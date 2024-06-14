Кафанов считает, что Латышонку нужно переходить в «Зенит»: «Но у всех синдром второго сезона может сложиться по-разному»
Виталий Кафанов посоветовал Евгению Латышонку перейти в «Зенит».
Ранее была информация, что «Зенит» намерен активировать опцию выкупа в контракте 25-летнего вратаря «Балтика», которая составляет 10 миллионов рублей.
«Мало провести один сезон на высоком уровне, на второй год надо подтвердить свое качество. Так как «Балтика» покинула РПЛ, то оставаться там будет неправильно в плане подтверждения своего качества.
Конечно, надо идти [в «Зенит»]. Но у всех синдром второго сезона может сложиться по-разному. Интересно, как Женя проведет следующий год», – сказал тренер вратарь сборной России.