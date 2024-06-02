Безруков о шутке про «денежки» и комитете по этике: «Начал опасаться и переживать, когда это вызвало резонанс. Спасибо людям за поддержку»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Комитет по этике Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков прокомментировал дело против него в комитете по этике РФС.

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» (2:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ. После игры полузащитник казанцев в прямом эфире в шутку сказал, что ждет от «Краснодара» «денежки на карту» за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место.

Впоследствии генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. Оно будет продолжено в рамках заседания 4 июня.

«Буду ли присутствовать на заседании четвертого числа? Да, конечно. Буду объяснять свою позицию. Много комментариев в мою поддержку? Да, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут.

Мне очень много написало людей в запрещенной социальной сети. Я очень благодарен этим людям, потому что сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда уже вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать.

Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», – сказал полузащитник «Рубина».

Гендиректор «Рубина» о деле Безрукова: «Тема раздута, все понимают, что молодой пацан просто ляпнул на эмоциях. Кто-то психанул и обратился, возможно»

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5 комментариев
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Времена нынче такие... Все, кому не лень, чиновники, депутаты и т.д. пытаются попиариться. Даже на такой пустяковой, в общем, ситуации. Надеюсь, пацана оставят в покое.
+11
-1
+10
Ответ Циник Петербургский
Времена нынче такие... Все, кому не лень, чиновники, депутаты и т.д. пытаются попиариться. Даже на такой пустяковой, в общем, ситуации. Надеюсь, пацана оставят в покое.
Они про вымышленные деньги беспокоятся больше, чем про то, над чем реально надо думать и беспокоиться
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Ответ Юрий Кечко
Безруков :» Начал переживать когда это вызвало резонанс , что денюжки на карту так и не придут «
И это он про Рубин.
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