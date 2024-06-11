Адвокат экс-жены Сафонова: «Задолженность по-прежнему очень большая. Никаких денежных средств не поступало»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова заявил, что у вратаря по-прежнему есть долги.

«Никаких денежных средств на оплату задолженности на сегодняшний день не поступало. Соответственно, по той информации, которую опубликовала Baza со скрином с сайта судебных приставов, могу сказать, что задолженность по-прежнему очень большая.

Мы бы не хотели комментировать сбой в работе сайта судебных приставов, который отображает задолженность.

Что касается запрета на выезд, насколько мне известно, никаких изменений нет. Но подтвердить или опровергнуть не могу. Сегодня один из наших представителей был на личном приеме и у руководства приставов по городу Москве, и у пристава, который ведет исполнительное производство. Никаких изменений по-прежнему нет», – сказал Максим Шилов.