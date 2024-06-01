Безруков об уходе в Медиалигу по завершении карьеры: «Мне еще годика 2 играть. На самом деле мне нравится большой спорт, хочу стать тренером»

Руслан Безруков рассказал, какую команду поддерживает в медиафутболе.

Сегодня полузащитник «Рубина» посетил в Ростове-на-Дону матч между СКА и «Народной Командой» (0:4).

– Ты профессиональный футболист, пришел на медиафутбольный матч. Какие эмоции?

– Только положительные, вообще кайф. Все болеют, переживают, давно не было такой атмосферы, особенно на стадионе «Олимп-2». В целом, приятно прийти на матч моей бывшей команды, она мне не чужая, дала дорогу в профессиональный футбол.

– А ты следишь за медийным футболом?

– Сейчас слежу за СКА. Самая популярная команда – 2Drots. Стараюсь больше следить за Премьер-лигой.

– По завершении карьеры пойдешь в Медиалигу?

– Так, ну мне осталось еще годика два играть (смеется). На самом деле не думаю пока об этом, мне нравится большой, профессиональный спорт, но я люблю подобные мероприятия. В целом, хочу стать тренером, а там посмотрим, – сказал хавбек « » корреспонденту Спортса Кристине Мовсисян.

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