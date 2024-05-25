Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК Оздоева. Зарплата – 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)

Антон Миранчук, вероятно, продолжит карьеру в Греции.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, покидающий « » полузащитник близок к переходу в ПАОК, за который выступает экс-хавбек сборной России Магомед Оздоев.

будет получать 1,4 млн евро в год. Еще 1 млн полагается ему в качестве бонуса за подписание контракта.

В этом сезоне выиграл чемпионат Греции впервые с сезона-2018/19.