Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга: «Наш представитель отправится к приставу, затем примем решение о разглашении. Оплата занимает сутки, с учетом резонанса могут распределить и сегодня»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова опроверг новость о погашении долга.

Ранее появилась информация, что с голкипера « » сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

«Мы сами это узнали только что из сети. Подтвердить или опровергнуть, что с Матвея сняли запрет на выезд – мы не можем. Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации. А уже после этого мы примем решение о разглашении.

Также не могу подтвердить информацию о поступлении денежных средств. Только что мы проверили все счета, денег там нет. Если бы представители оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток. С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня.

Не понимаю, как вообще информация о выплате просочилась в СМИ», – сказал адвокат Максим Шилов.