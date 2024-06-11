Роналду о сборной Португалии: «Выиграть Евро возможно, но одного таланта недостаточно. Мы твердо стоим на земле, но наши мысли устремлены ввысь»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду оценил уровень сборной Португалии.

«Я твердо верю, что эта команда принесет много радости португальским болельщикам, начиная с этого Евро. Однако, на мой взгляд, лучшее поколение игроков – то, которое выигрывает [трофеи]. Я надеюсь, что эта сборная победит, потому что это невероятно талантливая команда.

Как мы все знаем, одного таланта недостаточно для победы. Есть много факторов, которые влияют на победу в таком крупном турнире. У нас есть все составляющие для успеха, но мы будем двигаться шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить, что сможем победить.

То, чего мы добились в 2016 году, стало историческим событием как для португальского, так и для мирового футбола. Сейчас мы твердо стоим на земле, но наши мысли устремлены ввысь, и мы видим, что выиграть Евро возможно», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».

Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану»

Криштиану Роналду: «Считаю себя совершенным игроком, но всегда можно что-то улучшить. То, что я 20 лет играю на топ-уровне, – не случайность, а самоотдача и упорный труд»

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
АУФ
+8
-2
+6
Мысли скребут небосвод
+8
-2
+6
Если закрыть глаза, становится темно
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Кстати, почему у криштика только локальные Европейский трофеи?:) Почему "великий" криштик не выиграл МЧМ, Олимпиаду, Чемпионат Мира, да собственно ничего:)) Как можно вообще говорить о величии, если челик выиграл только там, где играет 1/5 часть всех сборных мира:)) С таким же успехом можно во дворе побеждать, и говорить что ты лучший в мире:)) Просто смешно, поскакал на бровке, пока Ренату Саншес с Эдером тащили, и все заслуги себе приписал:)) Какое же позорище:))
Кришти - тепличный Евразийский фрукт. Стоит ему отправиться играть на другой континент, как сразу мастерство куда-то пропадает, хотя он бегает, потеет и старается)
Именно эта континентальная ограниченность не позволяет его поставить в один ряд с по-настоящему великими спортсменами
+5
-1
+4
Выиграть Евро возможно, если чокер не мешает на поле:))
+4
0
+4
Кстати, почему у криштика только локальные Европейский трофеи?:) Почему "великий" криштик не выиграл МЧМ, Олимпиаду, Чемпионат Мира, да собственно ничего:)) Как можно вообще говорить о величии, если челик выиграл только там, где играет 1/5 часть всех сборных мира:)) С таким же успехом можно во дворе побеждать, и говорить что ты лучший в мире:)) Просто смешно, поскакал на бровке, пока Ренату Саншес с Эдером тащили, и все заслуги себе приписал:)) Какое же позорище:))
+7
-3
+4
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Аппетитного любителя интервью жизнь ничему не учит, видимо, опять вещает перед турниром🤓
Как обычно)
На ЧМ 2022 болтал что хочет Месси поставить шах и мат выиграв турнир.
В итоге у роналду крах, а Месси как раз и поставил шах и мат.
Сейчас опять болтает, потом после вылета будет писать посты про свою стату и что он пытался, но не получилось.
+3
0
+3
Аппетитного любителя интервью жизнь ничему не учит, видимо, опять вещает перед турниром🤓
+3
0
+3
Одного таланта мало, нужны яйца чтобы оставить тебя на скамейке)
+3
0
+3
Ротенберг нервно курил в сторонке
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Ну не так откровенно вылизывать же... Скоро как Алонсо будешь про пресс писать
+1
0
+1
Пацанские паблики читает..)
+1
0
+1
Будущий бизнес коуч. Мотивацию нужно, подняяяять.
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Ке мирас бобо?
+2
-2
0
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Ну на хер🚶🏻‍♂️
0
0
0
И это в 39 лет!
0
0
0
Ему Мостовой тексты пишет.
+1
-1
0
Ответ Domian
Как обычно) На ЧМ 2022 болтал что хочет Месси поставить шах и мат выиграв турнир. В итоге у роналду крах, а Месси как раз и поставил шах и мат. Сейчас опять болтает, потом после вылета будет писать посты про свою стату и что он пытался, но не получилось.
Посты про свою стату? Фернандешу и Леао (кислый фрукт при 6:1 из-за того, что последний не навесил, а бахнул в девятку) приготовиться😭
0
0
0
Одного таланта мало,он про себя чтоль?😂😂
+1
-1
0
Ответ leon01
Ротенберг нервно курил в сторонке
Папиросу за папиросой, пачку за пачкой, периодически почёсываясь во всех местах, нервно теребя свои кудри и расхаживая туда-сюда…💬💭
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий