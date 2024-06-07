Арсен Венгер: «Впервые увидев Мбаппе, я подумал: «Он – Пеле». Люди решили, что я сошел с ума»
Арсен Венгер вспомнил, что Килиан Мбаппе напоминал ему Пеле.
«Когда я впервые увидел Килиана Мбаппе, я подумал: «Он – Пеле», и люди решили, что я сошел с ума», – сказал экс-тренер «Арсенала» в документальном фильме канала Telefoot, посвященном 25-летнему нападающему.
Напомним, ранее Мбаппе перешел в «Реал» по истечении срока контракта с «ПСЖ».
Полуфиналист и финалист ЛЧ. Чуть раньше перешел бы в Реал, был бы однозначно лучшим и выиграл уже несколько честных ЗМ.
И всё же, Пеле в расцвете был намного универсальнее даже сегодняшнего Мбаппе, умел на поле вообще всё, лучшую игру показывал в самых важных матчах. Мбаппе очень силён, но всё же не полностью универсален, а в решающих матчах то блестит, то полностью теряется - 50/50. Так что до Пеле далековато при всём уважении к его таланту.
Он играл настолько давно, что хроники мало для оценки его влияния.
Арсен Венгер умел разглядеть молодые таланты