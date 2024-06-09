Камавинга о Мбаппе: «Реал» – идеальный клуб, логичное продолжение карьеры после «ПСЖ». Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга назвал «Реал» идеальным клубом для Килиана Мбаппе.

«Переход в «Реал» – логичное продолжение его карьеры. Ему нужен был такой клуб после «ПСЖ».

У него есть личные цели, и «Реал» поможет Килиану. Это касается и коллективных целей, поскольку Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов.

Так что я считаю «Реал» идеальным клубом», – сказал хавбек «Мадрида» и сборной Франции в эфире Téléfoot.

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3 комментария
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Надеюсь, что в Мадриде он сможет построить великую карьеру и добьется больших успехов. Ну и поможет Мадриду завоевать еще ушастого, а лучше несколько.
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Барса идеальный клуб для Негрейры.С ним связана золотая эпоха
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Может Мбапе поможет Реалу с треблом?)
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