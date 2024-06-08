Зидан уверен, что Мбаппе станет лучшим французским футболистом в истории: «Он превзойдет всех, думаю»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Жюст Фонтен Раймон Копа Килиан Мбаппе Футбол

Зинедин Зидан считает, что Килиан Мбаппе станет лучшим французским игроком.

– Можно ли сравнить его с такими великими французскими футболистами, как Жюст Фонтен, Раймон Копа, сам Зинедин Зидан?

– Думаю, он превзойдет всех. Нужно уважать всех этих игроков, и Килиан, полагаю, относится к ним с уважением, однако я думаю, глядя на него, что он точно превзойдет всех, – сказал бывший полузащитник «Реала» в интервью Telefoot для документального фильма о Мбаппе.

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17 комментариев
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Ну Зидан уж очень перестарался с дефирамбами. По титулам и голам может и превзойдёт. Да, он сверх быстр и штампует голы, как конвеер. Но той самой магии в движениях тех же Зидана, Анри, Платини, да даже того же Рибери - вообще нету.
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ничего против, но как бы уже..... 25 лет, пора бы
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Трудно конечно будет превзойти Зидана
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Сильные слова. Зидан один из величайших полузащитников.
Для Мбаппе значимые слова.
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Это как мама решит).
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Если Винисиус не будет мешать) Два токсичных игрока еще пересрутся друг с другом за место слева в атаке. Думаю, будет что-то похожее на отношения Месси и Ибрагимовича. Кому-то точно придется уйти.
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Для этого нужно выиграть чемпионат Европы, Лигу чемпионов и ещё что-нибудь.
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Ответ Зеленский
Трудно конечно будет превзойти Зидана
если будут сомнения, боднет кого-нибудь в финале
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну Зидан уж очень перестарался с дефирамбами. По титулам и голам может и превзойдёт. Да, он сверх быстр и штампует голы, как конвеер. Но той самой магии в движениях тех же Зидана, Анри, Платини, да даже того же Рибери - вообще нету.
и не разу не Анри, Килиан просто бегунок-атлет
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Ответ sergey_chekhikian
и не разу не Анри, Килиан просто бегунок-атлет
Легендой станет.
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Ответ Саша Вжухов
Платини настоящий француз, вот же досада
Если любите мерить черепа, то Платини больше итальянец
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