Безруков об уходе в Медиалигу по завершении карьеры: «Мне еще годика 2 играть. На самом деле мне нравится большой спорт, хочу стать тренером»
Руслан Безруков рассказал, какую команду поддерживает в медиафутболе.
Сегодня полузащитник «Рубина» посетил в Ростове-на-Дону матч Winline Медиалиги между СКА и «Народной Командой» (0:4).
– Ты профессиональный футболист, пришел на медиафутбольный матч. Какие эмоции?
– Только положительные, вообще кайф. Все болеют, переживают, давно не было такой атмосферы, особенно на стадионе «Олимп-2». В целом, приятно прийти на матч моей бывшей команды, она мне не чужая, дала дорогу в профессиональный футбол.
– А ты следишь за медийным футболом?
– Сейчас слежу за СКА. Самая популярная команда – 2Drots. Стараюсь больше следить за Премьер-лигой.
– По завершении карьеры пойдешь в Медиалигу?
– Так, ну мне осталось еще годика два играть (смеется). На самом деле не думаю пока об этом, мне нравится большой, профессиональный спорт, но я люблю подобные мероприятия. В целом, хочу стать тренером, а там посмотрим, – сказал хавбек «Рубина» корреспонденту Спортса Кристине Мовсисян.
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