Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив». Об этом заявил агент игроков Шпинев

Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают «Локомотив».

«Это последний матч и в « ».

Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов.

При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске, как будет информация, все узнаете», – сказал агент после победы московского клуба в игре с «Балтикой» (3:1).

Миранчук выступал за основную команду «Локомотива» с 2013 года, Жемалетдинов – в 2016-м и впоследствии с 2018-го. Оба являются выпускниками клубной академии.