрел матч , выдать такой уровень в таком возрасте это уже топ , 22 передач 100% точности , и лучший по ударам по воротам в этом матче , криш явно выдал хороший матч , только не забил и все
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+13
Ответ Митрандир цвета хаки
Комментарий удален модератором
Ну да, ну да, именно простоял. То-то вратарь чехов летал вдоль ленточки от его ударов.
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Ожидал, что КР как на ЧМ 22 будет больше балластом, чем реально полезным игроком. Но нет, вполне добротно отыграл, тем более учитывая возраст. Без феерии, но и без того, чтобв мешал всем.
Другое дело, что остальные игроки высокого класса не показали этот самый класс. Будто вообще сборов и контрольных матчей команда не проводила. Как-то хаотично игра выглядела, бнз взаимопонимания.
Но они хотя бы старались в атаку, а не как англичане. Криво, мимо, но старались.
Глядишь раскочегарятся ещё.
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Ответ tzasasa
Ну если команду технарей с Бруну, Бернарду, Витиньей и Леау заставить весь матч грузить навесы на бронзовую статую - это действительно криво.
Весь матч?) Вы вообще матч смотрели? На Роналду навешивали только под конец матча, когда надо было отыгрываться, в остальное время португальцы пробовали низом играть, играть в комбинации( с тем же Роном выполняли комбинации, например, когда он пяткой отдал пас Витинье). И да, Криш также иногда прессинговал, бегал, открывался, выводил партнёров под удар, обводил. Для 39 лет - шикарный матч.
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Ответ Domian
Комментарий скрыт
Пятый класс?
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Ответ tzasasa
Ну если команду технарей с Бруну, Бернарду, Витиньей и Леау заставить весь матч грузить навесы на бронзовую статую - это действительно криво.
А почему у технарей такие навесы и пасы галимые? 🤔
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Ответ Domian
Удар по психике фанатов роналду был 18.12.2022. Такой плотный, очень больной удар с неподходящий болью. Остальное уже не имеет значения ибо ронналду проиграл. Жаль даже его, столько пыхтеть, но в итоге на финише карьеры уйти во второй эшелон НЕ Чемпионов Мира.
Остальное не имеет значения? Для тебя имеет, иначе не обьяснить, что с тех пор прошло 1.5 года, а ты до сих пор пишешь и пишешь про это
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Ответ tzasasa
Пас пяткой был, отличный пас. Было ещё пару сольных проходов вникуда. А так 90 минут стоял бронзовый памятник в районе штрафной, с постоянно поднятой рукой. Потом этот памятник ещё пол года вылезал из офсайда, пока команда вдесятером пыталась обороняться. И так по кругу весь матч.
И кстати, благодаря навесам на Роналду, был забит 1 гол) Несколько раз открывался хорошо, подыгрывал партнерам) Не вижу смысла требовать большего от 39-летнего игрока. Кстати, португальцы спокойно играли в свой футбол, а когда приспичило забивать, первые же навесы на Кр оправдали себя.
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Ответ закрыт по беспределу
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Domian
Удар по психике фанатов роналду был 18.12.2022. Такой плотный, очень больной удар с неподходящий болью. Остальное уже не имеет значения ибо ронналду проиграл. Жаль даже его, столько пыхтеть, но в итоге на финише карьеры уйти во второй эшелон НЕ Чемпионов Мира.
Роналду - лучшее что видел футбол
+8
-8
0
Ответ Domian
Удар по психике фанатов роналду был 18.12.2022. Такой плотный, очень больной удар с неподходящий болью. Остальное уже не имеет значения ибо ронналду проиграл. Жаль даже его, столько пыхтеть, но в итоге на финише карьеры уйти во второй эшелон НЕ Чемпионов Мира.
Малыш … ты такой милый )))
+5
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Звучная фамилия....👍
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