Анчелотти о Мбаппе в «Реале»: «Как игрок, забивающий по голу за матч, может быть проблемой?»

Карло Анчелотти уверен, что Килиан Мбаппе никак не навредит «Реалу».

Как передает Marca, главный тренер участвовал в некоторых собраниях, посвященных переходу форварда, и подчеркивал: «Как футболист, забивающий по голу за матч, может быть проблемой?»

Ни у тренерского штаба, ни у руководства нет никаких сомнений в том, что Мбаппе впишется в команду. В клубе довольны сделкой и готовы реагировать на сомнения окружающих и внешний шум.

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