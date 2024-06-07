Арсен Венгер: «Впервые увидев Мбаппе, я подумал: «Он – Пеле». Люди решили, что я сошел с ума»

Теги Арсен Венгер Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Пеле Килиан Мбаппе Футбол

Арсен Венгер вспомнил, что Килиан Мбаппе напоминал ему Пеле.

«Когда я впервые увидел Килиана Мбаппе, я подумал: «Он – Пеле», и люди решили, что я сошел с ума», – сказал экс-тренер «Арсенала» в документальном фильме канала Telefoot, посвященном 25-летнему нападающему.

Напомним, ранее Мбаппе перешел в «Реал» по истечении срока контракта с «ПСЖ».

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32 комментария
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Наверное в одной из мультивселенной Арсенал лютый доминатор всего футбола,потому что там подписывают всех игроков которых они хотели
+29
-3
+26
Мбаппе и вправду по потенциалу как Пеле. Чемпион и финалист ЧМ. Чего его хетр-трик в финале ЧМ стоит.

Полуфиналист и финалист ЛЧ. Чуть раньше перешел бы в Реал, был бы однозначно лучшим и выиграл уже несколько честных ЗМ.
+18
-5
+13
Впервые увидел Мбаппе и подумал - это Микеланджело, только оранжевую повязку снял
+12
0
+12
Ответ Dan Boyle
Комментарий удален пользователем
Они разные совсем. С Мбаппе можно сравнить разве что Анри. Хотя Роналдо сильнее обоих.
+7
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+6
Ответ bel01
Когда я увидел впервые Мбаппе на поле в составе Монако, почему-то вспомнил у молодом Рональдо-зубастике. Та же непрошибаемая уверенность в себе + скорость + отличный дриблинг + шёл на защитников 1 в 1 и обыгрывал их. И всё же, Пеле в расцвете был намного универсальнее даже сегодняшнего Мбаппе, умел на поле вообще всё, лучшую игру показывал в самых важных матчах. Мбаппе очень силён, но всё же не полностью универсален, а в решающих матчах то блестит, то полностью теряется - 50/50. Так что до Пеле далековато при всём уважении к его таланту.
в каких именно решающих матчах у Пеле ты говоришь? ты что смотрел на то как он играл в решающих матчах в его клубной карьере? сомневаюсь, да и сомневаюсь что ты прямо смотрел как он играл и за сборную
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Надеюсь, никто не побьёт рекорд Пеле... У легендарного человека должен быть хотя бы один рекорд, который никто никогда не побьёт... Это будет только подтверждать его легендарность.
+6
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+3
Когда я увидел впервые Мбаппе на поле в составе Монако, почему-то вспомнил у молодом Рональдо-зубастике. Та же непрошибаемая уверенность в себе + скорость + отличный дриблинг + шёл на защитников 1 в 1 и обыгрывал их.

И всё же, Пеле в расцвете был намного универсальнее даже сегодняшнего Мбаппе, умел на поле вообще всё, лучшую игру показывал в самых важных матчах. Мбаппе очень силён, но всё же не полностью универсален, а в решающих матчах то блестит, то полностью теряется - 50/50. Так что до Пеле далековато при всём уважении к его таланту.
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Венгер был хорош...В сезоне 03/04 построил одну из мощнейший команд за всю историю Апл...Жалко, в Лч не везло...Великий человек, построивший великую команду...
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Ответ bel01
Когда я увидел впервые Мбаппе на поле в составе Монако, почему-то вспомнил у молодом Рональдо-зубастике. Та же непрошибаемая уверенность в себе + скорость + отличный дриблинг + шёл на защитников 1 в 1 и обыгрывал их. И всё же, Пеле в расцвете был намного универсальнее даже сегодняшнего Мбаппе, умел на поле вообще всё, лучшую игру показывал в самых важных матчах. Мбаппе очень силён, но всё же не полностью универсален, а в решающих матчах то блестит, то полностью теряется - 50/50. Так что до Пеле далековато при всём уважении к его таланту.
Сколько ты решающих матчей видел в исполнении Пеле?)
Он играл настолько давно, что хроники мало для оценки его влияния.
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Ответ Виктор Никитин
в каких именно решающих матчах у Пеле ты говоришь? ты что смотрел на то как он играл в решающих матчах в его клубной карьере? сомневаюсь, да и сомневаюсь что ты прямо смотрел как он играл и за сборную
Отстань от деда😁
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Ответ PatrickShapka2
Комментарий удален пользователем
как у кого то из немцев, два выигранных евро - на одном совсем зелёным сидел на банке, на другом - уже ветераном на закате карьеры)
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Ответ bel01
Когда я увидел впервые Мбаппе на поле в составе Монако, почему-то вспомнил у молодом Рональдо-зубастике. Та же непрошибаемая уверенность в себе + скорость + отличный дриблинг + шёл на защитников 1 в 1 и обыгрывал их. И всё же, Пеле в расцвете был намного универсальнее даже сегодняшнего Мбаппе, умел на поле вообще всё, лучшую игру показывал в самых важных матчах. Мбаппе очень силён, но всё же не полностью универсален, а в решающих матчах то блестит, то полностью теряется - 50/50. Так что до Пеле далековато при всём уважении к его таланту.
мбаппе как футболист лучше пеле во всем. но бессмысленно сравнивать футболистов из разных эпох, фигура пеле куда более значимая фигура для футбола и это оправданно
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Ответ Виктор Никитин
в каких именно решающих матчах у Пеле ты говоришь? ты что смотрел на то как он играл в решающих матчах в его клубной карьере? сомневаюсь, да и сомневаюсь что ты прямо смотрел как он играл и за сборную
Чел ради плюсов написал, ну что ты, ну..
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Ответ PatrickShapka2
А ты из тех, кому только бы на мелкие факты обращать внимание...Писать, что у того футболиста рекорд с натяжкой, у того...Пеле бы и без травмы забил бы 10 голов и выиграл ЧМ, какая разница... Поэтому все 3 ЧМ выиграл он честно, и на всех забивал кучу мячей и помогал команде...
Ты вообще что за чушь пишешь, что "Пеле бы и без травмы забил кучу голов"? Я тебе по такой логике могу сказать, что бразильцы те чемпионаты выиграли бы и без него, как сделали это в 1962 г, когда прошлись катком по всем без него. В те годы у них была очень сильная сборная, что и доказал чм 1962. А их сборную на чм 1970 вообще считают самый сильной сборной в истории чемпмонатов мира, и как ты понимаешь,не только из за Пеле.
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Ответ PatrickShapka2
А ты из тех, кому только бы на мелкие факты обращать внимание...Писать, что у того футболиста рекорд с натяжкой, у того...Пеле бы и без травмы забил бы 10 голов и выиграл ЧМ, какая разница... Поэтому все 3 ЧМ выиграл он честно, и на всех забивал кучу мячей и помогал команде...
То, что заслуги футболиста в победе на турнире нет,это мелкие факты?
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Ответ Men77
А, так ты из тех , кто оценивает только по цифрам. А то, что рекорд не соответствет реальной картине, тебя не интересует)
А ты из тех, кому только бы на мелкие факты обращать внимание...Писать, что у того футболиста рекорд с натяжкой, у того...Пеле бы и без травмы забил бы 10 голов и выиграл ЧМ, какая разница... Поэтому все 3 ЧМ выиграл он честно, и на всех забивал кучу мячей и помогал команде...
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Ответ Men77
Ну рекорд немного с натяжкой, учитывая, что он один чм не играл после 1й игры, выбыл из за травмы.
… и большую часть голов забил в чемпионате водокачки
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Когда увидел впервые Мбаппе, подумал об Il Fenomeno
Арсен Венгер умел разглядеть молодые таланты
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Ответ PatrickShapka2
Комментарий удален пользователем
А, так ты из тех , кто оценивает только по цифрам. А то, что рекорд не соответствет реальной картине, тебя не интересует)
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Ответ Men77
Ну рекорд немного с натяжкой, учитывая, что он один чм не играл после 1й игры, выбыл из за травмы.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Муканов Арманбек
Наверное в одной из мультивселенной Арсенал лютый доминатор всего футбола,потому что там подписывают всех игроков которых они хотели
О посредственных футболистах, которых хотели подписать, но не подписали, потом в интервью не рассказывают. Поэтому, скорее всего, они бы остались при своих.
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Килиан МбапПеле.
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аллилуя арсен
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раньше почему об этом не рассказал?
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Арсен Венгер: не умею различать негров, поэтому они все для меня как Пеле
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Когда я увидел снимок УЗИ, я сразу понял, что это новый Пеле и предложил его маме чтоб он перешёл в Арсенал.
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эх, арсен, арсен. теперь в мире появился более крутой сказочник, ромка более 800 матчей в нхл.
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