Бесплатные билеты на открытую тренировку сборной Португалии с Роналду перепродавали за 800 евро

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Билеты на тренировку Португалии с Криштиану Роналду перепродавали за 800 евро.

Об этом сообщает ESPN.

Открытая тренировка сборной Португалии состоится на базе команда на Евро-2024 в Вестфалии. 6000 бесплатных билетов разобрали за несколько минут, затем часть из них перепродавали за 400 евро, а другие – за 800.

Криштиану Роналду примет участие в шестом чемпионате Европы. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

39-летний футболист играет в Саудовской Аравии с момента своего перехода в «Аль-Наср» в 2023 году.

В первом матче группы F Португалия сыграет с Чехией 18 июня, а затем встретится с Турцией и Грузией.

Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное – уважать решения тренера»

Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану»

Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы

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28 комментариев
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Это дороже, чем матч группового раунда на евро!
+13
-2
+11
Ответ Роман
Каждый счастливчик мессифан смог урвать билет за 800 евро.
Да каждый хейтер Роналду с удовольствием сфотографировался бы с ним, взял автограф. А потом бы ещё хвастались и доказывали, что это правда, когда им бы не поверили. Хейтеры - это скрытые фанаты.
+19
-8
+11
Каждый счастливчик мессифан смог урвать билет за 800 евро.
+24
-15
+9
Ответ Dexter Morgan
Все хотят увидеть Роналду.
А может они хотят увидеть Бруну Фернандеша ? или Бернарду Силву?
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
Не аншлаг в бургер-лиге, но тоже ничего
Да, тоже ничего, но до аншлага в бургер лиге всё равно не дотягивает
+3
-2
+1
Дёшево. Фанам Рональдо надо было по 1800, они должны страдать.
+5
-4
+1
Не аншлаг в бургер-лиге, но тоже ничего
+2
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Специально пришли, чтобы в очередной раз "порадовать" Авейру его "любимыми" : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха.. 🤣🍓🪠
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Продавать можно за сколько угодно, вопрос купил ли кто.
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Ответ Dexter Morgan
Да каждый хейтер Роналду с удовольствием сфотографировался бы с ним, взял автограф. А потом бы ещё хвастались и доказывали, что это правда, когда им бы не поверили. Хейтеры - это скрытые фанаты.
Латентные получается
0
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0
Ответ AdP
Латентные получается
Возможно.
0
0
0
Ответ rzqhbbqd4c
Это дороже, чем матч группового раунда на евро!
И дороже 1/8 и 1/4 стадии плей-офф.
+4
-4
0
Ответ rzqhbbqd4c
Это дороже, чем матч группового раунда на евро!
И это в 39 лет!
+7
-7
0
Помню, как у нас в Казани бюджетников сгоняли посмотреть на тренировку сборной Австралии на ЧМ😂
Вот футболисты, наверное, очумели, что вся трибуна пришла посмотреть на их рядовую тренировку. Конечно, они бы тоже могли сделать лучше, в итоге даже никто автографы не давал. Потренировались и ушли.
Вот такая вот история про потерянный вечер
+2
-2
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Ответ Асхат Мусин
А может они хотят увидеть Бруну Фернандеша ? или Бернарду Силву?
Ты щас сравниваешь 5 ЗМ с 0 ЗМ? ясно
0
0
0
Ответ Очки Дани Алвеса
Помню, как у нас в Казани бюджетников сгоняли посмотреть на тренировку сборной Австралии на ЧМ😂 Вот футболисты, наверное, очумели, что вся трибуна пришла посмотреть на их рядовую тренировку. Конечно, они бы тоже могли сделать лучше, в итоге даже никто автографы не давал. Потренировались и ушли. Вот такая вот история про потерянный вечер
Зачем ходил если тебя силой туда погнали?
+1
-1
0
Ответ Очки Дани Алвеса
Помню, как у нас в Казани бюджетников сгоняли посмотреть на тренировку сборной Австралии на ЧМ😂 Вот футболисты, наверное, очумели, что вся трибуна пришла посмотреть на их рядовую тренировку. Конечно, они бы тоже могли сделать лучше, в итоге даже никто автографы не давал. Потренировались и ушли. Вот такая вот история про потерянный вечер
Так и тут бюджетники были с бюджетом под 1000 евро.
0
0
0
Ответ Очки Дани Алвеса
Помню, как у нас в Казани бюджетников сгоняли посмотреть на тренировку сборной Австралии на ЧМ😂 Вот футболисты, наверное, очумели, что вся трибуна пришла посмотреть на их рядовую тренировку. Конечно, они бы тоже могли сделать лучше, в итоге даже никто автографы не давал. Потренировались и ушли. Вот такая вот история про потерянный вечер
Повезло вам. Меня бы кто погнал так. Люди за это деньги обычно платят.
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Ответ Carasa
А ловко это они придумали
Ты сначала не понял, как я полагаю?
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Бесплатные билеты на открытую тренировку сборной Португалии с Бернарду Силовой раздавали задаром.
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