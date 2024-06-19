Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Индржих Станек Футбол

Криштиану Роналду ни разу не забил со штрафного на чемпионатах Европы.

Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

На 59-й минуте игры форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной. Вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.

Это была 29-я попытка Роналду забить со штрафного на чемпионатах Европы. Он ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.

В этом матче Криштиану поставил рекорд, первым сыграв на шести чемпионатах Европы.

Я долго думал, почему Роналду так раздражает...

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90 комментариев
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Ну щас начнётся)))) спортс умеет трафика нагонять)
+51
-3
+48
Роналду за 29 матчей ни разу не встал на ворота - это его 6й чемпионат!
+61
-14
+47
Матч отыграл хорошо. Не надо критики
+35
-15
+20
Зайду сюда попозже
+20
-3
+17
Ответ atomio
а теперь вспомним его голы со штрафных в песках - он там их наклепал уже больше чем за последнюю пятилетку в европе. думал что и тут все будут расступаться, а вратарь просто убегать в другой угол. в итоге - удар в молоко, просто загубил. чем дольше он в основе - тем сложнее будет сборной. страшно представить, что будет когда попадут на топ команду
С каких пор удар в створ считается ударом в молоко?))
+16
-2
+14
Ответ Роман
Роналду за 29 матчей ни разу не встал на ворота - это его 6й чемпионат!
Чой-то нет? Возле чужих он постоянно стоит🤓
+20
-8
+12
А почему Ромашка не хочет чтобы ему писали в ответ коммент?)
Кто нибудь знает?
+11
0
+11
Рекорд за рекордом
+16
-8
+8
Ответ Маулен Габбасов
Матч отыграл хорошо. Не надо критики
Старался, пытался, хотел?)
+14
-6
+8
а теперь вспомним его голы со штрафных в песках - он там их наклепал уже больше чем за последнюю пятилетку в европе. думал что и тут все будут расступаться, а вратарь просто убегать в другой угол. в итоге - удар в молоко, просто загубил.
чем дольше он в основе - тем сложнее будет сборной. страшно представить, что будет когда попадут на топ команду
+19
-11
+8
И ни одной новости про рекорд поднимания руки за 90 минут.
Позор спортсу.
+11
-5
+6
Ответ Си Эм Панк
А почему Ромашка не хочет чтобы ему писали в ответ коммент?) Кто нибудь знает?
Обидчивый слишком
+7
-1
+6
Ответ Си Эм Панк
А почему Ромашка не хочет чтобы ему писали в ответ коммент?) Кто нибудь знает?
Ромчик чтоли?) Так это главный авейрафил спарца
+5
-1
+4
Ответ Роман
Роналду за 29 матчей ни разу не встал на ворота - это его 6й чемпионат!
Он ещё и ни разу две красных за матч не получил.🧐☝️
+4
0
+4
Ответ Артем Дэлькин
Ну и че? Месси тоже не забивал на Евро со штрафного
у Месси вообще ни одного гола за Португалию
+4
0
+4
Ответ Си Эм Панк
А почему Ромашка не хочет чтобы ему писали в ответ коммент?) Кто нибудь знает?
Боится читать правду.
А так спрятался в домик и живёт в своём выдуманные мире.
+7
-3
+4
Ну и че? Месси тоже не забивал на Евро со штрафного
+6
-2
+4
Ответ Си Эм Панк
А почему Ромашка не хочет чтобы ему писали в ответ коммент?) Кто нибудь знает?
Закомплексованная, как и его кумир
+6
-2
+4
Ответ Си Эм Панк
А почему Ромашка не хочет чтобы ему писали в ответ коммент?) Кто нибудь знает?
Потому что он чорт)
+5
-1
+4
Ответ Diego3576
Так Месси на Копе забивал раз 5)) Но согласен, ради наброса)
Месси на Копе 13+17, не скули
+5
-2
+3
Ответ ALMANAC
Ооо, ну спортс как всегда натянет сову на глобус в отношении Криша Ждем такую же статку по Месси на Копе тогда
Так Месси на Копе забивал раз 5))
Но согласен, ради наброса)
+4
-1
+3
Даже тут первый!
+4
-1
+3
А Месси вообще не сыграл ни одного матча на Евро!
+2
0
+2
У Бейла бы поучился
+2
0
+2
На 59-й минуте игры форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной. Вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.
______________________________________
Скорее: Индржих Станек даже не особо напрягся.
+6
-4
+2
Ответ Leon Petov
А сколько у Месси со штрафных на ЧМ было попыток и сколько голов? тоже наверное рекорд
Ну сколько раз на тебя помочились это точно рекорд)
+2
0
+2
Ответ gukmamop
Пороть штрафные он не бросит
Просто надо делать один лишний шаг назад, и попрëт.
+3
-1
+2
Ответ Си Эм Панк
А почему Ромашка не хочет чтобы ему писали в ответ коммент?) Кто нибудь знает?
Его Риго запротоколировал ещё на ЧМ.. Навсегда.. 🤭
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Ответ FootyfanaticRM
Зато на ЧМ испанцам положил один из лучших голов со штрафного на этом турнире.
0+0 в ПО ЧМ.. Вот это "положил".. 🤣
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Ответ FootyfanaticRM
Зато на ЧМ испанцам положил один из лучших голов со штрафного на этом турнире.
Потом из за его бездарности не выиграли Иран и попали в тяжёлую сетку и в итоге вылетели в 1/8 от Уругвая.
Рекорд 0+0 в плей офф за более чем 25 лет держится.
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