Латышонок подпишет с «Зенитом» контракт до 2028 года («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Евгений Латышонок Футбол

«Зенит» предложил Евгению Латышонку 4-летний контракт.

По данным «РБ Спорт», голкипер «Балтики» подпишет соглашение с «Зенитом» до лета 2028 года. Ожидается, что сделка будет официально оформлена в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 10 млн рублей.

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38 комментариев
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Класс, быашая жена Матвея Сафонова может шесть раз купить Латышонка. И это только из алиментов!
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Ответ ЕгориЙ
10 лямов рублей это что-то около 100 тыс евро. У нас юнцов из молодежки за такие деньги продают клубам ФНЛ и новичкам РПЛ. Вспомним про переход Сутормина.)
А ещё вспомним про условия контракта)
1) Он истекает через год, в таких условиях цена на игрока как правило уже снижается, даже если клуб никуда не вылетал и нет других отрицательных фактов, так что цена Латышонка без всяких отступных - 30-50 миллионов рублей
2) Команда вылетела, это серьёзный фактор в продаже игрока, а в этой ситуации ещё и активирующий опцию по отступным в те самые 10 миллионов рублей)
В итоге Зенит просто напросто отправил в Калининград бумажку о покупке игрока за 10 миллионов рублей и Балтика не могла отказать, и не потому что это Зенит с его админресурсом, а потому что так в контракте игрока написано) Точно так мог сделать любой клуб РПЛ, точно так же сделал Спартак, но Латышонок им отказал. Так что можешь забыть про Сутормина)
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Странно что Краснодар неьвоспользовался опцией приоритетного выкупа и не забрал за такие сущие копейки своего воспитанника тем более что Сафонов уезжает.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Класс, быашая жена Матвея Сафонова может шесть раз купить Латышонка. И это только из алиментов!
В Талалаевых это пять латышонков
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Ответ Kimbo Slice
Комментарий удален модератором
Зачем, если лучшие хотят играть за Зенит?)
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В матчах против Зенита тащил как Семак против ПСЖ 😎
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В Зените у него объективно больше шансов в основе играть, чем в Спартаке
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Ответ ltkmaby
Про аферу с Суторминым забыть не возможно, эта история уже на века. Ее в универах будут преподавать, на экономическом в разделе «грамотное сокрытие суммы сделки», на юридическом в разделе «мошенничество»
Трансферы Локо и Крыльев, когда агенту выплачивается больше чем продающему клубу тебя тоже не смущают? Наверное Павел Андреев просто такой классный агент, что ему не жалко заплатить в два раза больше стоимости трансфера)
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Ответ Balt
Странно что Краснодар неьвоспользовался опцией приоритетного выкупа и не забрал за такие сущие копейки своего воспитанника тем более что Сафонов уезжает.
У Краснодара есть Агкацев, которого он, по слухам, отказался продавать, т.е. на него рассчитывает. А смысл Латышонку идти под более молодого кипера, когда карьера вверх идёт?
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Ответ Матвей Суицидин
Адамов весьма средний кипер, никого не убедил в своей надёжности.
А Латышонок топ? Чем он сильнее. +- игроки одного уровня
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Ответ ltkmaby
Про аферу с Суторминым забыть не возможно, эта история уже на века. Ее в универах будут преподавать, на экономическом в разделе «грамотное сокрытие суммы сделки», на юридическом в разделе «мошенничество»
А про аферу с трансфером Понсе и Романьоли будут рассказывать? Когда Спартак заплатил за игроков одинаковую сумму, по три миллиона евро, просто чтоб клуб, воспитавшему Понсе, не платить процент от сделки? Трансфер второго вратаря дубля Ромы, которому уже было 25 лет, за 3 миллиона евро у тебя подозрений не вызывает?
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Ответ Balt
Странно что Краснодар неьвоспользовался опцией приоритетного выкупа и не забрал за такие сущие копейки своего воспитанника тем более что Сафонов уезжает.
Там уже есть готовый Агкацев, у Латышонка больше шансов стать основным в Зените
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и зачем это Зениту, когда есть Кержаков и Адамов 🤦🏻‍♂️ зачем это Латышонку ещё можно понять. Адамов неплохо себя показывал в последних матчах
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надеюсь он закроет тему вратарей нужен основной
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Ответ CoMoBo3
Наверняка пробовал, но Латышонок предпочёл Зенит
Из Питера Прибалтика ближе
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Ответ Артём Горяев
А Латышонок топ? Чем он сильнее. +- игроки одного уровня
Топом он может стать только в Зените, но пока он лучше Адамова и Кержа по всем параметрам
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Ответ Артём Горяев
А Латышонок топ? Чем он сильнее. +- игроки одного уровня
Зенит перебирает киперов в надежде, что кто-то выстрелит. Это лучше чем десятилетиями сидеть с Шуниным и Лещуком. Плюс конкуренция. Вполне разумный подход. Не подойдет Латышонок, купят Лантратова и т.д.
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Ответ Kimbo Slice
Комментарий удален модератором
овощ отвечает не овощу а траве наверное-очень редко свои воспитанники пробиваются с 18 лет в основной состав в клубах типа зенита -поэтому воспитание своих это удел бедных -сейчас капитализм трава-значит всё покупается и продаётся -вопрос только количества денег -к сожалению-не мне это менять -но понимать то надо а не только кричать лозунги и тем самым помогать капиталистам богатеть -паодон за политику-накипело
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Ответ Александр Васильевич
надеюсь он закроет тему вратарей нужен основной
Комментарий удален модератором
Ответ superbro
Правильно говорить ПСЖ Сафонова
Так его же жена не пускает играть в ПСЖ. )
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Карпов, я об этом еще в начале мая говорил
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Круто хороший вратарь
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