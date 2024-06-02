Гендиректор «Рубина» о деле Безрукова: «Тема раздута, все понимают, что молодой пацан просто ляпнул на эмоциях. Кто-то психанул и обратился, возможно»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Александр Айбатов Комитет по этике ТАСС Руслан Безруков Футбол

Генеральный директор «Рубина» высказался о деле Руслана Безрукова.

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» (2:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ После игры полузащитник казанцев в прямом эфире в шутку сказал, что ждет от «Краснодара» «денюжки на карту» за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место.

Впоследствии генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. Оно будет продолжено в рамках заседания 4 июня.

Кроме того, депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Честно говоря, я не понимаю ажиотажа вокруг Безрукова. С кем бы я ни разговаривал, в том числе и с представителями РФС, которые занимают достаточно весомые должности, все понимают, что молодой пацан просто ляпнул на эмоциях – пошутил.

Возможно, просто кто-то психанул и обратился [с просьбой рассмотреть этот вопрос]. Тема раздута. Решение будут принимать взрослые и серьезные люди, надеюсь, что они адекватно воспримут эту ситуацию», – заявил Александр Айбатов. 

Повторное заседание комитета по этике РФС по шутке Безрукова про «денежки» состоится 4 июня

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4 комментария
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