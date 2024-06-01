Повторное заседание комитета по этике РФС по шутке Безрукова про «денежки» состоится 4 июня

Повторное заседание комитета по этике по шутке Руслана Безрукова будет 4 июня.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Вопрос рассматривался Комитетом РФС по этике на сегодняшнем заседании.

«Повторное заседание комитета по этике по делу Руслана Безрукова пройдет 4 июня, такую дату назначил председатель комитета», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Первый раз данный вопрос рассматривался 21 мая.

Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?