Бесплатные билеты на открытую тренировку сборной Португалии с Роналду перепродавали за 800 евро

Билеты на тренировку Португалии с Криштиану Роналду перепродавали за 800 евро.

Об этом сообщает ESPN.

Открытая тренировка сборной Португалии состоится на базе команда на Евро-2024 в Вестфалии. 6000 бесплатных билетов разобрали за несколько минут, затем часть из них перепродавали за 400 евро, а другие – за 800.

Криштиану Роналду примет участие в шестом чемпионате Европы. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

39-летний футболист играет в Саудовской Аравии с момента своего перехода в «Аль-Наср» в 2023 году.

В первом матче группы F Португалия сыграет с Чехией 18 июня, а затем встретится с Турцией и Грузией.

Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное – уважать решения тренера»

Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану»

Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы