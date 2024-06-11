Латышонок подпишет с «Зенитом» контракт до 2028 года («РБ Спорт»)

«Зенит» предложил Евгению Латышонку 4-летний контракт.

По данным «РБ Спорт», голкипер «Балтики» подпишет соглашение с « » до лета 2028 года. Ожидается, что сделка будет официально оформлена в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 10 млн рублей.