Мартинес о дубле Роналду с Ирландией: «Голы мирового класса, их стоит сохранить и показать детям. Криштиану невероятный капитан, он ищет в штрафной партнеров прежде всего»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес товарищеские матчи (сборные) Футбол

Роберто Мартинес высказался об игре Криштиану Роналду в матче против Ирландии.

Вчера форвард сборной Португалии  дважды отличился в товарищеском матче с Ирландией (3:0).

На 50-й минуте он забил ударом в девятку после ассиста хавбека Рубена Невеша. На 60-й нападающий воспользовался передачей вингера Диогу Жоты, сделав счет 3:0.

«Приверженность делу Криштиану в качестве капитана невероятна. Сегодня мы увидели два завершения мирового класса, но что мне понравилось, так это его работа на поле и попытки отдать передачу.

У него две гола, но, когда он в штрафной, он в первую очередь смотрит на партнеров, что демонстрирует солидарность, товарищеские отношения и важные ценности в раздевалке перед поездкой на чемпионат Европы. Это мне очень понравилось.

Его голы стоит сохранить и показать детям, потому что они невероятные», – заявил главный тренер сборной Португалии.

Чемпионат Европы стартует в пятницу 14 июня. Португальская сборная начнет турнир в группе F вместе с Чехией, Турцией и Грузией.

Роналду после дубля Ирландии: «Каждый гол за сборную особенный. Рад сыграть и забить, но главное – победа. Так и должна играть Португалия»

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18 комментариев
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Первый его гол с левой в самую девятку просто шедевр в лучших традициях пикового Роналду 👍
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Ответ Santucco
" у него две гола, но, когда он в штрафной, он в первую очередь смотрит на партнеров". Но почему-то он их никогда не находит, поэтому всегда бьёт сам
поэтому он лучший ассистент в истории лучше клубного турнира - лч
+10
-6
+4
Ответ Юрий Кечко
Римминг на уровне порнозвезды ))
твой главный скилл
+8
-5
+3
по последним комментариям Мартинеса складывается все больше ощущения, что страницу Криштину в соц. сетях ведёт именно он
+1
0
+1
Ответ Кирилл Лавров
Это факт. Любопытно, что дизлайкают факты только обиженные фанаты Месси (к самому Лео отношусь с огромным уважением).
а ты как это понял? видишь ники?
+3
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Ответ Роман
С каждым голом Роналду у мессифанов происходит трагедия) Их кумирок будет играть на никому не нужной копе. В то время Роналду на главном турнире 24 года.
надеюсь салфеток тебе хватило вовремя написания текста))
+2
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ищет партнеров прежде всего - ахахах
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-5
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С каждым голом Роналду у мессифанов происходит трагедия)
Их кумирок будет играть на никому не нужной копе.

В то время Роналду на главном турнире 24 года.
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Легендарный уровень, конечно. Роналду творит невероятные вещи. Лучший.
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Спасибо что в европе много карликовых сборных, добавил роналду.
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Ответ Папа Футбола
Первый его гол с левой в самую девятку просто шедевр в лучших традициях пикового Роналду 👍
Там в первом тайме ещё со штрафного засадил круто, жаль штанга
+1
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