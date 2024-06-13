«Локомотив» может отдать Раконяца в аренду в венгерский «Диошдьер». Клубы ведут переговоры

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Игор Глушчевич агенты Чемпионат.com Марко Раконяц Диошдьер Футбол

Марко Раконяца может арендовать клуб из чемпионата Венгрии.

Об этом рассказал агент форварда «Локомотива» Игор Глушчевич.

«Локомотив» ведет переговоры с «Диошдьером» по аренде Марко. Скорее всего, он окажется в этом клубе», – сказал Глушевич.

Раконяц перешел в «Локомотив» летом 2022 года, подписав контракт на 4 года. В сезоне-2023/24 нападающий вступал на правах аренды за «ТСЦ Бачка Топола» и отметился 2 голами и 3 ассистами в 23 матчах чемпионата Сербии. Его подробная статистика доступна здесь.

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7 комментариев
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Ставь плюсик если только узнал что он ещё принадлежит Локо
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вопрос тут ровно один - как руководство локо умудрилось отвалить за него изначально 2,5 млн.
просто во всех тех матчах где его наблюдал(+ товарняки) - сложилось впечатление что этот игрок ну банально уровнем ниже рпл.
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Ответ ractorosan527@gmail.com
так локомотив всегда таких игроков покупал
ну не надо накидывать .
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Очень деревянный, как наши селекционеры вообще его выбрали...
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Ответ Юрий Кечко
Ставь плюсик если только узнал что он ещё принадлежит Локо
Охренеть. Контракт аж на 4 года
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Ответ Restart Serdobsk
вопрос тут ровно один - как руководство локо умудрилось отвалить за него изначально 2,5 млн. просто во всех тех матчах где его наблюдал(+ товарняки) - сложилось впечатление что этот игрок ну банально уровнем ниже рпл.
если хорошо взвесить , все становится на свои места .
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