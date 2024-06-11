Холден о Роналду и Месси на Евро и Кубке Америки: «Не хочу ставить против этих ребят. Их умение проявлять себя под давлением поражает»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Стюарт Холден Интер Майами Футбол

Стюарт Холден советует не списывать Лионеля Месси и Криштиану Роналду со счетов.

Бывший полузащитник сборной США оценил готовность форвардов проявить себя на Кубке Америки и чемпионате Европы соответственно.

«Не хочу ставить против этих ребят.

Крайне важно оставаться здоровыми и показывать игру высокого уровня. Их умение проявлять себя под давлением поражает», – отметил Холден в эфире Fox Sports.

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11 комментариев
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Величайшее достижение Месси, это то что его сравнивают с Роналду.
+14
-8
+6
Про ДжейАр Холдена подумал
+3
-1
+2
Ответ Роман
Величайшее достижение Месси, это то что его сравнивают с Роналду.
Не повезло аргу жить в эпоху КР7
+3
-2
+1
Ответ Роман
Величайшее достижение Месси, это то что его сравнивают с Роналду.
Не повезло аргу жить в эпоху КР7
+2
-1
+1
Ответ Роман
Величайшее достижение Месси, это то что его сравнивают с Роналду.
Да, это правда.
+4
-4
0
Ответ Aleksandr Dubovik
Не повезло аргу жить в эпоху КР7
😂😂😂😂зачёт
0
0
0
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