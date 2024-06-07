Анчелотти о Мбаппе в «Реале»: «Как игрок, забивающий по голу за матч, может быть проблемой?»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти уверен, что Килиан Мбаппе никак не навредит «Реалу».

Как передает Marca, главный тренер участвовал в некоторых собраниях, посвященных переходу форварда, и подчеркивал: «Как футболист, забивающий по голу за матч, может быть проблемой?»

Ни у тренерского штаба, ни у руководства нет никаких сомнений в том, что Мбаппе впишется в команду. В клубе довольны сделкой и готовы реагировать на сомнения окружающих и внешний шум.

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13 комментариев
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Батя дело говорит!
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Ответ Neodim
Кейн: вот так!
Ты реально считаешь Кейна проблемой?
Может тебе выбрать другой вид спорта для просмотра)
+6
-2
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Ответ Canterano
Спорц как всегда в своем репертуаре работает, там Месси похвалил Реал и Ман сити, а спорц спит! 🛌
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1116124910-messi-o-luchshix-komandax-mira-po-rezultatam-real-po-igre-man-siti-lyu/

Мне кажется это ты только что проснулся:)
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Во-первых, Мбаппе кого-то усадит на лавку. Во-вторых, еще не факт, что в Испании он будет забивать по голу за матч.
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+1
Ответ Mister Nobody
Ты реально считаешь Кейна проблемой? Может тебе выбрать другой вид спорта для просмотра)
😀👍
+2
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+1
Кейн: вот так!
+2
-2
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Спорц как всегда в своем репертуаре работает, там Месси похвалил Реал и Ман сити, а спорц спит! 🛌
+1
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Эта "проблема" до сих пор не взяла ни одной ЗБ, играя не в лучшей лиге.. Да и закрывать его научатся.. Было не раз..
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На этот вопрос ответит Аль Наср
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Ответ Neodim
Кейн: вот так!
вот так вот не надо (с)
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Ответ NIK7478
Во-первых, Мбаппе кого-то усадит на лавку. Во-вторых, еще не факт, что в Испании он будет забивать по голу за матч.
Потому что он будет забивать по 2 за матч,а непосредственно Барселоне сделает 2 хет-трика в матчах ЛЛ
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