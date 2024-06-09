Мбаппе из-за болей в спине пропустил тренировку сборной Франции (RMC Sport)
Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за проблем со спиной.
Капитан французской сборной не принимал участия в субботней тренировке перед товарищеским матчем против Канады. Мбаппе провел индивидуальное занятие в тренажерном зале.
По данным RMC Sport, форвард «Реала» испытывал проблемы со спиной в течение 72 часов еще до матча с Люксембургом, который состоялся в среду, 5 июня.
Мбаппе обращался к медицинскому персоналу сборной Франции почти с самого начала тренировочного лагеря. По словам нескольких источников, проблема несерьезная, но нападающий не будет рисковать в завтрашнем матче против Канады.
В воскресенье утром в штабе французской сборной проведут дополнительное обследование состояния Мбаппе.
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