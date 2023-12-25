«Помнишь, как тен Хаг сказал, что я был проблемой в «МЮ»?» Морган прокомментировал фото со смеющимися Роналду и Макгрегором

Пирс Морган высмеял Эрика тен Хага под постом Криштиану Роналду.

Нападающий « » и сборной Португалии посетил вечер бокса в Эр-Рияде. После завершения турнира футболист выложил в соцсети совместную фотографию с Конором Макгрегором, на которой они смеются. «Лучшая подпись победит!» – написал .

«Помнишь, как тен Хаг сказал, что я был проблемой в « »?» – прокомментировал пост телеведущий и болельщик «Арсенала» .

Фото: instagram.com/cristiano/

Морган о том, что «МЮ» не забивает 4 матча подряд впервые с 1992-го: «Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏»

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