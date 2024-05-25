Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК Оздоева. Зарплата – 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук, вероятно, продолжит карьеру в Греции.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, покидающий «Локомотив» полузащитник близок к переходу в ПАОК, за который выступает экс-хавбек сборной России Магомед Оздоев.

Миранчук будет получать 1,4 млн евро в год. Еще 1 млн полагается ему в качестве бонуса за подписание контракта.

В этом сезоне ПАОК выиграл чемпионат Греции впервые с сезона-2018/19.

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28 комментариев
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В ЛЧ поиграет
Хороший вариант 👍
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В нынешних условиях хороший вариант. 1.4 евроляма в год, тёплая Греция, ЛЧ, топовый клуб в лиге. Авось станет первым парнем на деревне и годам к 30 попадёт на один хороший контракт в приличный клуб.
+8
0
+8
Редакторы сойдут с ума. ПАОК Оздоева или Миранчука? ПАОК Миранчука против Аталанты Миранчука
+3
-1
+2
Ответ Сергей Архаров
как то противоречивые мыслишки то по этому поводу
лч, игра на югах, зп в валюте.
в чем противоречия?
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Интересный вариант. Хотя и жаль его терять. Удачи, в таком случае
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+2
:D читается конечно очень смешно
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+1
Иван Карпов близок к переходу в отдел сказочников
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+1
ПАОК Оздоева-Миранчука?🧐
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+1
Группа H ЛЧ
ПСЖ Сафонова
Монако Головина
Аталанта Миранчука
ПАОК Миранчука-Оздоева
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Ответ pit4er
ПАОК Миранчука-Оздоева будет звучать как пакт Молотова-Риббентропа
Молотого либентропа
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Ответ v1llyDEE
лч, игра на югах, зп в валюте. в чем противоречия?
да как то лично мне прям Греция не ожидалась. Хоть и команда которая будет в лч играть, но хотелось бы его к брату
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Ответ ингуш 06
Выйду в 1/8 лч с Оздоевым
И сыграю против братца.
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На кипр или люксембург еще можно...
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Хороший вариант. Главное - заднюю не давать
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ПАОК Оздоева-Миранчука 👀
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А чей будет ПАОК теперь ПАОК Оздоева и Миранчука?
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чистка кадров
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Если хозяева наши, то дадут такую зарплата, а так половина только возможно
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Будет ПАОК Оздоева-Миранчука?
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Ну, Олимпиакос вышел в финал ЛК, почему бы и ПАОКу не выйти в финал этого турнира ли турнира рангом выше? Пусть попытает счастья как и его брат.
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Ожидание - к брату в Италию
Реальность - ПАОК😿
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Странное решение. Антон не самый плохой игрок, мог бы попробовать в чемпионате посильнее себя
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Смех
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Выйду в 1/8 лч с Оздоевым
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