Зарема о Латышонке: «Зачем он «Спартаку», не понимаю, там за любую ошибку съедят с потрохами. Здоровый Селихов точно сильнее. Снова вектор – угождать тренеру, а не потребностям клуба»

Зарема Салихова высказалась о возможном трансфере Евгения Латышонка в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб сделал предложение «Балтике» по трансферу 25-летнего вратаря.

«Если честно, я не понимаю, зачем « » . с сильным играл десятилетие. Селихов по здоровью нестабилен, но это шанс для быть основным.

Здоровый Селихов точно опытнее и сильнее Латышонка. Свинов сидит третьим и не отсвечивает. И кто сказал, что он не тянет?

Если бы были Лига чемпионов, Лига Европы, внутренний сильный чемпионат, Кубок, то тогда, конечно, необходимо два сильных вратаря. А сейчас зачем? Чтобы еще больше накалить атмосферу в команде и растить количество недовольных?

Это вообще не история про конкуренцию, у вратарей своя тема. Шансы при таком количестве игр выпадают редко, а игровой тонус необходим регулярно.

Латышонку надо расти, играть в каждом матче. А в «Спартаке» за любую ошибку съедят с потрохами. Не каждый ментально справится быть вратарем в «Спартаке». Максименко-то с детства воспитывался в майке «Спартака».

Я вообще не понимаю, что значит требование Станковича – «опытный вратарь – второй номер для тренировок, не претендующий на место в основе»?

По-моему, это такой же маразм, как покупки Бальде и прочих игроков, которых бежали и покупали, переплачивая, чтобы угодить Абаскалю. Видимо, снова вектор – угождать тренеру, а не потребностям клуба», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.