Дмитрий Селюк: «В России футбол существует только для разворовывания госкомпаний. Отдайте клубы в частные руки!»

Теги Спартак ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Дмитрий Селюк ВЭБ Манфред Угальде деньги Футбол

Дмитрий Селюк прокомментировал убытки «Спартака» и ЦСКА по итогам 2023 года.

Ранее РФС опубликовал отчет за 2023 год. ЦСКА и «Спартак» стали самыми убыточными клубами Мир РПЛ: у армейцев убыток 1,5 млрд рублей, у красно-белых – 1,2 млрд. 

«Это говорит о том, что они тратят деньги в закрома. Это просто разбазаривание средств. При Гинере такого не было, при нем ЦСКА не был таким убыточным.

Сейчас ЦСКА принадлежит ВЭБ, это государственные средства, а к госсредствам всегда такое отношение. За этим должна следить бухгалтерия и контролировать ситуацию. Есть еще момент, что в Европе при уходе в такие минусы назначают управление от банка. Тогда никакой трансфер не пройдет без одобрения банка. 

Я удивляюсь сейчас с руководителей клубов: вообще не задумываются, сколько денег тратят. А они льются рекой. И эти руководители тратят деньги на футболистов. Ну, какой ###### Угальде за 15 миллионов?! 

В Европе смотришь: даже «Челси» зарабатывает при своих тратах. Так почему же в России только тратят? Почему в России все только разворовывается? У меня такое ощущение, что в России футбол существует только для разворовывания госкомпаний. Отдайте клубы в частные руки! Тогда футбол будет в сто раз лучше», — сказал футбольный агент.

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11 комментариев
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И много в стране частных рук, готовых пускать свои миллионы на ветер?
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В России не было пока
Частней, чем руки Селюка
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Ответ Руслан Узденов
И много в стране частных рук, готовых пускать свои миллионы на ветер?
То же самое хотел написать. Кто хотел, давно уже в футболе, проблем купить клуб никаких нет. Остальным этот футбол до фонаря
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В частные руки депутатам гос.думы 😅
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Отдайте клубы в частные руки...
а может лучше сразу... судебным приставам?
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Забавно и это говорит главный торговец по продаже футболистов из Африки, который пропихнул в ЦСКА Траоре и Гогуа, нагрев Гинера на приличную сумму и дальше бы разводил армейцев, да Ганчаренко прикрыл эту щедрость от ЦСКА, так Селюк везде полоскает Ганчаренко, типа физрук и дураки за ним это повторяют.
Частные ему клубы подавай, чтоб легче проводить свои аферы, отмывать деньги от налогов и коррупционные схемы делать с владельцами жуликами.
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Он забыл еще добавить , что еще и агенты зарабатывают и отмывают деньги)) жирные контракты для лимитчиков, подъемные, бонусы агентом, распил денег идет на всех уровнях. Поэтому уровень футбола не растет. Почему Зенит стабильно выигрывает медали?! Потому что Медведеву не нужно воровать, свое наворовал уже до прихода в клуб. Динамо, Локомотив, Спартак, туда идут воровать, посидеть на теплом месте, а потом другой и так по кругу .
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Хорошо, что Газпром все свои убытки прихватизировал в бюджете Петербурга!!! Миллер и Ротенберги настоящие патриоты нашего города, как и все болельщики Зенита и ска
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Ага, просто очереди из "частников", особенно региональных, готовых слить бабло в пустоту.
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