Зидан уверен, что Мбаппе станет лучшим французским футболистом в истории: «Он превзойдет всех, думаю»
Зинедин Зидан считает, что Килиан Мбаппе станет лучшим французским игроком.
– Можно ли сравнить его с такими великими французскими футболистами, как Жюст Фонтен, Раймон Копа, сам Зинедин Зидан?
– Думаю, он превзойдет всех. Нужно уважать всех этих игроков, и Килиан, полагаю, относится к ним с уважением, однако я думаю, глядя на него, что он точно превзойдет всех, – сказал бывший полузащитник «Реала» в интервью Telefoot для документального фильма о Мбаппе.
Для Мбаппе значимые слова.