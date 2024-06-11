Холден о Роналду и Месси на Евро и Кубке Америки: «Не хочу ставить против этих ребят. Их умение проявлять себя под давлением поражает»

Стюарт Холден советует не списывать Лионеля Месси и Криштиану Роналду со счетов.

Бывший полузащитник сборной США оценил готовность форвардов проявить себя на Кубке Америки и чемпионате Европы соответственно.

«Не хочу ставить против этих ребят.

Крайне важно оставаться здоровыми и показывать игру высокого уровня. Их умение проявлять себя под давлением поражает», – отметил в эфире Fox Sports.