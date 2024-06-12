Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное – уважать решения тренера» 

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Криштиану Роналду заявил, что готов к Евро-2024 наилучшим образом.

Форвард сборной Португалии сделал дубль в товарищеском матче с Ирландией (3:0).

- Ваш организм готов [к Евро]?

– Я готов, и всегда наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Это моя жизнь. Я отдаю себя на все 100%, не на 80 или 90. Я готов помогать стране и команде.

Теперь главное – уважать решения [тренера]: играешь ты или не играешь. Те, кто играли [с Ирландией – 3:0], дали хороший ответ [после 1:2 от Хорватии]. Нужно выжать максимум из этого поколения [игроков] и сделать что-нибудь красивое на Евро, – сказал Роналду.

Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы

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38 комментариев
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Теперь главное – НАУЧИТЬСЯ уважать решения тренера
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Голландский тренер из Манчестера в недоумении после слов об уважении тренерских решений
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Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
Голландский тренер из Манчестера в недоумении после слов об уважении тренерских решений
лысый физрук из голландии, так правильнее
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Хотелось бы мощный last dance от Рональду на Евро)
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Ответ 1. FC Kln
Хотелось бы мощный last dance от Рональду на Евро)
Да он уже двадцать лет дансирует возле мяча на одном месте)
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"А вот с уважением тренера проблема", добавил Криштиану)
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Ответ nikiforov
где были 100% на чм22?
У него трагедия семейная произошла, ребёнок умер
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Кто бы что не говорил ты уже легенда, а для меня кумир и лучший игрок за всё время на этой планете. Месси нервно курит в сторонке.
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Теперь главное – уважать решения [тренера]: играешь ты или не играешь. Те, кто играли [с Ирландией – 3:0], дали хороший ответ [после 1:2 от Хорватии].

Ахахахаха))Охренеть))
Это не "уважение к тренеру", Криштиану, это оказание на него мощнейшего давления по окончательному решению на выбор состава))

Хоть я и болельщик Роналду, но это ппц
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до вчерашнего матча думалось, что Португалия лучше без Роналду, все таки 39, а там банда будь здоров, и хорошо бы ему на заменку выходить на полчасика ....Если он будет играть как вчера, то это основа, два забил, жаль, что со штрафного не залепил, и отдал вразрез видели как в начале матча? когда Феликс чуть не забил. отдал очень красиво. Давайте его в основу в первую игру, а там разберемся потом 😂
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Ответ 1. FC Kln
Хотелось бы мощный last dance от Рональду на Евро)
он еще на Евро 2028 поедет
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Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
Голландский тренер из Манчестера в недоумении после слов об уважении тренерских решений
Нужно уважать мнение тренера а не *физручелло который не имея в составе лучших исполнителей только из-за своего эго посадил на лавку Легенду, почему через 2 года в сборной Роналду играет на хорошем уровне, что он не мог играть в дохлом Манчестере это просто бред.
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С учетом того, что сборная единственная возможность играть на приличном уровне, он может сыграть хорошо.
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... И нашего президента
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Хочется посмотреть.что нарцисс будет говор ты,когда его в основу не будут ставить 😀
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Научиться уважать решения тренера? Это самоирония такая или предупреждение о скором сливе Мартинеса?
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Уважаю тренера когда я выкидываю капитанскую повязку
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Я, я, я ....
Ничего нового
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Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
Голландский тренер из Манчестера в недоумении после слов об уважении тренерских решений
Может, учится на ошибках)
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