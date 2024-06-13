«Локомотив» может отдать Раконяца в аренду в венгерский «Диошдьер». Клубы ведут переговоры
Марко Раконяца может арендовать клуб из чемпионата Венгрии.
Об этом рассказал агент форварда «Локомотива» Игор Глушчевич.
«Локомотив» ведет переговоры с «Диошдьером» по аренде Марко. Скорее всего, он окажется в этом клубе», – сказал Глушевич.
Раконяц перешел в «Локомотив» летом 2022 года, подписав контракт на 4 года. В сезоне-2023/24 нападающий вступал на правах аренды за «ТСЦ Бачка Топола» и отметился 2 голами и 3 ассистами в 23 матчах чемпионата Сербии. Его подробная статистика доступна здесь.
просто во всех тех матчах где его наблюдал(+ товарняки) - сложилось впечатление что этот игрок ну банально уровнем ниже рпл.