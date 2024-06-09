Камавинга о Мбаппе: «Реал» – идеальный клуб, логичное продолжение карьеры после «ПСЖ». Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов»
Эдуардо Камавинга назвал «Реал» идеальным клубом для Килиана Мбаппе.
«Переход в «Реал» – логичное продолжение его карьеры. Ему нужен был такой клуб после «ПСЖ».
У него есть личные цели, и «Реал» поможет Килиану. Это касается и коллективных целей, поскольку Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов.
Так что я считаю «Реал» идеальным клубом», – сказал хавбек «Мадрида» и сборной Франции в эфире Téléfoot.