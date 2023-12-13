Морган после вылета «МЮ» из ЛЧ: «Напомню, что тен Хаг год назад счел Роналду не соответствующим требованиям»
Пирс Морган напомнил об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Сегодня манкунианцы, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов, вылетели из еврокубков.
«Напоминание: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг счел не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году.
Больше всех в мире среди профессиональных футболистов», – написал журналист.
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Ему было бы не все равно на результат, в отличие от нынешних футболистов
Хейтерки же писали год назад что МЮ будет претендовать на 1/2 ЛЧ с Хаагом и без Роналду??
Что случилось 🤣🤣🤣🤣🤣
Это всё равно что Мурада Мусаева,один раз случайно выигравшего у Зенита, назначить тренером Зенита же.
Там его работодатель как обычно вылетит в 1/8 или 1/4, тогда Морган поутихнет)