Агент Шпинев: «Миранчук на 99% не останется в «Локо». Не думаю, что предложение будет достойным. Приоритет – попасть в Европу»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев Р-Спорт Футбол

Агент Антона Миранчука заявил, что футболист хочет играть в Европе.

Ранее Вадим Шпинев заявил, что его клиент покинет московский клуб.

«Антон на 99% не останется в «Локомотиве». Предложений больше не было.

Клуб вроде бы в связи с возможной продажей одного футболиста готов к ним вернуться, но я не думаю, что предложение будет достойным и футболист его примет. Это мое мнение.

Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет – попасть в Европу», – заявил Шпинев.

«Локомотив» давал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов – в 2 раза меньше, чем он получал. Жемалетдинову новый контракт не предложили (Иван Карпов)

Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК Оздоева. Зарплата – 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мы ориентированы на другие чемпионаты
Казахстан?
+7
0
+7
Шпинев просто никакой.
+2
0
+2
Нашёл бы себе середняк из топ-5 или в эрдивизи
+1
0
+1
Ответ SMART789
Нулевая Игрок не интересен как не соответствующий уровню клуба
Ну Ахметова же вы купили, а Антоха, как по мне, поинтереснее будет😐
+2
-1
+1
Ответ SMART789
Нулевая Игрок не интересен как не соответствующий уровню клуба
Какой уровень у этого клуба?не зря же у него прозвище, посмешище из 1 корзины, оно как бы говорит,об уровне
+1
0
+1
Ну судя по тому что Зенит укрепляет позиции паспортистов , большая вероятность что окажется там
+3
-3
0
Екатеринбург тоже часть Европы
0
0
0
Ответ Честный контроль
Мы ориентированы на другие чемпионаты Казахстан?
Чемпионат Рио де жайнеро под Питером
0
0
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Ну Ахметова же вы купили, а Антоха, как по мне, поинтереснее будет😐
Чем?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий