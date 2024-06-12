«🤣🤣🤣 Блестяще! 👏👏👏». Морган о решении «МЮ» сохранить тен Хага

Пирс Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» о будущем Эрика тен Хага.

Руководство клуба приняло решение продолжить сотрудничество с нидерландским тренером.

«🤣🤣🤣 Блестяще! 👏👏👏» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в соцсети.

В сезоне-2023/24 « » занял 8-е место в и выиграл Кубок Англии.

Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»