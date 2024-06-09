Мбаппе из-за болей в спине пропустил тренировку сборной Франции (RMC Sport)

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Сборная Канады по футболу товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за проблем со спиной.

Капитан французской сборной не принимал участия в субботней тренировке перед товарищеским матчем против Канады. Мбаппе провел индивидуальное занятие в тренажерном зале.

По данным RMC Sport, форвард «Реала» испытывал проблемы со спиной в течение 72 часов еще до матча с Люксембургом, который состоялся в среду, 5 июня.

Мбаппе обращался к медицинскому персоналу сборной Франции почти с самого начала тренировочного лагеря. По словам нескольких источников, проблема несерьезная, но нападающий не будет рисковать в завтрашнем матче против Канады.

В воскресенье утром в штабе французской сборной проведут дополнительное обследование состояния Мбаппе.

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15 комментариев
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Из-за болей в панцире*
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Мбаппе, видимо, деньги в рюкзаке нёс и спину потянул)
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Началось
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Знаем мы эти "боли в спине", Перес не даст соврать.
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Надо было фастум-гель намазать
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Реал конечно ломает молодых игроков
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Пока совсем не ясно в какой форме будут к евро, учитывая смазанную концовку сезона
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В следующий раз не выйдет на тренировку из-за депрессии и чувства тревоги.
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Остеохондроз. старость - не радость!
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В договоре прописали с Пересом про боли в спине
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Ответ Leon Petov
Из-за болей в панцире*
В случае Мбаппе уточнение не требуется, это одно и то же - панцирь и есть спина, ибо позвоночник сросшийся с карапаксом :)
*минутка душного натуралиста /mode OFF*
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Ответ Vinnipukh Vinni
Не беречь же его ради Мадрида. Пусть пашет на Францию.
Да,пусть пашет на Францию против Люксембурга,чтобы пропустить Евро🤦🏻‍♂️
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