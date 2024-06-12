Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное – уважать решения тренера» 

Криштиану Роналду заявил, что готов к Евро-2024 наилучшим образом.

Форвард сборной сделал дубль в товарищеском матче с Ирландией (3:0).

- Ваш организм готов [к Евро]?

– Я готов, и всегда наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Это моя жизнь. Я отдаю себя на все 100%, не на 80 или 90. Я готов помогать стране и команде.

Теперь главное – уважать решения [тренера]: играешь ты или не играешь. Те, кто играли [с Ирландией – 3:0], дали хороший ответ [после 1:2 от Хорватии]. Нужно выжать максимум из этого поколения [игроков] и сделать что-нибудь красивое на , – сказал .

Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы