Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив». Об этом заявил агент игроков Шпинев
Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают «Локомотив».
«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве».
Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов.
При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске, как будет информация, все узнаете», – сказал агент Вадим Шпинев после победы московского клуба в игре с «Балтикой» (3:1).
Миранчук выступал за основную команду «Локомотива» с 2013 года, Жемалетдинов – в 2016-м и впоследствии с 2018-го. Оба являются выпускниками клубной академии.
Пусть инертный Онтоша и лишневесный Рифат ищут аналогичную зп где хотят с их-то игрой вафельной
оба заседелись
пик у обоих пройден
зп большие
нужно искать и ставить молодых ребят с перспективами
Что-то сомневаюсь. Зиньковский, по идее, спартачам и самим может пригодиться.