Адвокат экс-жены Сафонова: «Задолженность по-прежнему очень большая. Никаких денежных средств не поступало»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com деньги Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова заявил, что у вратаря по-прежнему есть долги.

«Никаких денежных средств на оплату задолженности на сегодняшний день не поступало. Соответственно, по той информации, которую опубликовала Baza со скрином с сайта судебных приставов, могу сказать, что задолженность по-прежнему очень большая.

Мы бы не хотели комментировать сбой в работе сайта судебных приставов, который отображает задолженность.

Что касается запрета на выезд, насколько мне известно, никаких изменений нет. Но подтвердить или опровергнуть не могу. Сегодня один из наших представителей был на личном приеме и у руководства приставов по городу Москве, и у пристава, который ведет исполнительное производство. Никаких изменений по-прежнему нет», – сказал Максим Шилов.

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8 комментариев
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Пускай устроится на работу. Зачем ей 60 мультов
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Народ, я уже писал про открытый ресурс в интернете Федеральной службы судебных приставов: вводите его ФИО, дату рождения, поиск по всем регионам и «о, боже» - где там огромная сумма задолженности? 22к?

Ресурсы судов и ФССП работают очень неплохо. На неактуальность пенять - это последнее.
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То есть просят больше чем на сайте?
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Успокойся уже, кинули тебя )
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22 000 в месяц - норм прибавка для Краснодара
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Ответ belikovda.90
22 000 в месяц - норм прибавка для Краснодара
Если работаешь то да , а если сидишь на попе ровно , то маловато
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