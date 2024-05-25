Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК Оздоева. Зарплата – 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)
Антон Миранчук, вероятно, продолжит карьеру в Греции.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, покидающий «Локомотив» полузащитник близок к переходу в ПАОК, за который выступает экс-хавбек сборной России Магомед Оздоев.
Миранчук будет получать 1,4 млн евро в год. Еще 1 млн полагается ему в качестве бонуса за подписание контракта.
В этом сезоне ПАОК выиграл чемпионат Греции впервые с сезона-2018/19.
Хороший вариант 👍
в чем противоречия?
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Монако Головина
Аталанта Миранчука
ПАОК Миранчука-Оздоева
Реальность - ПАОК😿