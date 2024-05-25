Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив». Об этом заявил агент игроков Шпинев

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов агенты Вадим Шпинев Спорт-Экспресс Футбол

Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают «Локомотив».

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве».

Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов.

При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске, как будет информация, все узнаете», – сказал агент Вадим Шпинев после победы московского клуба в игре с «Балтикой» (3:1).

Миранчук выступал за основную команду «Локомотива» с 2013 года, Жемалетдинов – в 2016-м и впоследствии с 2018-го. Оба являются выпускниками клубной академии.

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64 комментария
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Вот бы оба в Европу, себя попробовать в клубах среднего ранга, было бы очень интересно.
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очередные клиенты Шпинева пострадали из-за болтовни своего агента
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+32
Ответ Циник Петербургский
Однако... Не следил за слухами об этих игроках. Неужели их уход назревал?
С одной стороны, пора уже, Локо сейчас тащат другие ребята. С другой - что будем делать, если Глушенкова и Пиняева заберут в Европу - не совсем понятно
+23
-1
+22
Ответ Aleksey Dolmatov
С одной стороны, пора уже, Локо сейчас тащат другие ребята. С другой - что будем делать, если Глушенкова и Пиняева заберут в Европу - не совсем понятно
По Глушенкову соглашусь. Он, похоже, созрел для следующего шага вперед. Особенно, если сам заявлял о желании поиграть в Европе. А вот Пиняев, имхо, пока сыроват. Как-то он притормозил. Я от него ожидал бОльшего.
+20
0
+20
Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот бы оба в Европу, себя попробовать в клубах среднего ранга, было бы очень интересно.
Ну Жемалетдинов там точно ни кому не нужен. Миранчук может быть и устроился бы куда то
+20
-2
+18
Ответ Ilia Tikhonov
Надо Миранчука в ЦСКА
У шуллера диссонанс произойдет
+15
0
+15
Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот бы оба в Европу, себя попробовать в клубах среднего ранга, было бы очень интересно.
Про Миранчука пишут, что в Грецию едет за ПАОК катать
+13
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+13
Жаль, думал, что Антон останется. Красивым голом закончил карьеру в Локо. Остается пожелать удачи и без травм. Спасибо, Антон!
+11
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Антон к концу сезона заиграл. Надеюсь, если уйдёт, то только в Европу, а не уедет в другой российский клуб. Жема жёг при Николиче, потом сдал.
+7
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+7
У этих двоих были самые жирные контракты, поскольку заключали их ещё до введения потолка зарплат в клубе. Если бы клуб пошёл им на встречу и дал контракт выше установленного потолка, другие начали бы негадовать. Жаль только Антона терять но думаю переживём. Жемалетдинов не отработал и 20% своего контракта в Локо. Дорогостоящий пассажир.
+6
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Ну, конечно, за ту зп, какую они просят… и обоим уже под 30. Молодых проще подтянуть. Спасибо парням за столько лет в клубе!
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И правильно. Всех шпиневских выкормышей - за дверь. Ни один из этих игроков не должен быть выше клуба, чтобы былыми заслугами выбивать зарплату пожирнее.
Пусть инертный Онтоша и лишневесный Рифат ищут аналогичную зп где хотят с их-то игрой вафельной
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странно, качественные игроки..Спартаку бы не помешали оба, но Шпинёв ведёт себя крайне позорно..
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Ответ Саша Вжухов
Миранчук в ПСЖ
В Аталанту к брату
+3
0
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Однако... Не следил за слухами об этих игроках. Неужели их уход назревал?
+5
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+3
Похоже, в это межсезонье команды изменятся сильнее, чем когда-либо.
+1
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Ответ Циник Петербургский
Однако... Не следил за слухами об этих игроках. Неужели их уход назревал?
У Локо ограниченный бюджет на ЗП сейчас ( по слухам в СМИ из-за немецкой компании) . Ребята не молодеют, а заработать нужно, а Локо выше предложить вряд-ли может.
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Ответ Dastanation
в зенит плюс купить карпукаса, и продать вендела,барриоса и клаудинью,нужна свежая струя
Струя вам обеспечена в любое время суток)
+1
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+1
Карпов пишет, что Миранчук в ПАОК переходит. Если так, то отлично, Европа и в еврокубках будет играть.
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очень хорошая новость.

оба заседелись

пик у обоих пройден

зп большие

нужно искать и ставить молодых ребят с перспективами
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Ждём в Европе второго Миранчука)
+2
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А где же наш супер-пупер инсайдер всея Руси? Почему мы до сих пор не знаем, куда уходят футболёры?
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Конечно очень жаль их терять. Привыкли к ним все) коренные паровозы уже. но с другой стороны если варик лучше появится, то рад за них. главное чтоб достойную замену им нашли.
+1
0
+1
Зенит начинает охоту - паспортисты команде ой как нужны
+2
-1
+1
Ответ Alexander Kulkov
И правильно. Всех шпиневских выкормышей - за дверь. Ни один из этих игроков не должен быть выше клуба, чтобы былыми заслугами выбивать зарплату пожирнее. Пусть инертный Онтоша и лишневесный Рифат ищут аналогичную зп где хотят с их-то игрой вафельной
Согласна полностью
+1
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+1
Ответ Крыло советов
В Аталанту к брату
Брат Аталанте не факт, что нужен, а он и подавно.
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Ответ Циник Петербургский
Так-то у Зиньковского контракт со Спартаком, вроде?
Будем посмотреть (с)
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Ответ Двестик Двестик
Будем посмотреть (с)
Думаете, агент порешает? :-0
Что-то сомневаюсь. Зиньковский, по идее, спартачам и самим может пригодиться.
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Ответ igor.igorev
А зачем они нужны Локо? Зарплаты как у Месси, а играют на уровне Сани Прудникова.
Да, а кто в Локо играет лучше ? Ну может вечно подающий надежды Пиняев ? Тоже нет ….. это костяк , его нужно сохранять …. Вас не наводит на мысль то, что Локомотив своими достижениями как бы намекает , что он делает что то неправильно ?
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Ответ Dmitry_1986
Сначала выводить столько денег в мусорное ведро под немцев , остаться ни с чем , а потом зажопить денег лидерам , имея Дзюбу на скамейке, это гениально … Я так понимаю жемалетдинов едет в Питер …..
А зачем они нужны Локо? Зарплаты как у Месси, а играют на уровне Сани Прудникова.
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