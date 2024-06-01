Повторное заседание комитета по этике РФС по шутке Безрукова про «денежки» состоится 4 июня

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Комитет по этике Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Повторное заседание комитета по этике по шутке Руслана Безрукова будет 4 июня.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Вопрос рассматривался Комитетом РФС по этике на сегодняшнем заседании.

«Повторное заседание комитета по этике по делу Руслана Безрукова пройдет 4 июня, такую дату назначил председатель комитета», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Первый раз данный вопрос рассматривался 21 мая.

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12 комментариев
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Позорное заседание
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Зенит чемпионом стал, успокойтесь там уже в своём комитете. Отстаньте от парня с его безобидной шуткой.
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а что, до сих пор не расстреляли?
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Клоуны решили еще раз собраться для выступления?
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Лучше бы провели заседание по Казарцеву с Любимовым, что их отмененый гол Сиссе привел к вылету Урала в ФНЛ.
Судей выгнать из арбитража и переиграть матч заново, причем Карасева поставить, а то опять Куку какой -нибудь судить будет позорно.
Вон Безбородов хорошо отсудил сегодня.
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Чего там вообще рассматривать, я уж молчу про второй раз.

Мальчик - милиционеру:
- Дядь, хотите я вам анекдот про милиционера расскажу?
- Ты что, я ж сам милиционер!
- Да ничего, я вам его два раза расскажу и медленно...
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А решение комитета, как-то на тюремный срок повлияет?
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Да казните уже его на красной площади! Пацан мучается, уже убейти его и заканчивайте свою Санта Барбару!
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Неужели классик про них писал - Прозасидавшиеся! Вот старперам делать нечего, ещё и зарплату за надувание щёк получают - бездельники.
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Помнится в моей, школьной программе был Маяковский и "прозаседавшиеся"

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья....

С волнением не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
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Заседатели, блин. Создают видимость работы. Потом домой прийдут и будут жаловаться жёнам , как они устали и что бы их пожалели. 😊
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