Агент Шпинев: «Миранчук на 99% не останется в «Локо». Не думаю, что предложение будет достойным. Приоритет – попасть в Европу»

Агент Антона Миранчука заявил, что футболист хочет играть в Европе.

Ранее Вадим Шпинев заявил, что его клиент покинет московский клуб.

«Антон на 99% не останется в «Локомотиве». Предложений больше не было.

Клуб вроде бы в связи с возможной продажей одного футболиста готов к ним вернуться, но я не думаю, что предложение будет достойным и футболист его примет. Это мое мнение.

Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет – попасть в Европу», – заявил Шпинев.

«Локомотив» давал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов – в 2 раза меньше, чем он получал. Жемалетдинову новый контракт не предложили (Иван Карпов)

Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК Оздоева. Зарплата – 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)