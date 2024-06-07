Ещенко о конфликте с Каррерой: «Массимо сразу решил, что нас с Глушаковым в «Спартаке» не будет. На прощальном ужине он сказал: «Прости, не мог отстранить только Дениса»
Андрей Ещенко рассказал подробности конфликта с Массимо Каррерой.
В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранил Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера.
– Каррера недавно сказал, что ваше с Глушаковым отстранение за лайки – это минимум, чем вы могли отделаться: «На меня наехали два игрока. Я выбрал не их, а команду». Как вы узнали, что вас накажут?
– Утром набрал Глушак: «Болельщики собирают петиции, чтобы нас выгнать из-за лайков под постом». Следом на собрании Каррера показал на нас: «Ещенко и Глушаков, вы больше не в команде». Тут все ребята встали, начали объяснять тренеру: так поступать нельзя, зачем разваливать команду из-за какой-то фигни?
– А ваша реакция?
– Молча вышел из зала. Потом попросился играть и тренироваться с молодежкой ради практики. Мне было норм, в «Локомотиве» я тоже опускался к молодым. Так бы и не заиграл в «Локо», наверное, если бы у Янбаева не началась аллергия на тополя – он тогда весь красный ходил, чихал, сопли рекой. Вот меня и вернули из дубля на место Рената.
– Договорим про Карреру.
– Когда вся шумиха только разгоралась, мне это показалось собачьим бредом. После инцидента Каррера сразу решил: нас с Глушаковым в команде больше не будет.
На своем прощальном ужине Массимо мне объяснил: «Прости, что так вышло. Я бы тебя вернул, но не мог отстранить Глушакова, а тебя – нет», – сказал экс-защитник «Спартака».
Каррера о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Игрок не может лайкать человека, говорящего, что я баран. Отправить их в дубль – это минимум»
Нахрена вы лайкнули этот дерьмовый пост?
Ответ: Захотелось вы***уться.
Получили, реально минимум.