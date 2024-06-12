«🤣🤣🤣 Блестяще! 👏👏👏». Морган о решении «МЮ» сохранить тен Хага
Пирс Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» о будущем Эрика тен Хага.
Руководство клуба приняло решение продолжить сотрудничество с нидерландским тренером.
«🤣🤣🤣 Блестяще! 👏👏👏» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в соцсети.
В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.
Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»
Ноль? А, ну всё понятно, спасибо).
А во-вторых, мне как болельщику канониров удалось побывать в такой же ситуации. 8 место, блевотная игра весь сезон с редкими вспышками и кубок Англии. Выбрал бы я КА и ужасную игру, либо борьбу за титул до последнего тура, игру в ЛЧ с лучшими командами мира. По-моему ответ очевиден для любого здравомыслящего человека. Если для тебя это не так, то можешь и дальше довольствоваться «трофеями» и выкалывать себя глаза, глядя на игру на дистанции всего сезона. По себе могу сказать: испытание то еще