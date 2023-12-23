Морган о том, что «МЮ» не забивает 4 матча подряд впервые с 1992-го: «Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏»

Пирс Морган высмеял поражение «Манчестер Юнайтед».

Команда Эрика тен Хага потерпела поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:2 в 18-м туре АПЛ. Фанаты манкунианцев начали покидать стадион, не дожидаясь финального свистка.

«Надо пожалеть болельщиков «Юнайтед», они больше никогда не смогут увидеть полные 90 минут 🤣» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Морган также прокомментировал тот факт, что «МЮ» не забил в 4 матчах подряд впервые за 31 год.

«Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏» – пошутил журналист.

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