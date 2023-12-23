Морган о том, что «МЮ» не забивает 4 матча подряд впервые с 1992-го: «Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏»
Пирс Морган высмеял поражение «Манчестер Юнайтед».
Команда Эрика тен Хага потерпела поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:2 в 18-м туре АПЛ. Фанаты манкунианцев начали покидать стадион, не дожидаясь финального свистка.
«Надо пожалеть болельщиков «Юнайтед», они больше никогда не смогут увидеть полные 90 минут 🤣» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Морган также прокомментировал тот факт, что «МЮ» не забил в 4 матчах подряд впервые за 31 год.
«Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏» – пошутил журналист.
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Шоу самый сильный левый защитник АПЛ последних лет.
Уан-Биссака может не атакует, но в плане обороны он один из лучших правых защитников АПЛ.
Варан сдавал постепенно, но в любом случае он очень хорош и вон против Ливерпуля он показал что и сейчас может играть на топ уровне, Варан против Ливерпуля божил.
Мартинес очень сильный ЦЗ.
Онана в Интере показывал очень высокий уровень, а его выносы вперед были на уровне пикового Нойера.
У МЮ очень сильный состав, да наверное слабее чем у МС, Арсенал или Ливерпуля, но в разы сильнее чем у той же Астон Виллы, но у Эмери игроки прогрессируют, а у тен Хага деградируют.
Так а то что тренер постоянно меняет состав от балды, ротирует тактику и т.д. Да и садит на скамейку не по спортивным принципам это конечно херня.