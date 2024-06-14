Кафанов считает, что Латышонку нужно переходить в «Зенит»: «Но у всех синдром второго сезона может сложиться по-разному»

Виталий Кафанов посоветовал Евгению Латышонку перейти в «Зенит».

Ранее была информация, что « » намерен активировать опцию выкупа в контракте 25-летнего вратаря «Балтика», которая составляет 10 миллионов рублей.

«Мало провести один сезон на высоком уровне, на второй год надо подтвердить свое качество. Так как « » покинула , то оставаться там будет неправильно в плане подтверждения своего качества.

Конечно, надо идти [в «Зенит»]. Но у всех синдром второго сезона может сложиться по-разному. Интересно, как Женя проведет следующий год», – сказал тренер вратарь сборной России.