«Помнишь, как тен Хаг сказал, что я был проблемой в «МЮ»?» Морган прокомментировал фото со смеющимися Роналду и Макгрегором

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Конор Макгрегор соцсети Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высмеял Эрика тен Хага под постом Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии посетил вечер бокса в Эр-Рияде. После завершения турнира футболист выложил в соцсети совместную фотографию с Конором Макгрегором, на которой они смеются. «Лучшая подпись победит!» – написал Роналду

«Помнишь, как тен Хаг сказал, что я был проблемой в «Юнайтед»?» – прокомментировал пост телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган

Фото: instagram.com/cristiano/

Морган о том, что «МЮ» не забивает 4 матча подряд впервые с 1992-го: «Тен Хаг побил столько рекордов! 👏👏👏»

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15 комментариев
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Приз этому господину)
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Говорят если отрезать Моргану голову, она еще 5 минут будет говорить про то как МЮ отказался от Роналду
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Люди быстро забыли как Роналду всё лето отдыхал и по максимуму игнорировал МЮ и Тен Хаага. Потом забил один гол за полсезона.
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Морган паблики ВК читает, все ясно
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Человек просто зациклен
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Всё верно отметил.....
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Так он поржал с перехода в Арсенал)
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Ответ ман сити фейк
Люди быстро забыли как Роналду всё лето отдыхал и по максимуму игнорировал МЮ и Тен Хаага. Потом забил один гол за полсезона.
Смерть ребёнка это отдых) Ок
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Ответ ман сити фейк
Люди быстро забыли как Роналду всё лето отдыхал и по максимуму игнорировал МЮ и Тен Хаага. Потом забил один гол за полсезона.
Ровно на один больше чем приведенные хагом хойлунд и антони вместе взятые
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