Ещенко о конфликте с Каррерой: «Массимо сразу решил, что нас с Глушаковым в «Спартаке» не будет. На прощальном ужине он сказал: «Прости, не мог отстранить только Дениса»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

Андрей Ещенко рассказал подробности конфликта с Массимо Каррерой.

В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранил Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера.

– Каррера недавно сказал, что ваше с Глушаковым отстранение за лайки – это минимум, чем вы могли отделаться: «На меня наехали два игрока. Я выбрал не их, а команду». Как вы узнали, что вас накажут?

– Утром набрал Глушак: «Болельщики собирают петиции, чтобы нас выгнать из-за лайков под постом». Следом на собрании Каррера показал на нас: «Ещенко и Глушаков, вы больше не в команде». Тут все ребята встали, начали объяснять тренеру: так поступать нельзя, зачем разваливать команду из-за какой-то фигни?

– А ваша реакция?

– Молча вышел из зала. Потом попросился играть и тренироваться с молодежкой ради практики. Мне было норм, в «Локомотиве» я тоже опускался к молодым. Так бы и не заиграл в «Локо», наверное, если бы у Янбаева не началась аллергия на тополя – он тогда весь красный ходил, чихал, сопли рекой. Вот меня и вернули из дубля на место Рената.

– Договорим про Карреру.

– Когда вся шумиха только разгоралась, мне это показалось собачьим бредом. После инцидента Каррера сразу решил: нас с Глушаковым в команде больше не будет.

На своем прощальном ужине Массимо мне объяснил: «Прости, что так вышло. Я бы тебя вернул, но не мог отстранить Глушакова, а тебя – нет», – сказал экс-защитник «Спартака».

Каррера о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Игрок не может лайкать человека, говорящего, что я баран. Отправить их в дубль – это минимум»

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5 комментариев
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Они с Глушаком обсуждают и болтают, что угодно, но все не по теме.

Нахрена вы лайкнули этот дерьмовый пост?
Ответ: Захотелось вы***уться.

Получили, реально минимум.
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Тебе до Карреры как до горы раком.
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ОПГ "Ромашка" снова на арене!)
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Ответ Bill Zapulil
Они с Глушаком обсуждают и болтают, что угодно, но все не по теме. Нахрена вы лайкнули этот дерьмовый пост? Ответ: Захотелось вы***уться. Получили, реально минимум.
На минималках они
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