Повторное заседание комитета по этике РФС по шутке Безрукова про «денежки» состоится 4 июня
Повторное заседание комитета по этике по шутке Руслана Безрукова будет 4 июня.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Вопрос рассматривался Комитетом РФС по этике на сегодняшнем заседании.
«Повторное заседание комитета по этике по делу Руслана Безрукова пройдет 4 июня, такую дату назначил председатель комитета», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
Первый раз данный вопрос рассматривался 21 мая.
Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?
Судей выгнать из арбитража и переиграть матч заново, причем Карасева поставить, а то опять Куку какой -нибудь судить будет позорно.
Вон Безбородов хорошо отсудил сегодня.
Мальчик - милиционеру:
- Дядь, хотите я вам анекдот про милиционера расскажу?
- Ты что, я ж сам милиционер!
- Да ничего, я вам его два раза расскажу и медленно...
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья....
С волнением не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»