Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы

Криштиану Роналду ни разу не забил со штрафного на чемпионатах Европы.

Во вторник сборная обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа .

На 59-й минуте игры форвард « » исполнил штрафной. Вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.

Это была 29-я попытка Роналду забить со штрафного на чемпионатах Европы. Он ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.

В этом матче поставил рекорд, первым сыграв на шести чемпионатах Европы.

Я долго думал, почему Роналду так раздражает...