Кафанов считает, что Латышонку нужно переходить в «Зенит»: «Но у всех синдром второго сезона может сложиться по-разному»

Теги Зенит премьер-лига Россия Балтика Виталий Кафанов Евгений Латышонок Футбол

Виталий Кафанов посоветовал Евгению Латышонку перейти в «Зенит».

Ранее была информация, что «Зенит» намерен активировать опцию выкупа в контракте 25-летнего вратаря «Балтика», которая составляет 10 миллионов рублей.

«Мало провести один сезон на высоком уровне, на второй год надо подтвердить свое качество. Так как «Балтика» покинула РПЛ, то оставаться там будет неправильно в плане подтверждения своего качества.

Конечно, надо идти [в «Зенит»]. Но у всех синдром второго сезона может сложиться по-разному. Интересно, как Женя проведет следующий год», – сказал тренер вратарь сборной России.

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5 комментариев
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Зениту уже пора брать с игроков деньги при подписании контракта за возможность стать чемпионом России)))
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Я не могу понять, почему Динамо не пытается его купить, публичных слухов об этом нет. Вот где точно нужен Латышонок, там он точно выиграет конкуренцию, да и давления меньше. А с Зенитом не все так однозначно, да и нужен он питерским меньше, как и Спартаку. Однако больше всего слухов именно про них
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Ответ Peter Parker
Я не могу понять, почему Динамо не пытается его купить, публичных слухов об этом нет. Вот где точно нужен Латышонок, там он точно выиграет конкуренцию, да и давления меньше. А с Зенитом не все так однозначно, да и нужен он питерским меньше, как и Спартаку. Однако больше всего слухов именно про них
Почему меньше?Ушел Васютин,Керж последний сезон,Одоевский и Гойло не тянут даже в арендах,а искать перед след. сезоном вратаря такое себе,т к один Адамов остаётся.
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Ответ Peter Parker
Я не могу понять, почему Динамо не пытается его купить, публичных слухов об этом нет. Вот где точно нужен Латышонок, там он точно выиграет конкуренцию, да и давления меньше. А с Зенитом не все так однозначно, да и нужен он питерским меньше, как и Спартаку. Однако больше всего слухов именно про них
Думаю также, но там агент Павел Андреев , Динамо с ним в очень тяжелых отношениях, вишенкой был переход Захаряна, когда он по максимуму выкрутил
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