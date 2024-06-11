Латышонок подпишет с «Зенитом» контракт до 2028 года («РБ Спорт»)
«Зенит» предложил Евгению Латышонку 4-летний контракт.
По данным «РБ Спорт», голкипер «Балтики» подпишет соглашение с «Зенитом» до лета 2028 года. Ожидается, что сделка будет официально оформлена в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 10 млн рублей.
1) Он истекает через год, в таких условиях цена на игрока как правило уже снижается, даже если клуб никуда не вылетал и нет других отрицательных фактов, так что цена Латышонка без всяких отступных - 30-50 миллионов рублей
2) Команда вылетела, это серьёзный фактор в продаже игрока, а в этой ситуации ещё и активирующий опцию по отступным в те самые 10 миллионов рублей)
В итоге Зенит просто напросто отправил в Калининград бумажку о покупке игрока за 10 миллионов рублей и Балтика не могла отказать, и не потому что это Зенит с его админресурсом, а потому что так в контракте игрока написано) Точно так мог сделать любой клуб РПЛ, точно так же сделал Спартак, но Латышонок им отказал. Так что можешь забыть про Сутормина)