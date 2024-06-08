Зидан уверен, что Мбаппе станет лучшим французским футболистом в истории: «Он превзойдет всех, думаю»

Зинедин Зидан считает, что Килиан Мбаппе станет лучшим французским игроком.

– Можно ли сравнить его с такими великими французскими футболистами, как , , сам ?

– Думаю, он превзойдет всех. Нужно уважать всех этих игроков, и , полагаю, относится к ним с уважением, однако я думаю, глядя на него, что он точно превзойдет всех, – сказал бывший полузащитник « » в интервью Telefoot для документального фильма о Мбаппе.