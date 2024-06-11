Роналду о сборной Португалии: «Выиграть Евро возможно, но одного таланта недостаточно. Мы твердо стоим на земле, но наши мысли устремлены ввысь»

Криштиану Роналду оценил уровень сборной Португалии.

«Я твердо верю, что эта команда принесет много радости португальским болельщикам, начиная с этого Евро. Однако, на мой взгляд, лучшее поколение игроков – то, которое выигрывает [трофеи]. Я надеюсь, что эта сборная победит, потому что это невероятно талантливая команда.

Как мы все знаем, одного таланта недостаточно для победы. Есть много факторов, которые влияют на победу в таком крупном турнире. У нас есть все составляющие для успеха, но мы будем двигаться шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить, что сможем победить.

То, чего мы добились в 2016 году, стало историческим событием как для португальского, так и для мирового футбола. Сейчас мы твердо стоим на земле, но наши мысли устремлены ввысь, и мы видим, что выиграть Евро возможно», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».

Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану»

Криштиану Роналду: «Считаю себя совершенным игроком, но всегда можно что-то улучшить. То, что я 20 лет играю на топ-уровне, – не случайность, а самоотдача и упорный труд»