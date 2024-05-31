Каррера о конфликте с Глушаковым и Ещенко: «Игрок не может лайкать человека, говорящего, что я баран. Отправить их в дубль – это минимум»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера соцсети Футбол

Массимо Каррера рассказал предысторию конфликта с Денисом Глушаковым.

В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера.

– У вас была неприятная история с Андреем Ещенко, с Денисом Глушаковым, когда вы в дубль перевели двух игроков за лайки в соцсети. Вот сейчас, по прошествии времени, вы бы по-другому поступили?

– Это произошло вне поля, но они поддержали лайком и комментарием человека, который говорил, что я баран. Я не мог пройти мимо подобного поведения.

Я не отправил их в дубль, потому что они напились в каком-то баре вечером. Они лайкнули и написали негативные комментарии касательно меня. Как бы вы поступили?

В тот момент я почувствовал, что на меня, скажем так, наехали два игрока. То, что было важно для меня – это команда.

– То есть вы защищали свой авторитет в команде?

– Безусловно. Я выбрал команду, а не двух игроков. Потому что я не могу находиться в команде с двумя игроками, которые…

Конечно же, тот человек, который спел эту песню, может говорить все что угодно. Я принимаю любую критику, но мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я некомпетентен, что я баран, что я не умею тренировать.

То, что я сделал – это минимум, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Массимо абсолютно прав. Даже если бы он не умел тренировать, игрок не должен делать такие вещи, потому что это губительно влияет на атмосферу в коллективе. Дальнейшие события показали, что Массимо был полностью прав. Тот состав вполне мог стать чемпионом ещё пару раз. Но Дениска - это Дениска.
+82
-11
+71
Ну. Четко же все разложил.
И вроде, как даже по "понятиям", но человеческим.
Этикет и порядочность неведом нуворишам-деревенщинам
+30
-8
+22
Глушак сам 🐑
+27
-6
+21
Ответ Вячеслав Припузов
Однако ничего о примирении с Глушаковым, как недавно объявлено последним с совместным фото .... Похоже не было примирения никакого, Глушаков развёл всех..
Удивительно, резиновое изделие оказалось резиновым изделием снова
+23
-6
+17
Ответ Ювентиниус
Человек только по пьяни неадекват , а так по жизни всего на всего матерять кого нелень.ну нельзя же такого челика наказать виноват не глушак а водка(
С пьяного двойной спрос (когда протрезвеет) - так было всегда. Творишь дичь бухим - не бухай.
+11
-4
+7
Однако ничего о примирении с Глушаковым, как недавно объявлено последним с совместным фото ....
Похоже не было примирения никакого, Глушаков развёл всех..
+10
-8
+2
Какое же КШ дно. Что вопросы, что подстава с Глушаком
+5
-4
+1
Массимо прав целиком и полностью.
+5
-4
+1
мюлер открыл болотную ботофабрику?
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Массимо абсолютно прав. Даже если бы он не умел тренировать, игрок не должен делать такие вещи, потому что это губительно влияет на атмосферу в коллективе. Дальнейшие события показали, что Массимо был полностью прав. Тот состав вполне мог стать чемпионом ещё пару раз. Но Дениска - это Дениска.
Что натворили в КШ в конце интервью. Испанский стыд. Вместо голов там другая часть тела
+3
-2
+1
Ответ Алешка Терминатор
Массимо абсолютно прав. Даже если бы он не умел тренировать, игрок не должен делать такие вещи, потому что это губительно влияет на атмосферу в коллективе. Дальнейшие события показали, что Массимо был полностью прав. Тот состав вполне мог стать чемпионом ещё пару раз. Но Дениска - это Дениска.
Дальнейшие события показали, что Каррера плохонький тренер.
+3
-2
+1
Массимо - лучший! Спасибо, тебе, тренер!🔥
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий