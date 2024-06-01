Безруков пришел на матч СКА в Медиалиге. Фанаты зарядили оскорбительную кричалку про «Спартак», Руслан сказал: «Я не пою»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия СКА Ростов брань Руслан Безруков Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Руслан Безруков пришел на матч Winline Медиалиги в Ростове-на-Дону.

Во время матча фанаты СКА скандировали оскорбительную кричалку: «Я никогда не устану повторять, ##### «Спартак», #####!»

Когда Безруков увидел, что его снимают, рассмеялся в камеру и сказал: «Я не пою».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Вопрос рассматривался Комитетом РФС по этике и снова будет изучен на повторном заседании.

Безруков родился в Ростове-на-Дону и в начале карьеры выступал за СКА.

Матч Медиалиги в Ростове СКА крупно проиграл «Народной Команде» (0:4) и потерял шансы на выход в плей-офф.

7 комментариев
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Фанаты медийного ска
Шутка для стендапа
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Фанаты СКА?) Это же ряженые. Нормальные не пойдут туда.
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Причем тут рубин и ска?
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Потрясающая новость. Пользователь Илья Ковалев благодаря своей журналистской смекалке кажется замахнулся на пулитцеровскую премию по итогам года.
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Откуда высосана эта новость? И для чего?
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