Морган после вылета «МЮ» из ЛЧ: «Напомню, что тен Хаг год назад счел Роналду не соответствующим требованиям»

Пирс Морган напомнил об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы, заняв последнее место в группе в чемпионов, вылетели из еврокубков.

«Напоминание: , человек, которого тен Хаг счел не соответствующим требованиям « » год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году.

Больше всех в мире среди профессиональных футболистов», – написал журналист.

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