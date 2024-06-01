Безруков пришел на матч СКА в Медиалиге. Фанаты зарядили оскорбительную кричалку про «Спартак», Руслан сказал: «Я не пою»
Руслан Безруков пришел на матч Winline Медиалиги в Ростове-на-Дону.
Во время матча фанаты СКА скандировали оскорбительную кричалку: «Я никогда не устану повторять, ##### «Спартак», #####!»
Когда Безруков увидел, что его снимают, рассмеялся в камеру и сказал: «Я не пою».
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Вопрос рассматривался Комитетом РФС по этике и снова будет изучен на повторном заседании.
Безруков родился в Ростове-на-Дону и в начале карьеры выступал за СКА.
Матч Медиалиги в Ростове СКА крупно проиграл «Народной Команде» (0:4) и потерял шансы на выход в плей-офф.
Шутка для стендапа