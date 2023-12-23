Морган о том, что «МЮ» не забивает 4 матча подряд впервые с 1992-го: «Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высмеял поражение «Манчестер Юнайтед».

Команда Эрика тен Хага потерпела поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:2 в 18-м туре АПЛ. Фанаты манкунианцев начали покидать стадион, не дожидаясь финального свистка. 

«Надо пожалеть болельщиков «Юнайтед», они больше никогда не смогут увидеть полные 90 минут 🤣» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Морган также прокомментировал тот факт, что «МЮ» не забил в 4 матчах подряд впервые за 31 год.

«Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏» – пошутил журналист. 

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56 комментариев
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Роналду был прав.
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Ответ Vovker
Роналду был прав.
Время расставило всё по местам. Роналду забивает 51 гол за год, показывает лучший футбол в лиге с огромным количеством более молодых звёзд. А те кого он "притеснял" и кому "мешал" в МЮ делают 0+0 с начала сезона, а лучший бомбардир команды Мактоминей, которого тоже хотел летом выгнать Тен Хаг 😃
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Рано. Лысый шарлатан только во вкус вошел. Еще побьет рекорды с момента основания клуба.
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Роналду получая 200 лямов в год угарает в Аль-Насре читая эти новости
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Ответ Andry 72
У них и состав по силе В АПЛ 7-8
Вранье. Просто у кого то игроки прогрессируют, а у кого то деградируют. Например у Шпор Сарр показывает топ игру с начала сезона, а тут большинство даже не знает как он выглядит, а он вон и сейчас против Эвертона зарешал в первом голе, а в МЮ Каземиро стал днищем, а бразил один из лучших опорников за последние лет 10.
Шоу самый сильный левый защитник АПЛ последних лет.
Уан-Биссака может не атакует, но в плане обороны он один из лучших правых защитников АПЛ.
Варан сдавал постепенно, но в любом случае он очень хорош и вон против Ливерпуля он показал что и сейчас может играть на топ уровне, Варан против Ливерпуля божил.
Мартинес очень сильный ЦЗ.
Онана в Интере показывал очень высокий уровень, а его выносы вперед были на уровне пикового Нойера.
У МЮ очень сильный состав, да наверное слабее чем у МС, Арсенал или Ливерпуля, но в разы сильнее чем у той же Астон Виллы, но у Эмери игроки прогрессируют, а у тен Хага деградируют.
+13
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+13
Ответ Данил Луговский
Комментарий скрыт
Прошлый год показательный??))) это когда 7хаг выпускал рона реже, чем пропускал голов от ливера в том самом матче?)
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+6
Ответ Евгений Храбрый
Из-за этого гон..на Моргана я стал уважать Месси больше,чем Криша! С.. ка,мне не нравиться это!!!
Морган только констатирует. Констатирует и наслаждается этим провалом. Ничего такого в этом не вижу. Правда же, смысл на это обижаться
+5
0
+5
Ответ CHELSEA_2008
Время расставило всё по местам. Роналду забивает 51 гол за год, показывает лучший футбол в лиге с огромным количеством более молодых звёзд. А те кого он "притеснял" и кому "мешал" в МЮ делают 0+0 с начала сезона, а лучший бомбардир команды Мактоминей, которого тоже хотел летом выгнать Тен Хаг 😃
Нет. Сказали что Роналду не нужен😂 ещё репутацию ему испортили этим цирком. Чел по факту все сказал, про базу, стадион, тренера клоуна.. а они его вот так слили. И все вокруг ведь повелись это. И вместо того чтобы воспринимать его как профессионала, максималиста, человека ставящего на результат все, назвали все это одним словом- токсичность. Ну ок) щас все всё увидели я надеюсь
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Роналду и Морган каждый матч МЮ, видимо, смотрят вместе как комедию, чтоб поднять настроение. 😄
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Ответ No Name
ну очень смешно, особенно когда глор Челси что-то про комедию пишет 🤣🤣🤦🏻‍♂️
Маню нынешнего сезона гораздо смешнее Боэли, это должен признать даже ты. 😄
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Как болельщик Ливерпуля требую переподписания контракта с физкультурником! Готов внести свой ржавый пенс в его стоимость э✌️
+6
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Ответ Мохнатый55
Это кто же молодые звезды в Верблюдшипе?
Некий обладатель липовых ЗМ в лиге индейцев много наколотил голов ?
+9
-6
+3
На самом деле, уже жаль МЮ. Надеюсь, все получится вернуть, замечательный клуб в прошлом. Как-то не клеится то, что сейчас с той тимой Ван Нистелроя, Скоулза, Гиггса и Бэкса.
+3
-1
+2
Ответ Кефтеме
Матьё Фламини смотрит на 200 лямов Роналду угорая "чё так мало?"
а сколько у него ЗП?
+2
0
+2
7Хаг установит ещё много рекордов 😁
+3
-1
+2
Осталось в Чемпионшип свалится.
+3
-1
+2
Как я понял, Роналду в последнем сезоне забил голов больше чем сейчас весь МЮ без него?
+1
0
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Сектор Хаг на барррабане
+2
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+1
Ответ Vovker
Роналду был прав.
То есть весь этот бардак в МЮ можно было бы исправить при помощи одного Роналду? Сам веришь в такое?
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0
Из равного с Ливерпулем был только счет
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Тренер месяца 🥰
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Ответ xQcoW
тенхаг - это карма маню за кабинетные годы с Уэббом
еще скажи, что Фергюсон физрук.
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Ответ Andry 72
У этих игроков нет стабильной игры,один матч проведут на отличном уровне ,два на среднем,а три следующих провальном,посмотри на Ливерпуль в прошлом году,и в этом году ,две разные команды,хотя состав практически не изменился
Чего? У Красных полностью новый центр поля. А в Ливерпуле без постоянной беготни от ЦП ничего не работает. Ливерпуль не Барса конца нулевых которая шагом обыгрывала соперника и Красным нужен темп, а Фабиньо и Хендо его уже не давали, а этим летом Ливерпуль купили 4 ЦП. 4 новых цп под основу это не изменения? А что это?
Так а то что тренер постоянно меняет состав от балды, ротирует тактику и т.д. Да и садит на скамейку не по спортивным принципам это конечно херня.
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Ответ Уставший Фергюсон
Зато доминировал на Ливерпулем сказочник
так по реальным опасным моментам мю был гораздо ближе к реальному голу
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кому интересна мнение маразматика?
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Ответ Ronaldo de Assis Moreira
а сколько у него ЗП?
Он сейчас не играет , он после футбола в бизнес пошёл и сколотил себе состояние , в интернете можно посмотреть его историю
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Зря вы так на Тен Хага,игроки сырые и нежные слишком!!!
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Ответ Акира_1
Маню нынешнего сезона гораздо смешнее Боэли, это должен признать даже ты. 😄
МЮ всё еще выше Челси в таблице
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Ответ Богдан Трач
МЮ всё еще выше Челси в таблице
Отличный повод для гордости: быть выше в таблице школьников Боэли. Этим может гордиться Брайтон или Вест Хэм, а не МЮ.
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