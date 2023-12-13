Морган после вылета «МЮ» из ЛЧ: «Напомню, что тен Хаг год назад счел Роналду не соответствующим требованиям»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган напомнил об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов, вылетели из еврокубков.

«Напоминание: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг счел не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году.

Больше всех в мире среди профессиональных футболистов», – написал журналист.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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79 комментариев
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Роналду в АПЛ забил 18 голов и был одним из лучших нападающих. В плей-офф ЛЧ затащил этот МЮ.
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Даже Роналдыч в ужасной форме пытался бы бить по воротам со всех позиций, требовать штрафные после нырков, истерить и т.п.
Ему было бы не все равно на результат, в отличие от нынешних футболистов
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Роналду- легенда МЮ. Тен Хааг- это кто?
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Ответ Ахма Начоо
Конечно ты прав Роналду лучший только почему то он нафиг никому не нужен был в Европе все свой неудачи свалил на Тен Хага и сам свалил как обиженка подаловшись жёлтому журналисту
Кто тебе сказал, что Роналду не нужен в Европе? Все в этом возрасте уезжают, потому что европейские клубы не вывозят зарплату ветеранов. Роналду выиграл всё. Всем давно всё доказал. Роналду по-прежнему на топовом уровне играет. А где гениальный Рэшфорд? Ему же Роналду мешал по жизни.
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Вот уж у кого душа поет))) Морган отрывается)
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Ответ Роман
Роналду в АПЛ забил 18 голов и был одним из лучших нападающих. В плей-офф ЛЧ затащил этот МЮ.
Ну так принято всех собак на него валить, ты не знал? Вон Челси второй год в середине таблицы болтается, видимо тоже Роналду виноват, других причин же не бывает
+20
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Ну кто-кто а Морган на низком старте был, все ждал финального свистка чтобы высказаться)))
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Как же так?
Хейтерки же писали год назад что МЮ будет претендовать на 1/2 ЛЧ с Хаагом и без Роналду??
Что случилось 🤣🤣🤣🤣🤣
+14
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+13
Это карма. Роналду всегда прав. А тут величайшему игроку в истории предпочли физрука. Я не спорю, что Тен Хаг мог бы преподавателем отличным стать в школе, но нет. Он решил войти в историю. Поссориться с Роналду. И кто был прав? Я всё это время про Тен Хага писал. Меня минусовали просто за то, что я фанат Роналду. Очнитесь, если в вашей жизни хотя бы раз начальник-идиот был, то вы всё сами поймёте. Роналду всю карьеру играл с лучшими в мире, его тренировали лучшие в мире. А тут какой-то левый чел.
+36
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+13
Ответ Иван Прошкин
Роналду- легенда МЮ. Тен Хааг- это кто?
Роналду легенда Реала
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Скиньте новость что за Копенгаген играет младший брат Хойлунда ,который дальше будет играть в ЛЧ
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В нормальной вселенной Роналду бы до сих пор играл в МЮ.
+7
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Ответ леннорыч-абрамович
Пожалуй, нынешним требованиям МЮ Роналду бы точно подошёл.
Это от болельщика пенсионеров, я бы тут точно помолчал бы
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Ответ Ахма Начоо
Роналду легенда Реала
Роналду - легенда футбола.
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Ответ rigobersong
Напомню что роналду забил 1 гол в АПЛ и опозорился на ЧМ и сбежал в пустыню:) Тут к 7хагу вопросов ноль:))
Напомню, что 1 гол в АПЛ этот всего на 3 меньше, чем у всей атаки МЮ)))
+8
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+4
Только проблема в том, что ни Роналду, ни тен Хаг не должны были оказаться в МЮ. Нужно было дать Сульшеру спокойно развивать команду. Но нет, сначала повелись на то, что будет как в старые времена, потом повелись на голландского инфоцыгана. А в итоге, вместо МЮ - руины. Нет игры, нет игроков. Нет ничего.
+9
-6
+3
Ответ Fona
Избавиться от Роналду явно не было ошибкой, да и если бы этл была ошибка, то почему ни один клуб не взял его?)
Потому что весь год пресса и хейтеры писали, что виноват во всём Роналду. А оказалось, проблемы гораздо глубже
+4
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+3
Ответ Григоренко Виталий
А почему такой великий игрок не смог найти клуб в Европе и поехал в чемпионат двора? Персофаны, поясните…
Возраст очевидно. Месси как бы тоже никому не нужен в Европе. Если ты стар, то единственный шанс получить контракт в топ клубе - быть простым трудягой без большого эго, как например Жиру.
+3
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Сильно сомневаюсь, что Криш забил бы такое же кол-во голов в АПЛ, дай Бог половину, но стоит признать, что с ним МЮ был бы на порядок сильнее. Сейчас в МЮ даже близко нет нападающего уровня 38-летнего Криштиану
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Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
вытащил команду, которая была слабее ныненшней в плей-офф ЛЧ
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Ответ Ахма Начоо
Ой не говори тут правду , скажи ещё всю игру Сульшера поломал Рон своей никчёмной игрой, а если бы купили нужного молодого нападающего у МЮ всё было бы отлично, это всё слишком разумно для фанатов Рона
Как именно Рон мешал Сульшеру, давай по фактам)
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Ответ Иван Прошкин
Роналду- легенда МЮ. Тен Хааг- это кто?
Тен Хаг - легенда антирекордов МЮ
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Ответ Ахма Начоо
Им повезло что не за них играет а то были бы в зоне вылета, хотя Челси это же пенсионеры богаты когда то конечно может за них бы и походил бы
Люблю читать фантазии обитателей спортса, из серии, что если бы Месси играл в фермер лиге, то забил бы под 100ку там.. Как показывает практика, реальность гораздо сложнее интереснее, чем фантазии местных комментаторов. Возможно с Роном Челси бы забивал большеи они бы шлив топ_4?
+4
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+2
Ответ Ахма Начоо
Тен Хаг был в полуфинале ЛЧ в который мы были сколько лет назад подскажи?
Случайно выскочил туда. Как и Поч.
Это всё равно что Мурада Мусаева,один раз случайно выигравшего у Зенита, назначить тренером Зенита же.
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Ответ Ахма Начоо
Это от болельщика пенсионеров, я бы тут точно помолчал бы
Недавние лигочемпионские годы синих вам и не снились.
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Тен Хаг это днище 💯,в решающей игре так облажаться.
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Ответ Ахма Начоо
Конечно ты прав Роналду лучший только почему то он нафиг никому не нужен был в Европе все свой неудачи свалил на Тен Хага и сам свалил как обиженка подаловшись жёлтому журналисту
Ещё Роналду до сих пор не прессингует.
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Ответ Михаил Сафонов
Вот уж у кого душа поет))) Морган отрывается)
До первого большого турнира.
Там его работодатель как обычно вылетит в 1/8 или 1/4, тогда Морган поутихнет)
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Когда у Моргана заканчивается контракт с Роналду?
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Ответ Григоренко Виталий
А почему такой великий игрок не смог найти клуб в Европе и поехал в чемпионат двора? Персофаны, поясните…
Здесь не о Месси речь, который поехал играть в соккер
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