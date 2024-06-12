«🤣🤣🤣 Блестяще! 👏👏👏». Морган о решении «МЮ» сохранить тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» о будущем Эрика тен Хага.

Руководство клуба приняло решение продолжить сотрудничество с нидерландским тренером. 

«🤣🤣🤣 Блестяще! 👏👏👏» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в соцсети. 

В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.

Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»

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14 комментариев
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Трофей все таки есть, в отличие от Арсенала
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Так Тен Хаг с трофеем, пока Арсенал верит сказкам про доминирование, потратив миллиард за последние лет пять
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У фана альнасровца межхвостье сгорело 😆
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Глори, глори, Мен Юнайтед!!!
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Пирс Морган все еще является главным клоуном в английском футболе)))
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Морган, Напомни, сколько у Арсеноля трофеев в этом году.
Ноль? А, ну всё понятно, спасибо).
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Ответ Neron
А что Арсенал выиграл в прошлом сезоне?!))))))))))))
Выход в Лигу Чемпионов и серебро АПЛ, а где МЮ?
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Ответ Roman
Так Тен Хаг с трофеем, пока Арсенал верит сказкам про доминирование, потратив миллиард за последние лет пять
Арсенал до последнего тура претендовал на чемпионство, Арсенал в ЛЧ, это намного сильнее чем Кубок Англии, очнись
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Ответ Roman
Так Тен Хаг с трофеем, пока Арсенал верит сказкам про доминирование, потратив миллиард за последние лет пять
Во-первых арсенал не миллиард потратил, но я понимаю, что это для красного словца, так что ладно.
А во-вторых, мне как болельщику канониров удалось побывать в такой же ситуации. 8 место, блевотная игра весь сезон с редкими вспышками и кубок Англии. Выбрал бы я КА и ужасную игру, либо борьбу за титул до последнего тура, игру в ЛЧ с лучшими командами мира. По-моему ответ очевиден для любого здравомыслящего человека. Если для тебя это не так, то можешь и дальше довольствоваться «трофеями» и выкалывать себя глаза, глядя на игру на дистанции всего сезона. По себе могу сказать: испытание то еще
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