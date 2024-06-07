Арсен Венгер: «Впервые увидев Мбаппе, я подумал: «Он – Пеле». Люди решили, что я сошел с ума»

Арсен Венгер вспомнил, что Килиан Мбаппе напоминал ему Пеле.

«Когда я впервые увидел , я подумал: «Он – », и люди решили, что я сошел с ума», – сказал экс-тренер «Арсенала» в документальном фильме канала Telefoot, посвященном 25-летнему нападающему.

Напомним, ранее Мбаппе перешел в « » по истечении срока контракта с «ПСЖ».