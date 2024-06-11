Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга: «Наш представитель отправится к приставу, затем примем решение о разглашении. Оплата занимает сутки, с учетом резонанса могут распределить и сегодня»

Теги премьер-лига Россия происшествия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов деньги Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова опроверг новость о погашении долга.

Ранее появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

«Мы сами это узнали только что из сети. Подтвердить или опровергнуть, что с Матвея сняли запрет на выезд – мы не можем. Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации. А уже после этого мы примем решение о разглашении. 

Также не могу подтвердить информацию о поступлении денежных средств. Только что мы проверили все счета, денег там нет. Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток. С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня. 

Не понимаю, как вообще информация о выплате просочилась в СМИ», – сказал адвокат Максим Шилов.

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33 комментария
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Пишут, что он закрыл долг по другому исполнительному делу) 22 000 рублей. Карп опять в лужу сел, ничего нового
+18
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"Не понимаю, как вообще информация о выплате просочилась в СМИ"

Да, совершенно не ясно. У нас же никакие персональные данные граждан нигде и никогда не сливались в общий доступ
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Ответ Dexter Morgan
Вот поэтому не нужно жениться. Никогда. Иначе в случае развода мужик теряет многое.
10 лет с женой в этом году будет. Прекрасно себя чувствуем, есть дети
+11
-1
+10
НАШ за НАШИМИ деньгами))
+6
0
+6
Ответ Groznyi2024
Пишут, что он закрыл долг по другому исполнительному делу) 22 000 рублей. Карп опять в лужу сел, ничего нового
Уже все знают как работает Карп, ему кто-то звонит - он сразу бежит публиковать, не разбираясь кто звонит, откуда он может знать, не проверяя информацию в принципе, максимум "инсайды" по ЦСКА он согласует со своим партнёром во всех смыслах - Кирюшей Брейдо, а то вдруг внутреннюю кухню выдаст и по шапке оба получат. На кормящую руку Карп не набрасывает своими мегаинсайдами)
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Ну да , в предпраздничный день прям все подорвутся и переведут вам сегодня ))))
+3
0
+3
Ответ Groznyi2024
10 лет с женой в этом году будет. Прекрасно себя чувствуем, есть дети
И пусть так дальше и будет. Здорово. Рад за вас. Счастья Вам и Вашей семье.
+4
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+3
Все сегодня следят за 60 млн от Сафонова, потому что из них выплачивается неустойка Талалаеву из Химок (50 млн), а на оставшиеся деньги Зенит покупает Латышонка из Балтики
+4
-1
+3
Ответ Dexter Morgan
Вот поэтому не нужно жениться. Никогда. Иначе в случае развода мужик теряет многое.
А ещё не нужно становиться лучшим вратарём в стране - им платят слишком большие деньги, а это может привести к выплате неоправданно больших алиментов на содержание бывшей жены.
+2
0
+2
А у обычных людей до полугода на эти процедуры уходит. И фиг куда выедешь.
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0
+2
Ответ Dexter Morgan
Вот поэтому не нужно жениться. Никогда. Иначе в случае развода мужик теряет многое.
На машине можно попасть в аварию и погибнуть - никогда не ездите на машинах. На самолете можно разбиться - никогда не летайте. Едой можно подавиться - никогда не кушайте или кушайте только через трубочку.
+2
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+2
Донарума лично этим делом занимается
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Ответ Porsche Panamera Official
Умные дяди делают брачный договор! А то шкурка раздвинула кривые ляжки,а ты потом ей плати
Какое отношение алименты имеют к брачному договору? Ни один брачный договор не может отменить выплаты детям.
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+1
Ответ Dexter Morgan
Вот поэтому не нужно жениться. Никогда. Иначе в случае развода мужик теряет многое.
Если мозгов нет, то ничего не нужно. А если есть, то все в порядке будет
+1
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+1
Ответ Dexter Morgan
Вот поэтому не нужно жениться. Никогда. Иначе в случае развода мужик теряет многое.
Умные дяди делают брачный договор! А то шкурка раздвинула кривые ляжки,а ты потом ей плати
+4
-3
+1
Ответ Porsche Panamera Official
Да и красава,главное этой чайке жене ниче не давать
🤡
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0
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Ответ Porsche Panamera Official
Да и красава,главное этой чайке жене ниче не давать
Ситуация гуглится за 5 минут чтобы не возникало вопросов кто тут чайка а кто гусь...
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Ответ Groznyi2024
Пишут, что он закрыл долг по другому исполнительному делу) 22 000 рублей. Карп опять в лужу сел, ничего нового
Вообще, кто верит каким-то инсайдерам в телеграмме? С одной стороны говорит адвокат одной из сторон при народе (и за свои слова он несёт ответственность), а с другой мутный хрен в интернете. И конечно же мы будем верить мутному хрену из интернета.
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Ответ Porsche Panamera Official
Умные дяди делают брачный договор! А то шкурка раздвинула кривые ляжки,а ты потом ей плати
В том и дело, что всё это превращается в юридические моменты. И не в отношения между людьми.
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Хватит уже мусолить эту тему надоело уже
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Ответ StHappyOne
Если мозгов нет, то ничего не нужно. А если есть, то все в порядке будет
Вот только доверия нет и не будет в отношениях, где всё скреплено юридически.
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Вот поэтому не нужно жениться. Никогда. Иначе в случае развода мужик теряет многое.
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Ответ Groznyi2024
10 лет с женой в этом году будет. Прекрасно себя чувствуем, есть дети
Поздравляю со второй звездочкой 😁
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Ответ Adjusted
А ещё не нужно становиться лучшим вратарём в стране - им платят слишком большие деньги, а это может привести к выплате неоправданно больших алиментов на содержание бывшей жены.
О том и речь. Женщины ничем не рискуют.
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Ответ Adjusted
А ещё не нужно становиться лучшим вратарём в стране - им платят слишком большие деньги, а это может привести к выплате неоправданно больших алиментов на содержание бывшей жены.
Просто не нужно заводить романы со стюардессами когда твоя жена беременная. Неспособность удержать штанишки может привести к выплате еще большей компенсации.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Поздравляю со второй звездочкой 😁
😁
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