Дмитрий Селюк: «В России футбол существует только для разворовывания госкомпаний. Отдайте клубы в частные руки!»

Дмитрий Селюк прокомментировал убытки «Спартака» и ЦСКА по итогам 2023 года.

Ранее РФС опубликовал отчет за 2023 год. ЦСКА и «Спартак» стали самыми убыточными клубами Мир РПЛ: у армейцев убыток 1,5 млрд рублей, у красно-белых – 1,2 млрд.

«Это говорит о том, что они тратят деньги в закрома. Это просто разбазаривание средств. При Гинере такого не было, при нем ЦСКА не был таким убыточным.

Сейчас ЦСКА принадлежит ВЭБ, это государственные средства, а к госсредствам всегда такое отношение. За этим должна следить бухгалтерия и контролировать ситуацию. Есть еще момент, что в Европе при уходе в такие минусы назначают управление от банка. Тогда никакой трансфер не пройдет без одобрения банка.

Я удивляюсь сейчас с руководителей клубов: вообще не задумываются, сколько денег тратят. А они льются рекой. И эти руководители тратят деньги на футболистов. Ну, какой ###### Угальде за 15 миллионов?!

В Европе смотришь: даже «Челси» зарабатывает при своих тратах. Так почему же в России только тратят? Почему в России все только разворовывается? У меня такое ощущение, что в России футбол существует только для разворовывания госкомпаний. Отдайте клубы в частные руки! Тогда футбол будет в сто раз лучше», — сказал футбольный агент.